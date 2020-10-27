На Украине повысили цену на газ для населения на 35%

Компания «Нафтогаз» установила цену на природный газ для бытовых потребителей в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривны за кубометр (17 рублей), что на 35% выше по сравнению с октябрем.

«Изменения цен на газ в ноябре (увеличение на 35%) обусловлены в первую очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены», – сообщается на сайте компании.

По данным компании, цена на газ в ноябре по тарифу «Месячный» составит 6,33 гривны за кубометр (17 рублей) с НДС и без учета стоимости распределения. Для клиентов, которые в ноябре подключат тариф «Годовой», цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 гривны за кубометр.

Отмечается, что в октябре Нафтогаз повысил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на 24% – до 5374 гривен (14,5 тыс. рублей) за тысячу кубометров без учета НДС и расходов на транспортировку.

Ранее гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Газпром для оператора украинской газотранспортной сети является конкурентом.

Напомним, в первом полугодии 2020 года транзит газа через Украину снизился на 45%.