Украина не исключила транзита азиатского газа вместо российского

Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы, заявил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Мы будем продолжать борьбу с Газпромом и добиваться поддержки Европейского союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу. Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию. Я считаю, что Европа была бы заинтересована в этих источниках, и мы сфокусируемся на этом», – сказал Макогон в интервью S&P Global Platts, передает «Прайм».

Кроме того, по его словам, если Россия не продлит с Украиной контракт на транзит газа в Европу, «Оператор ГТС Украины» будет рассматривать возможности использования украинской ГТС для транспортировки любого вида синтетического метана, биометана или водорода.

«Мы в поиске таких возможностей, и я считаю, что Украина вместе с нашей газотранспортной системой могла бы существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе», – сказал Макогон.

Он также сообщил, что украинской ГТС придется отказаться от 60-70% своих мощностей из-за снижения транзита газа из России в Европу. По его словам, украинская ГТС способна транспортировать 145 млрд кубометров газа в год из России в Европу, но в следующем году транзит, согласно контракту между Украиной и Россией, составит всего 40 млрд кубометров.

«Нам нужно будет уменьшить наши мощности для сокращения расходов, потому что мы понимаем: через пять лет нам необходимо иметь возможность обеспечить социально приемлемые тарифы в случае потери транзита Газпрома», – добавил глава ООО «Оператор ГТС Украины».

Ранее Макогон сообщил, что «Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита газа из России в 2020 году до 52-55 млрд кубометров при забронированных 65 млрд кубометров

Напомним, в первом полугодии 2020 года транзит газа через Украину снизился на 45%.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.