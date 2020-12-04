Власти Японии оценили стоимость переноса Олимпиады

Министр по делам Олимпиады и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета Игр Японии Есиро Мори провели встречу, в ходе которой согласовали размер дополнительных трат, необходимых из-за переноса соревнований на фоне пандемии коронавируса.

По данным агентства Киодо, перенос олимпийских и паралимпийских игр, а также проведение их с учетом антикоронавирусных мер обойдутся стране в дополнительные 294 млрд иен (2,83 млрд долларов), передает РИА «Новости».

При этом центральные власти возьмут на себя выплату 71 млрд иен (около 0,7 млрд долларов), муниципалитет Токио – 120 млрд иен (1,15 млрд долларов) и организационный комитет игр – 103 млрд иен (около 1 млрд долларов).

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.