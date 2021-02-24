Эксперт предсказала выпуск COVID-вакцин в виде спрея

Вакцины от коронавируса могут в будущем выпускаться в форме спрея для носа или таблеток, считает профессор Оксфордского университета, специалист по вакцинам Сара Гилберт.

«У нас есть вакцины от гриппа в виде спрея для носа, и это в будущем может стать хорошим подходом для вакцин от коронавируса. Также возможно рассмотреть пероральную вакцинацию, когда вы принимаете таблетку и иммунизируетесь. Распространение вакцин может идти легче, если вам не нужны иглы и шприцы», – передает РИА «Новости» слова эксперта. Гилберт пообещала, что ее коллеги обязательно изучат создание вакцин в таких формах.

«Реализация двух этих способов, а их использование мы собираемся изучить, займет время. Их необходимо проверить на безопасность, на эффективность. Иммунный ответ при таких способах ведения будет несколько иным, чем при внутримышечной инъекции, но они имеют большие потенциальные преимущества. Мы собираемся сфокусировать внимание на определении того, сможем ли мы использовать другие способы введения вакцин в будущем»,– подчеркнула эксперт.

В настоящее время в Британии идет вакцинация от COVID-19, прививка вводится шприцем внутримышечно. Вакцина состоит из двух компонентов – уколы делаются с интервалом не более 12 недель.

Ранее в Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом. За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca.