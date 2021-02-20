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20 февраля, суббота | Последнее обновление — 22:30 | vz.ru
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17:52
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Разработчики «Спутник V» предложили помочь Moderna и Pfizer улучшить эффективность их вакцин
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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что добавление компонента препарата «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им более эффективно бороться с мутациями коронавируса.
Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что разработчики «Спутник V» готовы помочь компаниям Moderna и Pfizer, передает РИА «Новости».
«Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», – заявил глава РФПИ.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
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Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.
Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle.
В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение.
Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса.
В Минздраве прокомментировали запрос ВАДА о вакцине «Спутник V»
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Точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован и в нем не содержится каких-либо ограничений с точки зрения возможного нарушения антидопинговых правил, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя желание ВАДА проверить российский препарат.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) попросило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) связаться с производителем вакцины «Спутник V», чтобы выяснить ее точный состав и свойства. Объясняется, что это нужно для того, чтобы убедиться, что препарат не содержит веществ, нарушающих антидопинговые правила.
«Я абсолютно уверен в том, что точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован, это нужно для регистрации препарата. Не вижу никаких ограничений с точки зрения какого-то возможного нарушения антидопинговых правил, это однозначно», – говорит Козлов.
Врач не припомнит ни одну вакцину, по крайней мере, отечественного производства, которая была бы введена в массовое производство, но имела бы какое-то нарушение антидопинговых правил. «Ни одной вакцины не знаю, которая бы нарушала эти правила. Соответственно, и у «Спутник V» все должно быть в порядке. Я буду очень удивлен, если что-то найдут», – поделился собеседник.
В начале февраля в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность препарата составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. Кроме того, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V»
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Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США.
«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post.
Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации.
Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран.
«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию.
Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ».
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.
«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости».
По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО.
«С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр.
Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот
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В гражданский оборот поступили более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.
«В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз (вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»), они поставлены в большое количество регионов России», – сказала Непомнящих, добавив, что центр планирует наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. По ее словам, остальной объем, порядка 1 млн доз вакцины, будет производиться на площадках индустриальных партнеров.
«Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз (вакцины), выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество – более 4 млн доз в месяц», – добавила она, передает ТАСС.
Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что центр сможет выпускать до 5 млн доз вакцины от коронавируса в год.
Тем временем стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона».
Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.
Академик РАН рассказал, как сберечь сердце после коронавируса
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После получения отрицательных анализов на наличие коронавируса следует соблюдать щадящий режим, ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков, комментируя наблюдение ученых о том, что у большинства перенесших коронавирус встречаются проблемы с сердцем.
Ученые из Великобритании и США выявили, что более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Врачи полагают, что такие последствия являются результатом перенесенной коронавирусной инфекции.
«У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, чаще всего встречаются такие болезни сердца, как миокардит (воспаление сердечной мышцы), тяжелое нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность и, немного опосредованно, обострение ишемической болезни сердца. То есть это то, с чем могут сталкиваться пациенты, перенесшие COVID-инфекцию», – говорит Беленков.
Он объясняет, что коронавирус – это тяжелая длительная инфекция, поэтому после получения отрицательных анализов на наличие коронавируса не стоит сразу же возвращаться к тому образу жизни, который человек вел до болезни. Необходимо соблюдать щадящий режим.
«Следует ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма. Если появляются какие-то необычные жалобы (слабость, сердцебиение, отдышка при нагрузке), то, конечно, нужно сразу же обратиться к врачу, в том числе к кардиологу», – рекомендует врач.
При хорошем самочувствии после COVID-инфекции, продолжает собеседник, спешить к кардиологу нет необходимости, поскольку большая часть населения все-таки переносит заболевание в легкой и бессимптомной форме.
В конце октября европейские ученые поделились данными исследования больных коронавирусной инфекцией и выяснили, что почти у половины переболевших наблюдаются серьезные проблемы с сердцем. Причем воспаление тканей сердца даже есть у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно.
Врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом
Люди, у которых из-за коронавируса пропало обоняние, смогут полностью его восстановить в дальнейшем, заявил сенатор, врач Сергей Леонов.
«Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани», – передает его слова РИА «Новости».
Леонов предположил, что у некоторых людей обоняние может не восстановиться само собой, в этом случае необходимо его тренировать.
«Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм», – сказал врач. В этом случае работают те же приемы, которые используются для восстановления организма после перенесенной болезни.
Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал о тренингах, помогающих некоторым людям вернуть обоняние и вкус после коронавируса.
Антитела к коронавирусу от «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев
Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
«Первая группа добровольцев (в возрасте от 18 до 60 лет) показала 100-процентную иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела (к коронавирусу)», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Рыжиков добавил, что у добровольцев старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. «Это прекрасный показатель для этого возраста», – отметил он.
Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.
У большинства перенесших коронавирус нашли проблемы с сердцем
Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Авторы считают эти проблемы следствием коронавирусной инфекции, следует из материала в журнале European Heart Journal.
Многие пациенты, госпитализированные с COVID-19, особенно с его тяжелой формой, во время критической фазы болезни, когда организм вырабатывает чрезмерный иммунный ответ на инфекцию, имеют повышенный уровень тропонина – белка, который выделяется в кровь когда артерия заблокирована или есть воспаление. Медики считают этот белок маркером повреждения сердца, передает РИА «Новости».
Ученые из Великобритании и США обследовали 148 человек, которые до июня 2020 года проходили лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии шести больниц неотложной помощи в Лондоне и у которых во время лечения был зафиксирован высокий уровень тропонина.
Примерно через месяц после выписки у половины из них с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи выявили серьезные повреждения сердца, включающие: воспаление мышц – миокардит, рубцевание или гибель ткани – инфаркт, ограниченное кровоснабжение – ишемию, или комбинацию всех трех.
Наиболее частой формой сердечных травм, имевшей место у 80 пациентов, что составляет 54 процента, были рубцы или повреждения сердечной мышцы, однако, не настолько сильные, чтобы помешать работе сердца.
Результаты МРТ сравнивали с пациентами из контрольной группы, у которых не было COVID-19, а также с 40 здоровыми добровольцами.
Напомним, в декабре перенесшего семь остановок сердца мужчину с COVID спасли в Подмосковье.
Штамм коронавируса вызвал снижение иммунного ответа на вакцину Pfizer
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Ученые в США установили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech, следует из статьи в журнале The New England Journal of Medicine.
В ходе исследования ученым удалось воспроизвести геном вируса с мутациями, впервые обнаруженными в ЮАР. Клетки вируса были противопоставлены образцам крови 15 пациентов, которые ранее были привиты вакциной от Pfizer и BioNTech. По результатам исследования установлено, что количество антител, вырабатываемых в результате взаимодействия с южноафрикаским вариантом вируса, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант коронавируса.
«Несмотря на то, что мы не знаем точный уровень антител, необходимый для защиты от COVID-19, исходя из нашего опыта с другими вакцинами, можно утверждать, что вакцина Pfizer обеспечивает относительно хорошую защиту от нового варианта коронавируса», – передает ТАСС со ссылкой на CNN слова одного из исследователей, директора института человеческих инфекций и иммунитета при Университете штата Техас Скотта Уивера.
По его словам, снижение иммунного ответа на две трети можно считать «относительно небольшим в сравнении с вакцинами от других вирусов, имеющих куда большее число вариаций последовательности белка, чем SARS-CoV-2».
Согласно заявлению самой компании Pfizer, к настоящему моменту не было обнаружено доказательств того, что разработанная ей вакцина не дает защиты от данного варианта вируса. Тем не менее в компании заверили, что в случае, если будет обнаружен штамм, против которого вакцина не будет действовать, Pfizer и BioNTech обратятся в регулирующие органы с просьбой одобрить обновленный вариант препарата.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 490 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.
Ранее сообщалось, что правительство Южно-Африканской Республики рассматривает возможность приобретения российской вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации населения от коронавируса.
Своим распоряжением 7 февраля глава Минздрава ЮАР приостановил подготовку в стране к массовой вакцинации прививкой компании AstraZeneca, первая партия которой в составе 1 млн доз была доставлена из Индии 1 февраля. Кампания должна была начаться 10 февраля, однако проведенные в Йоханнесбурге исследования показали низкую эффективность этой вакцины от распространившегося в стране штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. Сейчас правительство ЮАР рассматривает альтернативные вакцины.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии.
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса
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Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова и получившая название «КовиВак», зарегистрирована, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина – «КовиВак», ее разработал Центр имени Чумакова», – сказал Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, первые 120 тыс. доз вакцины «КовиВак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
Премьер также сообщил, что в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата «КовиВак», передает РИА «Новости».
В свою очередь Минобрнауки уточнило, что запуск масштабной вакцинации «КовиВаком» планируется весной.
Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона».
Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса.
Иностранные дипломаты в России прошли вакцинацию «Спутником V»
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Сотрудники посольств Испании, Белоруссии, Монголии, Молдавии и Афганистана приняли предложение российского МИД вакцинироваться от коронавируса «Спутником V».
«Посольство (Испании) получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию», – сказали в посольстве. При этом в дипмиссии не стали уточнять, привился ли сам посол, подчеркнув, что это частная информация, не подлежащая разглашению, передает РИА «Новости».
Дипломаты из Белоруссии также сообщили, что воспользовались предложением МИД России о вакцинации. «Такую ноту мы получили, и некоторые мои коллеги, насколько мне известно, уже воспользовались предложением и поставили себе вакцину», – сообщил представитель посольства.
Посол Монголии и сотрудники посольства в России также прошли вакцинацию «Спутником V». «Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол», – сообщили в посольстве.
Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве. «У одного-двух человек в первые дни было недомогание, а у остальных нормально прошло», – сообщили в дипмиссии.
Большинство сотрудников посольства Молдавии в России также привились российской вакциной от COVID-19. «Наши действия в плане предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией основываются на национальных и российских предписаниях, которые мы выполняем. Мы благодарны российской стороне за оказанное содействие», – сообщили в посольстве.
На уточняющий вопрос, какова была реакция сотрудников посольства на приглашение пройти вакцинацию, в дипмиссии ответили: «Вопрос о вакцинации – это индивидуальное решение каждого человека. У нас большинство себе поставили ее».
Посол Афганистана в Москве также заявил, что он и сотрудники дипмиссии привились «Спутником V». «Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо», – заявил посол.
Ранее в МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам, аккредитованным в России.
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Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса
Единственная возможность прекратить распространение коронавируса кроется во вложении инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится», – цитирует РИА «Новости» Гейтса.
По мнению предпринимателя, для завершения пандемии необходимо сотрудничество между странами и корпорациями. Гейтс подчеркнул, что в ближайшие годы основным приоритетом в мире должен стать равный доступ к вакцинам, а также создание объединений для предотвращения в будущем подобных катастроф.
Ранее Билл Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.
ФРС оценила состояние экономики США
Состояние экономики США далеко от долгосрочных целей, которые ставила Федеральная резервная система, выполняющая функции ЦБ, заявил руководящий комитет ФРС по открытому рынку.
Как сказано в отчете по итогам заседания, его участники «отметили, что экономические условия в настоящее время далеки от долгосрочных целей комитета». Указывается, что «проводимая политика должна оставаться адаптивной до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты». Комитет «поддержал основанные на практических результатах рекомендации по федеральным ставкам и темпам закупки активов», передает ТАСС.
Отмечается, что страна пока не пришла к «широкому и инклюзивному» восстановлению рынка труда и целевому уровню инфляции в 2%. ФРС полагает, что нужно «некоторое время» для «существенного прогресса», так что денежно-кредитная политика вряд ли скоро изменится – базовые ставки останутся близки к нулю, а ежемесячные покупки активов сохранятся на уровне в 120 млрд долларов. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ведомство, скорее всего, сохранит адаптивную денежно-кредитную политику.
Напомним, Пауэлл заявлял, что сейчас американским властям не следует беспокоиться из-за госдолга, важно стимулировать экономику.
Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.
По его словам, грипп – это то, что еще потрясет Землю. Доктор отметил, что все вирусологи и специалисты ожидают появления мутаций, птичьего и свиного гриппа. Он подчеркнул, что в данном случае смертность будет в разы выше, чем от коронавируса, передает РИА «Новости».
Специалист также заявил, что во время пандемии коронавируса грипп не пропал. Он добавил, что иногда пациент может заразиться сразу двумя болезнями.
Помимо этого, врач рассказал, что смертность от гриппа обычно в разы больше, чем принято считать.
Ранее Мясников заявлял, что вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни.
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