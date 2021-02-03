Брод объяснил неправомерность отсылки Навального к решению ЕСПЧ

«Отсылки Навального и его защиты к решению ЕСПЧ – это манипуляция общественным сознанием», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя заявление блогера Алексея Навального о том, что он якобы не должен отбывать реальный срок по делу «Ив Роше», так как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге не усмотрел в его действиях состава преступления.

«Отсылки Навального и его защиты к решению ЕСПЧ – это манипуляция общественным сознанием и введение граждан в заблуждение. Ситуацию представляют так, будто бы ЕСПЧ признал приговор по делу «Ив Роше» незаконным. Но это не так», – подчеркнул член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«ЕСПЧ напомнил о возможности повторного рассмотрения уголовного дела, – пояснил собеседник, – что и было сделано Верховным судом. Он не нашел оснований для отмены либо изменения приговора. Поэтому прикрываться решением ЕСПЧ безосновательно».

Брод также отметил, что, «безусловно, политические круги Запада заинтересованы использовать Навального как флаг оппозиции и через него и его политическую деятельность оказывать давление на российские власти. Поэтому они будут пристально следить за ним и его дальнейшей судьбой, защищать его, а также политизировать все события вокруг него», – полагает собеседник.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что доводы защиты Навального о том, что его приговор по делу «Ив Роше» якобы отменен Европейским судом по правам человека, являются необоснованными.

Ранее, в декабре 2014 года Навальный по делу «Ив Роше» был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Позже испытательный срок, в течение которого осужденный должен был отмечаться в инспекции ФСИН, был продлен до декабря 2020 года. Но Навальный систематически и неоднократно нарушал его условия, что и стало причиной задержания блогера 17 января.