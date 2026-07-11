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Москвичам пообещали дождь и грозу в воскресенье
Гроза и ливень прогнозируются в столичном регионе в воскресенье, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
О надвигающейся непогоде жителей предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС. Специалист отметила, что в конце текущей недели в столице и прилегающих районах прогнозируются весьма интенсивные осадки.
«По Москве ожидается в воскресенье дождь, местами сильный, местами гроза», – сказала Макарова. Представитель метеорологического ведомства подчеркнула, что стихия может охватить сразу несколько районов столичного региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Московском регионе до оранжевого.