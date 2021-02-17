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Из сейфов банка в Москве украли 23 млн рублей
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В Москве из сейфа в банке украли свыше 23 млн рублей, которые принадлежат сразу нескольким клиентам, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
О краже из банковского сейфа на Петровском бульваре 16 февраля в полицию сообщила женщина, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Правоохранители установили, что неизвестные, находясь в помещении банка, вскрыли банковские сейфы, у трех человек они похитили более 5, 4 и 13 млн рублей, общий ущерб оценивается в 23 млн 690 тыс. рублей.
«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.158 («Кража»)», – добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что из ячеек Банка развития и модернизации промышленности на улице Климушкина в Москве похитили деньги и ювелирные украшения на сумму более 160 млн рублей. По данным источников, речь шла о Банке развития и модернизации промышленности. После этого была выявлена новая серия хищений из ячеек из того же банка.
Россия отвергла возможность освобождения Навального по требованию ЕС
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Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, сообщили в пресс-службе Минюста России.
«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
В Минюсте подчеркнули, что такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права.
Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.
2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного срока на реальный.
Эксперт рассказал, как Китай может сорвать выпуск истребителей F-35
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Если Китай остановит поставки своих редкоземельных металлов за океан, то ВПК США долго не сможет оправиться от такого удара. В частности, пострадает производство истребителей F-35. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал сообщения о том, что Пекин изучает возможность объявить США эмбарго в этой сфере.
«Редкоземы из Китая применяются в сборке обширной линейки американской военной техники, тех же истребителей F-35. Кроме того, китайские металлы идут в производство наукоемких технологий, например микросхем и микрочипов», – говорит руководитель Института Дальнего Востока РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.
«В случае введения подобных китайских контрсанкций Штаты теоретически могут импортировать небольшое количество редкоземов из Южной Африки. Возможно, что и из России, но вряд ли Москва пойдет на такой шаг. Есть большие залежи редкоземельных металлов в Латинской Америке. Например, в Колумбии. Но там давно и уверенно действует все тот же китайский бизнес. Таким образом, Пекин действительно постепенно перекрывает Штатам доступ на мировой рынок редкоземельных металлов», – отметил Маслов.
Если Пекин объявит эмбарго в этой сфере, это приведет к общемировому повышению цен на всю продукцию, в которой используются редкоземы: микрочипы, платы и так далее», – уточнил востоковед.
Однако, оговорился Маслов, существует и обратная связь – китайцы сами импортируют электронику американского производства, при изготовлении которой используются редкоземельные металлы из Поднебесной. «Поэтому в Пекине крайне аккуратно относятся к обсуждению подобных контрсанкций против Вашингтона», – заключил китаист.
Во вторник стало известно, что правительство Китая рассматривает возможность запрета экспорта редкоземельных металлов, чтобы подорвать оборонную промышленность США и Европы. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.
В январе министерство промышленности предложило ввести строгие ограничения на экспорт 17 редкоземельных металлов, добываемых в Китае. Все они широко используются при производстве в США военной техники, в том числе истребителей F-35. Так, в истребителе используется 417 кг редкоземельных металлов.
Как пишет «Коммерсант», на Китай приходится около 80% поставок этих металлов, и сейчас Пекин изучает, насколько болезненным окажется для США и Евросоюза потеря поставок этих металлов. Правительство Китая дает понять, что готово пойти на такой шаг на фоне обострения отношений с США.
Немецкий министр указал противникам «Северного потока – 2» на выгоду России от «озеленения» экономики ЕС
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Министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
«Моя позиция по «Северному потоку – 2» до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности», – заявил Альтмайер, передает РИА «Новости».
Он также отметил потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ планирует импортировать в будущем и рассчитывает закупать у России. Кроме того, Альтмайер отметил, что стратегия «озеленения» экономики ЕС также будет иметь эффект и для российской экономики.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
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Израиль обвинили в блокировке поставок «Спутника V»
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Палестинские власти осуждают действия Израиля, который накануне помешал поставкам первых 2 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в сектор Газа, заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем.
«Премьер-министр и правительство [Палестины] осуждают оккупационные власти за то, что те не позволили вчера грузовикам с партией вакцины въехать в сектор Газа, и считают такие действия нарушением международного гуманитарного права. Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения и другие международные структуры осудить Израиль и возложить на него всю полноту ответственности за связанные с такими действиями риски», – сказал Мельхем. Он также обратился к международному сообществу с призывом способствовать «незамедлительной доставке» препарата на территорию сектора, передает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство ВАФА.
Накануне министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в Газу были направлены 2 тыс. доз российской вакцины, однако власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, первой партией вакцин, закупленной у Москвы, будут привиты «работники передовой» – врачи и военные медики.
В феврале Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.
Кишинев раскритиковал российского посла в Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии раскритиковало участие посла России Олега Васнецова в заседании коллегии МИД Приднестровья, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
«В контексте участия в формате видеоконференции посла России в Молдавии Олега Васнецова в мероприятии, организованном структурами Тирасполя..., напоминаем, что власти Кишинева просят аккредитованных в Молдавии дипломатов воздержаться от участия в мероприятиях, организованных Тирасполем, которые используются в целях пропаганды и политических спекуляций», – передает заявление молдавского МИД РИА «Новости».
В ведомстве призвали дипмиссии информировать Управление политики реинтеграции о контактах с Тирасполем и обсуждаемых темах, а также публично опровергать «ошибочную и предвзятую информацию, которая может содержаться в заявлениях и пресс-релизах неконституционных структур Тирасполя». Кроме того, в МИДе подчеркнули, что власти выступают за активизацию отношений с Тирасполем и поиск политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Напомним, президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в Приднестровье давно нет опасности военных действий, потребовав вывести из региона оперативную группу российских войск, охраняющую склады с оружием, а также вывезти само оружие. В МИД заявили, что планы Санду направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.
Памятнику Дзержинскому на Лубянке нашли альтернативу
Заменить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади мог бы монумент исторической личности, способствующей объединению общества, например, Александру Невскому или Дмитрию Донскому, заявил главный архитектор, заместитель гендиректора музеев Московского Кремля Андрей Баталов.
По его словам, доминанта Лубянской площади необходима, но ею не должна стать плоскостная композиция. «Здесь должно быть что-то такое, что объединяет народ. Этот герой должен способствовать объединению общества, а не его разъединению», – сказал Баталов на заседании Общественной палаты, передает РИА «Новости».
По его словам, в ходе обсуждений звучали разные варианты, в том числе Голгофский крест, памятник Минину и Пожарскому, Ивану III. Наиболее подходящими он назвал Александра Невского и Дмитрия Донского. «Я бы в опрос для жителей включил их фигуры», – добавил он.
Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
Напомним, возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно
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Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению Церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.
Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.
В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.
По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.
Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.
Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.
Эксперт дал прогноз о наказании Навальному по делу о клевете
«Как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя итоги очередного заседания Бабушкинского суда по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана.
«Не исключено, что итоговое наказание Навальному может быть немного снижено. Как известно, прокурор попросил почти максимальное наказание для подсудимого – штраф в 950 тыс. рублей, учитывая, что на момент совершения правонарушения уголовного наказания по статье о клевете предусмотрено не было. Но, как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным. Полагаю, что таким будет и наказание для Навального», – считает российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.
При этом собеседник отметил и вызывающее поведение Алексея Навального на всех заседаниях суда по делу о клевете на ветерана. «Теряюсь в догадках, что это было на самом деле – хитрый план или простое пренебрежение всеми принятыми нормами. Но если это был план, то точно рассчитанный не на нашу аудиторию, ведь для каждого жителя России ветераны – это святыня, такое поведение по отношению к ним неприемлемо», – подчеркнул адвокат.
«Если бы я был его адвокатом, то не посоветовал бы ему так себя вести. Но ведь Навальный сам себе на уме и хочет всем показать свою бескомпромиссность. А может быть, он просто не ожидал, что его действительно задержат и осудят, ведь либералам всегда все сходило с рук, они чувствовали себя неприкасаемыми. Но одно можно сказать точно – в том твите, из-за которого возбуждено это дело, человек сказал то, что хотел сказать, и имел в виду то, что имел в виду. Возразить, что его неправильно поняли или слова вырваны из контекста в данном случае невозможно», – заключил Аграновский.
Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете.
Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».
Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Но блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.
Шарий назвал Зеленского сволочью
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Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
Шарий на своем канале в YouTube сообщил, что 16 февраля в Днепре был арестован его однофамилец Виктор Шарий, который ранее подавал иск на Партию Шария, но отозвал его. Блогер напомнил, что ранее Виктор Шарий заявлял о шантаже со стороны СБУ и «Нацкорпуса», которые вынудили его подать иск против партии.
«СБУ попытались съехать на то, что сегодня в Днепре было задержание группы воров. И даже попытались это распространить в стиле «Шарий врет». Но теперь устали брехать и признались, что сегодня ими задержан Виктор Шарий. Задержан за то, что... у него фамилия Шарий и «на него зарегистрирована партия». Идиоты вы ничтожные, на него не зарегистрирована партия. Хватит позориться, отпустите человека», – написал Шарий в Facebook.
Он назвал происходящее тотальным беспределом со стороны «фашистского государства».
«Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (…) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий.
«Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер.
Как сообщал «Коммерсант», лидера Партии Шария, блогера Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ.
«Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ.
Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины».
По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%.
Политолог объяснил мотивы немецких противников газопровода «Северный поток – 2»
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«В будущем «Северный поток – 2» можно использовать для поставок экологически чистого водородного топлива. Но для «Зеленых» важнее оказалось выталкивание России из Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя реакцию зелено-либеральной оппозиции на заявление министра энергетики ФРГ о потенциале сотрудничества с Россией по водороду.
«Идеология, которой движимы немецкие «Зеленые» и либералы, – это по сути фундаментализм, который не предполагает никакого компромисса, равновесия интересов или диалога. Только конфронтация – в том числе конфронтация с «антидемократической» Россией», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт полагает, что на «зеленую» оппозицию в Бундестаге не подействует довод министра энергетики и экономики ФРГ Петера Альтмайера – о том, что «озеленение» экономики Евросоюза (точнее, перевод ее на экологически чистые виды топлива) возможно в кооперации с Россией. Альтмайер указал перспективу закупок российского водорода, одного из самых безвредных видов топлива.
«В будущем, когда Европе не понадобится столько газа из-за перехода на более чистую энергетику, трубопровод «Северный поток – 2» можно будет использовать для транспортировки водородного топлива из России», – пояснил Рар. Но «Зеленые» игнорируют этот перспективный с точки зрения охраны природы проект и продолжают требовать ввести санкции против «Северного потока – 2» (СП-2, или Nord Stream), констатировал немецкий эксперт.
На сей раз либералы и политические экологи объясняют свои антироссийские требования протестом против «жесткого разгона акций» сторонников Алексея Навального. «Это газопровод Путина, и его не следует достраивать», – заявил сопредседатель партии «Зеленые» Роберт Хабек. Линию, которую ведет немецкая оппозиция, поддерживает соседняя Франция. В администрации Эммануэля Макрона ранее призвали Берлин отказаться от проекта «СП-2» из-за ситуации вокруг Навального.
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
Такие партии, как ХДС и СДПГ, которые придерживаются прагматичной позиции, понимают объективную выгоду от закупок российского газа сейчас и российского водородного топлива в будущем, отметил Рар. «Но партия «Зеленые» предлагает закупать водород, например, из Африки. Это явная политика выталкивания России из Европы, которая полностью соотносится с идеологией «Зеленых» – Россия, нарушающая все основы демократии, будет мешать и утверждению экологических ценностей», – считает Рар.
Эксперт не исключает, что на фоне коронавирусного кризиса и полной неспособности кабинета Ангелы Меркель с ним справиться партия «Зеленые» победит на выборах в Бундестаг в сентябре этого года и назначит своего канцлера. «Тогда все руководство Германии займет идеологически жесткую позицию, и отношения с Россией могут быть резко испорчены, – прогнозирует Рар. – ФРГ займет ту же точку зрения, на что и Великобритания – с Россией фактически нет никакого диалога и сотрудничества, она воспринимается как чужая страна, с которой и разговаривать нечего».
Пока же от официального Берлина следует ожидать продолжения прежней линии поведения – Германия будет стараться завершить проект Nord Stream и одновременно сохранить отношения с США, полагает Рар. Напомним, что на прошлой неделе появились сообщения о переговорах Берлина и Вашингтона по поводу так называемой грязной сделки – закупок Германией американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на достройку СП-2. Подготовка такой сделки, впрочем, официально опровергается немецкой стороной, а в сенате США призвали президента Джо Байдена ввести очередные санкции против Nord Stream.
Добавим, что ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы России как экспортера водородного топлива.
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Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты, сообщила пресс-служба белорусского главы государства.
По данным пресс-службы, Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, передает ТАСС.
В сентябре прошлого года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва и Минск проработают переброску нефтепотоков из портов Литвы в Россию. Минск подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты.
В ходе визита главы российского правительства в Минск 3 сентября Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко обсудили переброску нефтепотоков из литовских портов на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.
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RT анонсировал расследование о финансировании издания «Проект»
Телеканал Russia Today анонсировал публикацию большого расследования об источниках финансирования издания «Проект».
«Читайте завтра большое расследование RT о финансировании очередного «независимого» СМИ. Не пропустите», – говорится в телеграм-канале RT.
В сообщении приводится снимок документа от сентября 2018 года, на котором стоят подписи главы издания «Проект» и вице-президента одной из американских организаций, признанных нежелательными в России.
Ранее юрист Илья Ремесло рассказал, что благодаря материалам судебного дела в США с участием главного редактора оппозиционного издания «Проект» Романа Баданина удалось установить иностранные источники финансирования данного интернет-ресурса.
США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО
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Представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны НАТО, заявил Пентагон.
Высокопоставленный представитель ведомства пояснил, что «первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны». «Я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же», – приводит его слова ТАСС.
Как заявили в Пентагоне, «вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО», используя «военную силу для достижения своих целей». Представитель Пентагона заявил, что США не раз наблюдали, «как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность», но фактически уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва, с его точки зрения, угрожает Вашингтону.
При этом США хотят сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес. «Мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», – сказал он.
США также рассчитывают на то, что тема Китая будет обсуждаться на видеоконференции министров обороны НАТО, в которой примет участие глава Пентагона Ллойд Остин, и альянс внесет политику в отношении этой страны в список своих приоритетов. В Пентагоне заявили, что «у Пекина взгляд на глобальную среду безопасности отличается от того, который НАТО по сути продвигала последние 72 года».
Напомним, генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса.
Американцы проклинают власти из-за массового отключения электричества
Американские энергоснабжающие компании вторые сутки не могут восстановить подачу электричества в южные штаты, пострадавшие от аномальных снегопадов и заморозков. Местные жители используют остатки зарядки мобильных телефонов и ноутбуков, чтобы оставлять гневные сообщения в социальных сетях, сообщают местные СМИ.
В ряде южных штатов США уже второй день температура ниже нуля, что совершенно нетипично для этой части страны. Средняя температура воздуха в отдельных районах приблизилась к аномальному порогу для этих широт – 10–15 градусов мороза по Цельсию, сообщает Би-би-си со ссылкой на Национальный гидрометеорологический центр страны. Кроме того, в понедельник в некторых штатах прошел сильный снегопад, что привело к сбою в электроснабжении.
По данным на вторник около 4 млн человек остались без света, большинство из них в штате Техас – 3,6 млн человек. Как пишет газета «Сан-Антонио Эксперсс Ньюз», во втором по численности городе штата Сан-Антонио (население около 1,5 млн человек) не менее 327 тыс. человек второй день не имеют стабильного электроснабжения и их численность постоянно растет. Жители не могут даже подзарядить свои телефоны, чтобы звонить в полицию.
В некоторые дома электричество дали всего на несколько минут в ночь с понедельника на вторник, позже электроснабжение было снова нарушено. В своих бедах местные жители винят Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), который управляет обеспечением электричества для 90% жителей штата.
«Нет света более 24 часов! Электричество дали сегодня утром на десять минут и снова отключили! Я надеюсь, вы восстановите подачу электичества насовсем, а не только на десять минут!» – написала одна из жительниц Техаса по имени Дестани в «Твиттере» во вторник утром (вечер по московскому времени).
«Электричества в [городе] Корпус-Кристи нет уже 36 часов. Что за х***я происходит?!?!?!» – написал пользователь Син.
«Как насчет того, чтобы обновить инфрастурктуру? В Техасе всегда случаются похолодания в феврале, в этом нет ничего нового», – написала местная жительница Стеффани во вторник утром в комментариях на странице «Твиттера» ERCOT.
«Вам нужен план [по оперативному реагированию] из-за изменений климата. Подобная ситуация будет повторяться снова и снова. Я пишу это сообщение из своей машины, в которой 7 градусов [по Фаренгейту, -13,8 по Цельсию]. И мне надо зарядить свой телефон, потому что в нем не осталось ни х***а заряда», – написал на странице Совета по электроснабжению пользователь Мишель Хейл.
«Большое потребление электроэнергии в штате привел к отказу электросети. В некоторых районах были введены постоянные отключения электричества для того, чтобы сберечь его для нужд больниц, полиции и пожарных депо, в результате чего несколько миллионов человек остались без света», – говорится в сообщении Национального гидрометеорологического центра США. Президент Джо Байден официально объявил Техас зоной чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба администрации президента США.
По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, на помощь в пострадавшие районы вызваны подразделения Национальной гвардии, которые должны помочь местным жителям «переселиться в теплые укрытия».
Кроме того, в пределах от нуля до минус пяти сейчас держится температура воздуха в субтропических штатах Луизиана и Миссисипи, там наблюдаются метели, ледяные дожди, гололедица. На территории Атлантической низменности, которая проходит по территориям штатов Техас, Канзас, Арканзас, Миссисипи, Луизиана и Кентукки, высота снежных заносов превышает 30 см. В Канзасе и Миссури держатся морозы до -15 градусов.
В США предложили считать выход из ДОН недействительным
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Решение администрации Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу было нарушением американского закона, заявил экс-дипломат США Говард Стоффер.
Как пояснил Стоффер, в принятом оборонном бюджете США на 2020 год указывалось, что Белый дом должен за 120 дней проинформировать Конгресс о намерении выйти из договора, но не сделал этого. Стоффер сказал, что новый президент США Джо Байден мог бы рассматривать выход из ДОН «как недействительный, незаконный, неподходящий». «Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор», – приводит слова Стоффера РИА «Новости».
Стоффер также заявил, что продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть. Он предложил «продолжать попытки найти путь к тому, чтобы сделать (договор) более всеобъемлющим в будущем». По его мнению, «процедуры верификации, скорее всего, не придется так уж сильно менять, но они будут необходимы для последующих шагов».
Бывший дипломат заявил, что стороны уже неформально обсуждали это. Стоффер полагает, что «дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана». Также он обратил внимание, что СНВ-3 не ограничивает нестратегическое ядерное оружие, поэтому следует изучить подход к данной области. Он заявил, что «гиперзвуковые вооружения нужно включить» в договоры, ведь «это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения».
Стоффер раскритиковал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: «Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению».
Стоффер в 1980–2005 годах работал на различных должностях в Госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
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Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V»
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
«Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления – ну печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия никогда ни с кем не дружила «против кого бы то ни было». «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», – добавил глава МИД.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
На прошлой неделе Казахстан одобрил применение российской вакцины, став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
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