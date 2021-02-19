ОКР направил в МОК предложение использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде

Эксперты указали на двойные стандарты ЕСПЧ по делу Навального

Иностранные эксперты указали на двойные стандарты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) после принятия решения о немедленном освобождении блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».

Так, вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что Европейский суд по правам человека с помощью Навального нанес удар по России. «Вчера под предлогом правила 39 регламента суда он потребовал немедленного освобождения так называемого оппозиционера, поскольку его жизнь находится в опасности. На практике это правило применяется очень редко, и обычно процедура занимает несколько лет», – отметила Ганчева в Facebook.

По ее словам, «тот факт, что, несмотря на предоставленные данные видеонаблюдения, свидетельствующие об отсутствии риска для его (Навального) жизни, почти немедленное решение Европейского суда с предписанием о немедленном исполнении заставляет (...) думать, что это новый эпизод пиар-саги».

«Нужно ли нам обсуждать, почему европейские институты не участвуют в деле Джулиана Ассанжа, журналиста, который представил реальные факты, а не фильмы и в отношении которого более чем через год после ареста 120 врачей и психологов предупреждали, что он может «умереть в результате «фактических пыток»? Такие двойные стандарты и сомнительные решения подрывают веру в то, что европейские институты работают во имя верховенства закона, когда они не соблюдают его на практике и по геополитическим причинам вмешиваются в суверенитет стран, с которыми у них есть политические разногласия», – добавила Ганчева.

Она подчеркнула, что «права человека не должны использоваться в качестве ширмы на новом этапе холодной войны».

В свою очередь адвокат, преподаватель права в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна Пьер Жантийе также сделал несколько юридических замечаний. В частности, он указал, что ЕСПЧ не должен заменять российское правосудие, а решение ЕСПЧ было принято непривычно быстро.

«ЕСПЧ требует временного освобождения Алексея Навального «с учетом рисков». Каких рисков? Риски по отношению к российскому государству? Клеветнические и беспочвенные намеки. ЕСПЧ еще раз показывает, что это политический орган и в конечном счете не совсем юридический», – отметил юрист в Twitter.

В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.