Египет одобрил применение «Спутника V»

Управление Египта по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», таким образом препарат одобрен для применения уже в 35 странах мира, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением Египта по лекарствам. Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, в которой проживает более 100 миллионов человек, стал 35 государством в мире, одобрившим применение вакцины «Спутник V», – отметили в фонде, передает РИА «Новости».

Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры.

«Спутник V» одобрен уже в 35 странах, и их число продолжит увеличиваться, так как российская вакцина признана во всем мире как один из лучших препаратов против коронавируса», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии и Гайане.

Ранее швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung сообщило, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» благодаря своей эффективности стала настоящим экспортным хитом.