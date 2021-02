Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио 3 февраля 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет «Токио-2020» представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. Спортсмены на Играх будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии, максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в два метра между собой, вести план своих действий, передает ТАСС. Атлетам нельзя посещать соревнования на Играх в качестве зрителей, для болельщиков на трибунах будет действовать запрет на кричалки и аплодисменты. За 14 дней до поездки в Токио все атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, также в этот период им рекомендуется ограничить внешние контакты. Спортсменам необязательно делать прививку от коронавируса для участия в Играх, изложенные правила будут применяться ко всем участникам соревнований независимо от того, были ли они вакцинированы или нет. Нарушение мер безопасности может повлечь за собой отстранение спортсмена от соревнований. Следующая версия правил появится к апрелю. Источник издания The Times в японском правительстве сообщал, что власти Японии в частном порядке пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса. МОК исключил возможность отмены Олимпиады в Токио. В октябре 2020 года премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на 2021 год. При этом название Игр «Токио-2020» сохранили.

Алексея Навального ждет судебный процесс по делу об оскорблении ветерана войны, по которому он может получить еще один срок, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя решение Симоновского суда Москвы о замене Навальному условного наказания на реальное. «Решение Симоновского суда Москвы отправить Навального в колонию я оцениваю как справедливое и долгожданное, поскольку правосудие слишком долго терпело неоднократные нарушения закона, которые позволял себе этот блогер, – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – Навальному казалось, что он не живет, как все, а участвует в какой-то виртуальной игре, что он герой приключенческого фильма. А тут он вдруг оказался в реальном суде, за решеткой. Конечно, неприятное отрезвление». «В рамках нынешнего дела «индивидуального предпринимателя» Алексея Навального, как он сам себя называет, обвиняли в мошенничестве. По результатам суда он получил условный срок, – напомнил Мартынов. – Однако Навальный, уже будучи рецидивистом, и дальше продолжал нарушать закон. Он получал административные взыскания, в том числе месяц содержался под арестом. Вел асоциальный образ жизни. Пренебрежительно относился к правилам условного срока. И поэтому суд теперь принял единственно верное решение в такой ситуации. Ничего уникального в этом нет: по статистике каждый год 10–15 тысяч дел подобных рассматривается. И другие осужденные тоже лишаются условного срока и отправляются в колонию». Навальный может провести в колонии больше двух лет, но этот срок может быть не окончательным, указывает эксперт. «Сейчас многие подзабыли важное обстоятельство. А его стоит напомнить: перед тем, как состоялась его якобы эвакуация в Германию, уже заканчивалось следствие по другому делу Навального. Это дело об оскорблении ветерана войны. Его сторонники нередко хихикают: подумаешь, какого-то деда обхамил. Но ведь это довольно серьезная статья – о клевете. Теперь же дело возобновится и дойдет до суда. А суд наверняка учтет асоциальное поведение этого «индивидуального предпринимателя» и поэтому вряд ли снисходительно отнесется к такому поступку Навального», – прогнозирует Мартынов. «Так что, пока он будет сидеть в колонии, его может ожидать еще один суд. Если он уже находится под действующим приговором, то один тюремный срок уже не будет поглощать другой срок. Сейчас расследуются и другие его нарушения экономического характера. Так что Навальному еще наверняка прибавят», – считает эксперт. Напомним, что в декабре 2014 года Навальный по делу «Ив Роше» был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Позже испытательный срок, в течение которого осужденный должен был отмечаться в инспекции ФСИН, был продлен до декабря 2020 года. Но Навальный систематически и неоднократно нарушал его условия, что и стало причиной задержания блогера 17 января. На этом основании Симоновский районный суд во вторник заменил осужденному условный срок на реальный. В США назвали условия для отмены санкций против «Северного потока – 2» 2 февраля 2021, 15:36

США впервые заявили о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2» при выполнении германской стороной ряда условий, сообщили СМИ со ссылкой на источники в американской администрации. По словам источника газеты Handelsblatt, Германия должна выложить на стол переговоров пакетное решение, в противном случае ей не удастся решить с США проблему «Северного потока – 2», передает РИА «Новости». В частности, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. Также издание отмечает, что канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с новым президентом США Джо Байденом тему «Северного потока – 2», однако в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора об этом ничего не было сказано. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт лишь сообщил о готовности обоих лидеров сотрудничать в вопросе преодоления международных вызовов. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании. Суд заменил условный срок Навального на реальный 2 февраля 2021, 20:26

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. «Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению», – огласила решение судья Наталья Репникова. Суд отправил Навального в колонию на три с половиной года, передает РИА «Новости». «Суд полагает необходимым назначить Навальному наказание в виде колонии общего режима», – добавила судья.



С учетом проведенных под домашним арестом 10 месяцев после изменения порядка отбытия наказания за совершенные экономические преступления Навальный должен отбыть оставшийся срок в колонии – 2 года и 8 месяцев. Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Зарубежные СМИ отреагировали на решение российского суда по Навальному 3 февраля 2021, 09:25

Ведущие западные СМИ негативно отнеслись к решению российского суда отменить блогеру Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Британское издание Times пишет, что заключение Навального рассматривается как «переломный момент» и сравнимо с заключением бизнесмена Михаила Ходорковского в 2005 году. Такой же позиции придерживается и газета Guardian. По ее мнению, решение суда делает Навального «наиболее заметным политзаключенным» в России, оно может стать самым важным приговором «противнику Путина» со времен заключения Ходорковского, передает РИА «Новости». Американская печать в целом негативно откликнулась на замену условного срока Алексею Навальному на реальное заключение. При этом издания почти никогда не упоминают, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупреждала блогера еще до его прилета в Москву, что нарушения требований условного срока просто обязывают эту службу обратиться в суд с запросом о замене условного срока на реальный. Так что Навальный и его союзники на Западе знали что ему грозит, но все же решили рискнуть. New York Times, однако, упирает на политический контекст судебного вердикта и на давность самого уголовного дела по жалобе фирмы «Ив Роше», из-за которого Навальный получил условно более трех лет, пишет ИноСМИ. New York Times также называет прошедшее во вторник судебное слушание «началом нового и судьбоносного этапа жесткой борьбы» Навального с президентом Владимиром Путиным. В то же время редакция газеты Washington Post считает, что хотя слова блогера могут повлиять на события в России, «крах» Путину не грозит. Также многие иностранные СМИ отмечают, что решение суда по Навальному может осложнить отношение России и Запада. Такого мнения, например, придерживаются американская Wall Street Journal и французская Figaro. Кроме того, СМИ прогнозируют, что решение суда может стать причиной призывов к новым антироссийским санкциям. Такое мнение в частности высказывает издание Times. Washington Post также считает, что администрация президента США Джо Байдена и страны Евросоюза должны ввести санкции против российских официальных лиц, «им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов», которыми владеют представители российской власти за пределами страны. С призывами к санкциям против Москвы выступает и Newsweek. «У президента Байдена есть непосредственная возможность исправить ситуацию», – пишет издание. Это, по его мнению, может произойти благодаря началу расследования якобы отравления Навального. Newsweek призывает администрацию Байдена ввести санкции против «высокопоставленных российских чиновников и учреждений, которые разрешили, осуществили или способствовали атаке на Навального». «Навальный находится в сложной ситуации. Действуя решительно, Байден может защитить его от дальнейшего вреда», – пишет журнал. Говоря о последствиях решения суда в Москве колумнист издания Guardian сообщает, что дело Навального «что-то всколыхнуло», хотя что именно, он так и не конкретизирует. Американская Wall Street Journal сообщает, что «несмотря на то, что приговор Навальному может в краткосрочной перспективе разжечь оппозиционные настроения, его отсутствие на политической арене может привести к постепенному упадку его движения, которое он годами выстраивал по всей стране». Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Бородина дала совет россиянам с зарплатой в 20 тыс. рублей 2 февраля 2021, 18:22

Люди, которые получают низкую зарплату или живут в несчастливом браке, не должны обвинять других в своих проблемах. Об этом заявила телеведущая Ксения Бородина. Она дала им совет, как перестать писать гадости в интернете и начать больше зарабатывать. «Есть выражение, все что происходит в нашей жизни – мы допускаем. Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!» – написала Бородина в своем Instagram. Бородина призвала людей с низкой зарплатой превратить свою зависть в «позитивную мотивацию». «Почему вы не хотите пойти и найти другую работу, переучиться, найти подработку? Потому что написать гадость, назвать человека тварью, по причине его дохода – проще, чем заняться собой?» – спросила телеведущая. При этом она подчеркнула, что лично не пишет «злые анонимки всем из списка Forbes», потому что занята работой. Среди подписчиков Бородиной мнения разделились. Некоторые считают, что телеведущая права, однако другая часть возражает, что не все так просто, как она описывает. «Если бы все было так просто, то полстраны были бы миллионерами», – написал пользователь под ником loragrupp. Ранее Бородина заняла четвертое место в рейтинге российских блогеров, больше всего заработавших на рекламе в Instagram, который составил журнал Forbes. Телеведущая заработала на рекламе 0,77 млн долларов. Россия передала ОБСЕ материалы о насилии полиции в отношении протестующих в Европе 2 февраля 2021, 18:57 Текст: Елизавета Булкина

МИД России передал действующему председателю ОБСЕ Анн Линде видеосвидетельства случаев полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. «В ходе встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ А.Линде передали видеоматериалы, на которых зафиксированы многочисленные случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. Данные факты упорно игнорируются как официальными лицами, так и ведущими СМИ. При этом нас же и обвиняют в собственных «грехах», – говорится в сообщении министерства в Facebook. Внешнеполитическое ведомство опубликовало видео с моментами с акций и митингов в разных странах, в том числе в США, Франции, Австрии. В ролике демонстрируются кадры, на которых полицейские избивают граждан и журналистов. В конце видео – кадры с различных несанкционированных акций, прошедших недавно в России. На видео видно, как участники незаконных акций применяют насилие по отношению к российским правоохранителям. «Для сомневающихся подготовили наглядную демонстрацию, «на контрасте». Как у них, и как у нас. Почувствуйте разницу», – отметили в МИДе. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия стражей порядка во время несанкционированных акций в России оправданы, так как происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов. Вторая волна незаконных протестов, к которым призывали сторонники блогера Алексея Навального прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России. В СК сообщили, что в Петербурге задержан мужчина, напавший на сотрудника ОМОНа во время несанкционированной акции на Пионерской площади. Напомним, в воскресенье на несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии. После несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. WSJ: Путин одержал победу в мировой гонке вакцин 3 февраля 2021, 11:52

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе последнего исследования показала высокий уровень эффективности и безопасности, сделав Москву потенциальным игроком на многомиллиардном рынке вакцин. Результаты предварительного анализа крупномасштабного клинического исследования, опубликованного во вторник в британском медицинском журнале The Lancet, показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 91,6% в профилактике COVID-19 и обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев. Вакцинация обошлась без серьезных побочных эффектов. Также установлено, что вакцина безопасна для пожилых людей, пишет WSJ. Издание пишет, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний». Газета обращает внимание, что эффективность «Спутника V» практически равна эффективности вакцины от американской Moderna, американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech (91,6% против 95%). В то же время российская вакцина эффективнее, чем разработка британско-шведской компании AstraZeneca, эффективность которой колеблется от 62% до 90%. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Юрист сравнил решение суда по делу Навального с приговором Ефремову 2 февраля 2021, 21:38

«Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Леонид Головко, комментируя решение суда о замене Алексею Навальному условного условного срока на реальный, а также наличие в суде большого числа работников иностранных дипмиссий. «Здесь стоял вопрос не приговора, поскольку тот уже был вынесен, а замены условного срока на реальный. Мы видим, что Навальный в течение долгого времени не исполнял обязательств, наложенных на него судом шесть лет назад как на условно осужденного по делу «Ив Роше». С его стороны имело место пренебрежение к российскому правосудию. Как следует из судебной практики, в таких случаях условное наказание заменяют на реальное лишение свободы. Даже если брать в расчет известный случай с Навальным в августе прошлого года, это ничего не меняет с точки зрения закона. Такие аргументы для юристов достаточно очевидны», – констатировал завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. Массовый приезд на процесс иностранных дипломатов эксперт однозначно трактовал как попытку повлиять на исход разбирательства. «Это то, что юристы называют «давлением на суд»: политизировать ситуацию, поставить российскую фемиду в сложные условия. То есть, с одной стороны, от судей требуют действовать строго по закону, а с другой – ставят в какой-то политический контекст, шантажируя некими внешнеполитическими последствиями от приговора. Именно это и прозвучало и в словах самого Навального и его адвоката», – считает Головко, характеризуя такую ситуацию как неприемлемую. «Никакая власть, в том числе судебная, не позволит себя шантажировать и в такой ситуации точно будет действовать жестко – строго по закону, без учета смягчающих обстоятельств, что бывает возможно в иных случаях. Юрист при этом специально отметил, что «средний российский гражданин» при подобных обстоятельствах, имея за плечами такой же шлейф нарушений, как Навальный, давно бы уже получил переквалификацию условного срока на реальный. «Только одного–двух таких нарушений, какие Навальный позволил себе еще до отъезда в Германию, было бы достаточно для постановки этого вопроса. Предел «гибкости» по отношению к этому человеку уже давно был превышен. Многих сограждан начинали раздражать поблажки, которые делали ему прежние суды. Они думают про себя по известной формуле Оруэлла из его памфлета «Скотный двор»: что, все равны перед законом, но некоторые равнее?» Головко сравнил состоявшийся во вторник суд с тем, что осудил минувшим летом актера Михаила Ефремова за пьяную езду, повлекшую гибель человека. «Тогда тоже была попытка давить на судей: мол, такой известный человек, ему нельзя в колонию. И это вызывало обратный эффект: почему это Иванову-Петрову в тюрьму можно, а Ефремову нельзя? – напомнил собеседник. – Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. С учетом проведенных под домашним арестом десяти месяцев после изменения порядка отбытия наказания за совершенные экономические преступления Навальный должен отбыть оставшийся срок в колонии – два года и восемь месяцев. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу Навального. Актрисе Аглае Тарасовой грозит арест за участие в незаконной акции в Москве 3 февраля 2021, 10:55

Актрисе Аглае Тарасовой, которая была задержана на несанкционированной акции в центре Москвы, грозит административный арест до 15 суток, рассказал юрист правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. «В отношении Тарасовой составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). По этой статье ей грозит административный арест до 15 суток или штраф», – цитирет ТАСС Прянишникова. По его словам, в среду материалы в отношении Тарасовой поступили в Тимирязевский районный суд. Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериале «Интерны», фильмах «Лед» и «Лед-2». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. После этого сотрудники полиции задержали группы участников несогласованной акции в российской столице, а также в центре Санкт-Петербурга. Газпром решил отказаться от сбыта газа в Дагестане 3 февраля 2021, 11:19

Глава Газпрома Алексей Миллер обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, которому готов отдать все активы в регионе, оставив за собой «только оптовые поставки газа в Дагестан. Как пишет «Коммерсант», таким образом, Газпром хочет уйти от убытков, генерируемых регионом: просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями за газ на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам – более 9,4 млрд рублей. В пресс-службе правительства России подтвердили получение письма, добавив, что предложение Газпрома находится на проработке в Минэнерго, Минэкономики, Минфине, ФАС и Росимуществе. Газпром в Дагестане занимается сбытом газа через «Газпром межрегионгаз Махачкала», а также газораспределением через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». В письме Миллера отмечается, что «Газпрому» принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана (2,825 тыс. км). По предложению топ-менеджера газораспределительные сети, принадлежащие Дагестану и муниципалитетам, перейдут в безвозмездное пользование ФКП. Газораспределительные сети передадут ФКП в аренду. В качестве альтернативы Газпром готов подарить государству сети в Дагестане, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления. Сам Газпром готов оставаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан через прямой договор между «Газпром межрегионгазом» и ФКП. Поставщик хочет минимизировать присутствие в регионе из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, неплатежей потребителей за поставленный газ, незаконного газопотребления (врезки, искажение показаний) и судебных исков по взысканию платы за пользование сетями. Ранее глава региона Владимир Васильев, выступая в Махачкале на форуме «Сообщество» сообщил, что потери газа в Дагестане составляют более трети от общего объема поставляемого в республику топлива. Васильев напомнил, что кражи длились годами, и пообещал навести порядок. По его словам, по факту хищения газа в регионе уже возбуждено 11 уголовных дел. По ним проходят 250 руководителей разного уровня. В частности, был арестован экс-глава «Газпром межрегионгаза Махачкала» Владимир Анастасов. Газета ВЗГЛЯД уже приводила статистику, которую ведут правоохранительные органы, согласно которой украденный газ используется для отопления коммерческих помещений, более четверти – на отопление жилых помещений и приготовление пищи, а 15% воруют тепличные хозяйства. «Мисс Белоруссия» рассказала об издевательствах в СИЗО 3 февраля 2021, 09:01

Обладательница титула «Мисс Белоруссия – 2008» Ольга Хижинкова, которая в прошлом году 42 дня провела в СИЗО после участия в акции протеста в Минске, рассказала, что в ее камере отключали отопление и заставляли спать на полу. «За неделю до освобождения нам отключили отопление и забрали матрасы. В течение недели декабря мы спали на холодном полу», – рассказала Хижинкова в эфире YouTube-канала «КраСава». Девушка добавила, что была вынуждена помогать бездомной женщине, у которой случались приступы эпилепсии, так как силовики ничего не предпринимали. Кроме того, Хижинковой не разрешали общаться с родными, сообщает Ura.ru. По словам «Мисс Белоруссия», эти наказания были приготовлены специально для нее. «У администрации президента (Лукашенко) была личная обида на меня. Условно говоря, если выражаться простым языком, мы дали тебе путевку в жизнь, а ты тут выделываешься», – подчеркнула девушка. Хижинкова вышла на свободу 20 декабря после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в несанкционированных акциях протеста. Хижинкова была задержана на несанкционированной акции протеста на площади Свободы в центре Минска 8 ноября. После этого прошли несколько судов, которые назначали ей разные сроки ареста за участие в акциях протеста, передает РИА «Новости». Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии. Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев 2 февраля 2021, 21:04

Блогер Алексей Навальный отбудет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев из назначенных ему Симоновским судом Москвы 3,5 лет по делу «Ив Роше» с учетом времени, проведенного ранее под домашним арестом. «Зачесть время, проведенное Навальным под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету «день в день», – объявила судья Наталья Репникова, передает РИА «Новости». Блогеру зачли десять месяцев домашнего ареста, под которым он находился с 28 февраля по 30 декабря 2014 года. В связи с этим Навальный проведет в колонии не три года и шесть месяцев, а два года и восемь месяцев. Исчисление срока отбывания начинается с момента его задержания – 17 января. Ориентировочно блогер, если не произойдет досрочного освобождения, выйдет на свободу в середине сентября 2023 года. Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. «Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей», – цитирует ТАСС судью. Кроме того, Навальный должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщают «Вести». Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Глава Симоновского суда опроверг связь между своей отставкой и делом Навального 2 февраля 2021, 19:34

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин заявил, что его решение уйти в отставку никак не связано с делом Алексея Навального, ходатайство об изменении наказания по которому рассматривает этот суд на выездном заседании в Мосгорсуде. «В некоторых средствах массовой информации появились публикации, в которых мой уход в отставку связывают с рассмотрением Симоновским судом представления ФСИН в отношении Навального. Должен подчеркнуть, что это не связанные между собой события», – сказал Детишин ТАСС. Он добавил, что решение о завершении карьеры было принято им еще в конце 2020 года. «Поскольку мои полномочия как председателя истекают в марте 2021 года», – сказал судья. Он рассказал, что 15 января подал заявление в квалификационную коллегию судей Москвы о прекращении полномочий как председателя и судьи. «28 января заявление о прекращении полномочий с 1 марта было удовлетворено. До 1 марта я продолжаю исполнять обязанности председателя суда», – заявил Детишин. Напомним, высшая квалификационная коллегия судей в конце января удовлетворила заявление об отставке Детишина. Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. В США не исключили начала ядерной войны с Россией 3 февраля 2021, 08:25

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами. По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», – написал Ричард в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США, передает РИА «Новости». Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. «Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», – отмечает Ричард. Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации. Названы приводящие к отказу в ипотеке посты в соцсетях 2 февраля 2021, 14:59

Россиянам, которые хотят оформить ипотеку, придется удалить из соцсетей фотографии с вечеринок, а также почистить комментарии и посты на политические и религиозные темы, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «При получении кредита – любого, не только ипотечного, смотрят на профиль в социальных сетях, это важная часть имиджа», – заявила эксперт в беседе с «Ридус». По ее словам, из социальных сетей лучше убрать публикации и комментарии, которые потенциально могут повлечь за собой арест, в том числе агрессивные комментарии на политическую и религиозную тему. «Необходимо соблюдать законы, в соцсетях в том числе, чтобы не было повода привлечь человека к уголовной или административной ответственности. Это все риски банка-кредитора», – отметила она. Также, по ее словам, эксперты банка изучают, кто присутствует у пользователя в друзьях, какие фотографии он выкладывает. Имеет значение и любимый способ проведения свободного времени. «Второе, на что обращают внимание со знаком плюс, в каких человек бывает местах, интересуется ли культурой, ходит ли в театр, какой круг друзей у него. Если у вас друзья – депутаты Госдумы и так далее, то вот это да. Если потенциальный заемщик, извините, бухает каждый день на шашлыках, то это тоже характеризует», – пояснила Радченко. При этом она уточнила, что фото с котиками и цветами и отсутствие реальных фотографий пользователя в соцсетях насторожит сотрудников банка. Радченко отметила, что профиль в соцсетях не играет решающей роли при одобрении ипотечного кредита, однако чем меньше первоначальный взнос, тем внимательнее будут изучаться соцсети. «Чем меньше у человека доходы, чем меньше первоначальный взнос, тем более придирчиво, в лупу, будут рассматривать профиль заемщика, в том числе в социальных сетях. Чем более состоятельный клиент, тем менее это значимо, как бы цинично это не звучало», – добавила она. Ранее президент Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования.