На Украине рассказали, как «конкурируют» с Газпромом

Газпром для оператора украинской газотранспортной сети является конкурентом, заявил гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон.

«Газпром строит обходные газопроводы вокруг Украины: «Северные потоки», «Турецкий поток». И в этом аспекте Газпром для нас – конкурент. Более того, если Газпром запустит эти газопроводы, то мы потеряем транзит и транзитный доход. И это – самая большая угроза для оператора ГТС Украины. И мы будем бороться против этих обходных газопроводов до конца», – заявил Макогон в интервью «Комментариям».

Он добавил, что российская компания также является клиентом и партнером украинского предприятия. «Газпром – ведущий добытчик газа в Российской Федерации и продавец в ЕС. Мы транспортируем газ для Газпрома и получаем за это плату за транзит. Поэтому Газпром для нас – очень крупный и важный клиент. Газпром еще и оператор российской ГТС, поэтому он для нас партнер как оператор системы», – пояснил Макогон.

Ранее Макогон заявлял, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы.

Напомним, в первом полугодии 2020 года транзит газа через Украину снизился на 45%.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.