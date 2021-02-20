Разработчики «Спутник V» предложили помочь Moderna и Pfizer улучшить эффективность их вакцин

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что добавление компонента препарата «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им более эффективно бороться с мутациями коронавируса.

Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что разработчики «Спутник V» готовы помочь компаниям Moderna и Pfizer, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», – заявил глава РФПИ.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.

Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.