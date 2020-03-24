МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Об этом МОК сообщил в официальном релизе, передает ТАСС.

«В нынешних условиях и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК [Томас Бах] и премьер-министр Японии [Синдзо Абэ] пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества», – сообщили в комитете.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что Олимпиада не будет проводиться в японской столице в 2020 году, сообщает РИА «Новости».

Губернатор добавила, что название Олимпиады останется прежним – «Токио – 2020».

«Прежде всего, было подтверждено, что отмены Олимпиады в Токио быть не может. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил отложить ее приблизительно на год, до лета будущего года. [глава МОК Томас] Бах с этим согласился на 100%», – уточнила губернатор.

Она добавила, что до конца текущего года в стране точно не проведут Олимпийские игры.

В связи с переносом игр старт эстафеты олимпийского огня в Японии также отменен. Олимпийский огонь останется в Японии, несмотря на перенос игр.

Ранее источник в МОК сообщил, что во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах проведут телефонную конференцию, посвященную отмене или переносу ОИ-2020.

Затем Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на год, добавив, что в МОК поддержали его предложение.