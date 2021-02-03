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Большинство украинцев поддержали акции против повышения тарифов
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Акции протеста из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги поддерживают 91,1% жителей Украины, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии.
Респондентам задавали вопрос о том, как они относятся к протестным акциям против повышения тарифов на ЖКХ, которые прошли в ряде областей Украины в январе. 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают. Не поддерживают – 6,3%, а 2,6% затруднились ответить на вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса.
Опрос проводился с 27 января по 1 февраля 2021 года методом личного интервью. Опрошены 1205 респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
Напомним, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января правительство Украины по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.
На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики.
СБУ заявила о попытке китайского инвестора уничтожить мощности «Мотор Сич»
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку предприятия «Мотор Сич», производящего авиадвигатели, где обнаружена подготовка к уничтожению производственных мощностей, сообщили в ведомстве.
«Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич». В рамках начатого уголовного производства, служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение», – сказано на сайте СБУ.
Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в пятницу о новых санкциях в отношении китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (инвестор «Мотор Сич» – прим. ВЗГЛЯД) и ее основого акционера Ван Цзина. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала с Украины и запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, передает ТАСС.
В ноябре прошлого года сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» захотели взыскать с Украины 3,5 млрд долларов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Кравчук предложил Украине референдум о возвращении Крыма и Донбасса
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Необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум, заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
«Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос о статусе Донбасса), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
При этом глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу выразил мнение, что способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.
Ранее Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. В воскресенье донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Джозефа Байдена на американских выборах вела военную подготовку в Донбассе.
В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». После этого в Кремле подчеркнули, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит. Между тем лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что после принятия ДНР и ЛНР в состав России в Киеве произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой»
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Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.
Отвечая на вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками, Зеленский посетовал на то, что Украина не является членом Евросоюза. «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС.
«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
В прошлую пятницу Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов исключил регистрацию российской вакцины. Напомним, 13 января Украина отказалась от российского препарата «Спутник V». В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
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Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разорвавшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию».
«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Шарий: Зеленский сошел с ума
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«Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский просто сумасшедший, психически больной человек. Я говорю это не для того, чтобы его оскорбить, я считаю, что это реально так. Возможно, он заболел давно, а может быть, совсем недавно, но очевидно, что на такое раньше не решался никто, даже Порошенко. Более того, Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2019 году опубликовал постановление, из которого следует, что в действиях Тараса Козака – владельца каналов – не было найдено никаких преступных мотивов», – заявил украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий.
Собеседник уверен – президент Зеленский поступил просто «по беспределу», без суда и следствия введя санкции против собственного гражданина, что само по себе является полным абсурдом. «Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума и считает, что если он всех заткнет, его вдруг полюбят, расскажут о нем только хорошее, и он пойдет на второй срок. Его пора убирать из власти любыми законными методами, а то, может быть, завтра он сбросит бомбу на Харьков или придумает что-нибудь еще», – сказал Шарий.
Отсутствие реакции Евросоюза на нарушение прав граждан Украины блогер объясняет «дифференцированным подходом» Запада к политике. «То, что в России делается на 1%, вызывает резкую реакцию США и Европы. Но то, что делается на Украине на 300%, оставляет их равнодушными. И все же я уверен, что к решению ввести санкции против оппозиции американцы не имеют никакого отношения – это дело чисто внутриукраинское. Думаю, даже в США такого не ожидали», – считает он.
«А вот то, что партия «ОПЗЖ» инициировала импичмент президенту, это очень серьезный знак. Но учитывая, что это вторая по количеству депутатов политическая сила в Раде, от нее можно было ожидать большего, чем минутное выступление с трибуны парламента», – заключил Шарий.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».
«Россия: экспорт 0 МВт·ч, импорт 200 МВт·ч», – сообщается на сайте компании.
Ранее сообщалось, что запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отрежется от энергосистем России и Белоруссии и включится в систему поставок электроэнергии Евросоюза.
В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды.
Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
На Украине перестали надеяться на улучшение жизни с новым президентом
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Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте «Социального мониторинга», 71,4% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже (в декабре 2020 года – 70,1%). Противоположного мнения придерживаются 21,3% (в декабре – 22,4%), затруднились ответить 7,3%, передает РИА «Новости».
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%), иначе считают 30% (в декабре – 29,1%), затруднились ответить 9,7%.
Политический раскол – главная причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов, считают 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%), не согласны с таким утверждением 22,7% (в декабре – 23,3%), затруднились ответить 10,8%.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Ранее из результатов опроса украинского центра «Социальный мониторинг» стало известно, что более 45% жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов президента.
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Партия Зеленского может лишиться большинства в Раде из-за американских санкций
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Фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может потерять большинство в Раде в результате скандала с исключением депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США», сообщают СМИ.
Украинский депутат Дубинский проинформировал, что «Слуга народа» в Верховной раде исключила его из фракции.
«Я не знаю, сколько человек проголосовали за исключение меня из фракции. Говорят, что большинство. Но я уже и сам не вижу смысла находиться в этой фракции», – сказал он в эфире канала «Наш». Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 – против, 19 – воздержались, передает ТАСС.
После принятия данного решения Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. «Я не хочу, чтобы фракция развалилась, я поддерживаю президента Владимира Зеленского», – заявил депутат.
Формально партия «Слуга народа» насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из нее выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, монобольшинство развалится. У партии Зеленского будет менее 226 необходимых парламентариев.
Дубинский отметил, что происходящее нарушает «все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы». «То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Еще раз для всех повторяю – это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», – сказал он.
В начале января Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Напомним, в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
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Зеленский разочаровался в американской демократии
Миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после прошедших в начале января беспорядков в Капитолии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, что это был сильный удар по демократии США... Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, (это страна – прим. ВЗГЛЯД), где власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», – сказал Зеленский в интервью американскому порталу Axios.
Он отметил, что Украина «пережила две революции», и поэтому понимает, что подобное «может происходить». Однако никто, по его словам, не ожидал, что такое может произойти в США, что свидетельствует о том, что «все не идеально». «Я был серьезно встревожен (из-за этого). Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай бог, жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире», – подчеркнул украинский президент.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на экс-президента вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение. Председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии Патрик Лихи.
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Эксперт объяснил разочарование украинцев в Зеленском
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«Украинцы ждали от Зеленского совсем другой власти, но когда все вернулось на круги своя, люди поняли – все политики мазаны одним миром», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал результаты социологического опроса центра «Социальный мониторинг», согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом.
«Действительно, сейчас мы наблюдаем волну разочарования у населения в нынешнем президенте Украины. Значительная часть сторонников Владимира Зеленского разуверилась в его способности изменить жизнь в стране к лучшему, и эти настроения конвертировались в убеждение «с каждым новым президентом будет только хуже», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
По мнению собеседника, «феноменальная победа Зеленского в свое время стала своего рода красной карточкой для украинского правящего класса, в котором люди видели лишь сборище лжецов и мироедов». «Украинцы ждали от нового президента совсем другой власти, которая меньше бы врала, не воровала, уважала мнение и интересы простого населения. Но этого не произошло, все вернулось на круги своя, и люди пришли к выводу – все политики мазаны одним миром», – констатировал Золотарев.
Тем не менее, отметил политолог, Зеленский все еще остается политиком с самым высоким общенациональным уровнем поддержки. «Для него еще не все потеряно, поскольку у него пока осталось то электоральное ядро, которое обеспечивает ему не только текущий уровень доверия, но и легитимность. Однако посмотрим, что будет, если в ближайшие месяцы мы зайдем в период политической турбулентности», – полагает он.
«Но пока сложно сказать, что следующий после Зеленского президент будет еще хуже. Может быть, после разочарований мы увидим куда более успешного лидера, но пока в обществе доминирует явно пессимистичный тренд», – заключил Золотарев.
Ранее центр «Социальный мониторинг» опубликовал результаты опроса среди граждан Украины, согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом. В декабре 2020 года этот показатель составлял 70,1%.
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%).
Также 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%) считают, что политический раскол является главной причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Зеленский может стать последним президентом Украины.
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Погребинский заявил об унижении Украины перед США
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«Введение санкций против трех оппозиционных телеканалов – это очередное унижение украинских властей перед американской администрацией», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Это возмутительная, абсолютно незаконная акция внесудебной расправы Зеленского над своими политическими оппонентами. Но надо понимать, что у этой истории есть две стороны. Первая – недовольство самого президента деятельностью этих каналов с первых месяцев своего правления. Он и раньше позволял себе высказываться в их адрес, угрожал разборками, но на такую откровенную наглость все же не решался», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.
С другой стороны, большую роль в этом сыграли Соединенные Штаты Америки, которые наращивают свое влияние на территории Украины и демонстративно унижают украинскую власть. «Американское посольство раздает команды, от которых руководство страны не может позволить себе уклониться. Так было с недавним срывом сделки с китайским инвестором предприятия «Мотор Сич», так произошло и сейчас», – полагает Погребинский.
Собеседник отметил, что только вечером 28 января прошла встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин, а уже 29 января были введены санкции против китайской компании Skyrizon. На этой встрече, считает Погребинский, был также решен вопрос и с введением ограничений против трех «каналов Медведчука».
Политолог уверен: это фактическое вмешательство Америки во внутренние дела Украины становится абсолютно демонстративным и нескрываемым. «Решение закрыть те каналы, которые критикуют американскую политику, – это еще один шаг, чтобы показать украинским политикам, что они сделают все, что им скажут. Но в какой-то мере этого стоило ожидать, ведь мы помним, как поступила Демократическая партия США со своими противниками. Думаю, на очереди «выпиливание» из американских цифровых платформ всех, кто не станет поддерживать политику американских демократов и Байдена», – заключил Погребинский.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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Украина запретила въезд солисту группы «Песняры»
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Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет, сообщили в ведомстве.
«За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Белоруссии въезд в нашу страну сроком на три года. Сейчас белорус вылетел в Минск», – говорится на сайте погранслужбы.
Как уточняется в сообщении, солиста «Песняров» задержали в киевском аэропорту «Борисполь». В ведомстве заявили, что в Крыму музыкант находился незаконно летом 2020 года, «нарушив порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Сам артист подтвердил факт своего нахождения в Крыму. В погранслужбе не назвали имя музыканта, по информации «Украинской правды», речь идет о Валерии Дайнеко, передает ТАСС.
В марте прошлого года украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста и запретили им въезд на три года.
Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В офисе Зеленского объяснили санкции против украинских телеканалов
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK объясняется необходимостью противодействия пропаганде.
«Это абсолютно прозрачное решение <...>. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой, иностранной пропаганды на Украине», – заявил Подоляк в комментарии украинскому изданию «Фокус».
По словам советника, санкции в отношении телеканалов – это «ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки», это «совсем не про медиа и не про свободу слова». При этом Подоляк обвинил администрацию бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что та на протяжении многих лет якобы «активно содействовала формированию этого пропагандистского пула».
Накануне телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака является актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими, заявили в ОПЗЖ.
«Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии», – приводит текст заявления ОПЗЖ ТАСС.
В оппозиции подчеркнули, что власть нарушила законодательство, а ее действия названы «попыткой расправы над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий».
В «Оппозиционной платформе» уточнили, что решение власти противоречит закону «О санкциях» и конституции страны. «Телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак – гражданин Украины, потому решение, принятое Зеленским, является грубейшим, вопиющим нарушением украинского законодательства, поскольку действие закона «О санкциях» на них не распространяется. Законы и Конституция Украины – статья 62 – прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов», – утверждают оппозиционеры.
Партия обратилась к международным организациям и дипломатическим представительствам с призывом осудить действия президента Украины и «указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ». Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, комментируя решение о санкциях в спецэфире на YouTube-канале телеканала ZIK, пообещал, что этот вопрос в среду будет обсуждаться в парламенте. «Я буду инициировать заседание комитета [Рады] по вопросам свободы слова», – заявил парламентарий.
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе
Экс-президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе.
По словам Кравчука, призывы включить Донбасс в состав России «концептуально» не совпадают с линией, которой представители ДНР и ЛНР придерживаются на переговорах. Если представители Донбасса будут придерживаться позиции, что будущее самопровозглашенных республик с Россией, Кравчук пообещал обратиться в ОБСЕ, чтобы «кардинально изменить» повестку дня, передает РИА «Новости».
«Для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит. Днем ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
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