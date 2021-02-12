Премьер Польши поддержал критику Украиной президента Германии за «Северный поток – 2»

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подключился к дискуссии президента Германии и посла Украины в Берлине по вопросу о «Северном потоке – 2», заявив, что трубопровод может способствовать «агрессивной политике России».

Польский премьер присоединился к дискуссии вокруг проекта, которую до этого вели президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Deutsche Welle.

«Хотя я согласен с президентом Германии, что послевоенные долги не были выплачены, «Северный поток – 2» не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который скорее может способствовать агрессивной политике России», – написал в Twitter Моравецкий.

По мнению главы кабмина, эта инициатива «увеличивает зависимость Европейского союза, подрывает экономику и безопасность». «Пришло время положить этому конец», – заявил глава Совета министров Польши.

Ранее президент Германии назвал отношения в области энергетики «почти последним мостиком между Россией и Европой» после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. «Жертвами войны стали более 20 млн жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст», – заявил Штайнмайер.

Украинский посол Андрей Мельник в ответ обвинил германского президента в представлении «сомнительных исторических аргументов» и «опасном искажении истории», отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв на Украине, в то время входившей в состав СССР. Мельник заявил, что утверждения главы Федеративной Республики «глубоко ранили украинцев».

Президент Германии в свою очередь отверг критику посла Украины в ФРГ. Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с «полным непониманием», заявили в ведомстве федерального президента.

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