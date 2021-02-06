Президент ФРГ выступил против разрушения сотрудничества России и ЕС

В 41-й статье Венской конвенции сказано: если дипломат вмешивается во внутренние дела страны пребывания, он теряет статус и все связанные с ним привилегии. Именно такое нарушение и совершили работники западных посольств, когда пришли на акции в защиту Навального. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя выдворение из России представителей Германии, Швеции и Польши.

В принципе все до одного сотрудники зарубежных посольств, которые посещали суды над Навальным, тоже должны были стать в России персонами нон-грата, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Но юридически сделать этого нельзя, потому что заседания судов были открытыми, формально работники посольств имели право их посещать. Это заставляет нас задуматься о введении регламента посещения государственных учреждений иностранными дипломатами. Все равно отношения с Евросоюзом деградируют, как и деградирует сам Европейский союз, – добавил эксперт. – Улучшение возможно только, если Евросоюз прекратит существовать, либо утратит роль единственного ментора во внутриевропейских делах».

Данилин допускает, что демарш с высылкой дипломатов произошел в тот самый момент, когда с визитом в Москву прибыл глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«В ходе подготовки к визиту Боррель решил, что его задача – не укрепление отношений Запада с Россией, которые находятся сейчас на самом низком уровне, пожалуй, за последние 75 лет. Он решил, что его главная цель – встреча с Навальным. Это странно, – считает Данилин. – Что ж, как приехал, так и уедет. Мог бы и не приезжать. Терпеть выходки еврочиновников мы не обязаны. Эти товарищи могут сколько угодно пыжиться, но вмешательства в наши внутренние дела мы не потерпим».

«Как сказал по этому поводу Сергей Лавров, Брюссель становится все менее ответственным партнером. Евросоюз переживает сейчас худшие времена своей истории и поэтому пытается за наш счет решить свои внутриполитические проблемы. Очевидно, что надо было бы работать с отдельными странами. Но пока существует Евросоюз, у нас такой полноценной возможности не появится», – полагает эксперт.

Напомним, накануне визита главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву во внешнеполитической службе ЕС предупредили, что он «хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность». Если у Борреля есть желание провести такую встречу, пусть организаторы визита дипломата сами это желание реализуют и обращаются в соответствующие службы, заявила в ответ представитель нашего МИДа Мария Захарова. Решение о том, возможна ли встреча Борреля с находящимся в СИЗО Навальным принимает не Кремль, а суд, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В пятницу, в день переговоров Лаврова и Борреля, Москва объявила персонами нон-грата дипломатов Германии, Польши и Швеции, обвинив их в участии в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. «Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права», – заявили в МИД РФ.

Берлин уже пообещал ответить на высылку своего сотрудника из Москвы. Посол РФ Сергей Нечаев был приглашен по этому поводу в МИД Германии. В МИДе считают, что на акции протеста в поддержку Навального сотрудник посольства знакомился с ситуацией в России, как это предусмотрено Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Как считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, теперь из Германии, Польши и Швеции в ответ наверняка выдворят наших дипломатов. «В мировой практике принято отвечать зеркально, то есть на высылку своих дипломатов отвечают лишением аккредитации дипломатов выславшей страны. Наверняка в наших посольствах в Берлине, Варшаве и Стокгольме есть сотрудники, которых местные спецслужбы подозревают в работе под прикрытием для недипломатических целей. Эти дипломаты могут оказаться жертвами очередного кризиса», – предрекает эксперт.

Высылка дипломатов была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он добавил, что дипломатические работники должны поддерживать «достойный уровень двустороннего диалога». «Кейс Навального не имеет никакого отношения к этому. Наоборот, он стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада», – указал парламентарий.

«Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции», – заключил Слуцкий.