Названа цена «Спутника V» для импортеров

Для зарубежных стран цена российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет близка к 10 долларам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.

«Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения», – передает его слова ТАСС.

Дмитриев отметил, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом. Для граждан России вакцинация бесплатная.

Ранее глава РФПИ заявил, что Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.