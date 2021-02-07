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Украинский посол раскритиковал президента Германии за приравнивание СССР к России
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Киев выступает против искажения истории о «нацистской оккупации», а также против попыток «обеления» проекта «Северный поток – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Высказывания федерального президента (президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера – прим. ВЗГЛЯД) относительно исторической памяти вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», – цитирует Мельника «Укринформ».
По мнению посла, приравнивание СССР к России является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», среди которых есть и украинцы. Мельник заявил, что Штайнмайеру стоило посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, когда президент приезжал в Киев. По мнению посла, тогда бы немецкий политик узнал бы «о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение».
По словам Мельника, «не менее 8 млн жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них более 5 млн мирных жителей, а из 6 млн украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных». Посол также считает, что не стоит цинично защищать газопровод «Северный поток – 2», который, по словам Мельника, несет в себе «прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии».
Комментируя призывы к прекращению проекта «Северный поток – 2», президент Штайнмайер заявил, что энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой. Кроме того, он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, а жертвами войны стали более 20 млн человек в бывшем СССР.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости».
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.
Стало известно о планах Германии поставить «выключатель» на «Северный поток – 2»
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Правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся, сообщили СМИ.
«В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни глава МИД социал-демократ Хайко Маас не готовы выйти из спорного проекта – и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», – пишет журнал WirtschaftsWoche.
Издание отмечает, если Россия заявит Украине о намерении сократить поставки топлива, то германская сторона сможет прервать транспортировку газа по «Северному потоку – 2», передает ТАСС.
Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что «механизм отключения» позволит исключить использование газопровода как средства давления на украинскую сторону. При этом прекращение применения «Северного потока – 2» как рычаг давления на Киев является одним из «важных требований США».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией Меркель.
До этого СМИ сообщали, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзитных поставок через Украину.
СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России»
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях.
«В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ.
Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов.
Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила.
Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда.
Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык. Глава государства записал обращение к украинцам на русском языке и рассказал, почему закрыл три оппозиционных телеканала.
По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины».
«И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», – заявил Зеленский в Twitter.
Украинский лидер выложил в Facebook обращение на русском языке к украинцам по поводу ситуации с закрытием нескольких оппозиционных телеканалов. По его словам, владельцы заблокированных вещателей пытались «разделить» народ страны и занимались «профессиональным зомбированием» украинцев.
Украинский лидер также перефразировал одного из героев «Собачьего сердца»: «Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, иначе получите порцию сочной и полной брехни».
«Я же продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют», – сообщил Зеленский.
Политик добавил, что несмотря на все проблемы и конфликты, многие защитники Украины говорят именно на русском языке. Он также опроверг, что Украина запретила продавать на своей территории книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина, назвав эти известия «бредом космического масштаба».
«Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, «Мастера и Маргариту» на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргариты» выданы 14 разрешений», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке.
Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.
На Украине приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
«Делегаты XXIV съезда политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (…) постановили (…) начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента»», – говорится в сообщении на сайте партии.
Также парламентарии поручили областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента президента за «нарушение конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности».
«Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», – сказано в тексте резолюции.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили
эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили
необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил
украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.
В Германии предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2»
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Глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген выступил за введение моратория на строительство газопровода «Северный поток – 2» для проведения переговоров между Россией, Евросоюзом и США.
«Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство («Северного потока – 2»), но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры. Таким образом, будет устранена серьезная озабоченность Запада, а именно то, что этот газопровод будет использоваться как геополитическое оружие против государств Восточной Европы», – отметил Ретген, передает ТАСС.
По мнению политика, введение моратория позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США.
Во вторник СМИ сообщили, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию Nord Stream 2 в случае сокращения транзитных поставок через Украину.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии
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Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
Гончар полагает, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также якобы умышленные действия России, как игрока рынка, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Главред».
«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», – заявил он.
Эксперт отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко – ее нужно закупить ее у Белоруссии или России. Однако это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у «страны-агрессора».
Гончар считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить.
Ранее в Крыму предложили помочь Украине электроэнергией.
Напомним, на Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар.
Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества.
При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17
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Нидерланды считают, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, говорится в документе нидерландского правительства.
Решение голландских властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годы, передает РИА «Новости».
«В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом», – говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.
Отмечается, что на основе этих выводов правительство не видит причин для пересмотра предыдущей позиции правительства. «Таким образом, в настоящее время нет достаточно убедительных юридических оснований для того, чтобы Украина была привлечена к ответственности за неполное закрытие своего воздушного пространства», – подчеркивается в документе.
Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе в июне, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где потерпел крушение рейс MH17.
В свою очередь начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан на брифинге о первичных радиолокационных данных воздушной обстановки в районе катастрофы Boeing 777 заявил, что Украина не обнародовала данные своих радиолокационных станций, это позволяет предположить, что ракету запустили с территории ВСУ.
Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, которая контролировалась украинской армией.
Глава МИД Украины спрогнозировал «прилет ответа» России за блокировку оппозиционных СМИ
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Украина готовится к ответным мерам, которые якобы могут поступить со стороны России, за блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Я думаю, что именно сейчас у них (россиян – прим. ВЗГЛЯД) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит ... Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому», – слова министра прозвучали в эфире «Радио Свобода», сообщает украинское издание «Страна.ua».
Кулеба также добавил, что не знает «где прилетит», но Киев уже работает над тем, чтобы общество и государство были готовы ответить на якобы возможные меры со стороны России.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Ограничения против трех телеканалов были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Они распространились и на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Кроме того, ОПЗЖ намерена инициировать процедуру импичмента президенту.
Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании
Трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2.
«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», – передает сообщение оператора ТАСС.
Как сообщили в компании, укладка газопровода идет в соответствии с надлежащими разрешениями. Помимо «Фортуны» работы в водах Дании проводят судна «Балтийский исследователь» и «Мурман».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине
Аварийное отключение энергоблоков произошло сразу на двух тепловых электростанциях (ТЭС) в Винницкой и Львовской областях Украины, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«В 00.52 (6 февраля) на аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина – шум в топке котла. В 04.58 на аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина – неисправность автомата безопасности», – написал Герус в своем Telegram-канале, уточнив, что обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК.
Как подчеркнул парламентарий, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы Украины. «Тем не менее системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», – добавил Герус.
Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.
Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако 1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. 2 и 3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. 4 февраля на Украине заявили о критической ситуации в стране с запасами энергетического угля. 5 февраля российская энергетическая компания «Интер РАО» по просьбе Киева в разы увеличила поставки электроэнергии на Украину. В тот же день Киев попросил Минск об экстренных поставках электричества. Крым предложил оказать Украине помощь с поставками электроэнергии в случае направления запроса в Москву и восстановления опор на границе с Украиной. Газета ВЗГЛЯД разбилась, сколько Украине придется заплатить за «дерусификацию электричества».
Украина попросила Белоруссию об экстренной поставке электричества
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Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщают СМИ.
Телеканал «Беларусь 1» сообщает, что на Украине 2-3 февраля были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС из-за аварий. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Кроме того, на Запорожской станции произошел сильный пожар, передает РИА «Новости».
«Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт», – говорится в сообщении.
Контрагентом украинской стороны в Белоруссии выступает компания «Белэнерго».
Ранее Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля на ТЭС. До этого, в декабре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Однако в феврале 2020 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
Меркель рассказала о расхождениях Запада по «Северному потоку – 2»
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Расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются настолько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что... мы сможем найти общее решение», – цитирует Меркель РИА «Новости».
Она пояснила, что, с одной стороны, газопровод – экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, «играет большую роль в трансатлантических отношениях».
В ЕС приняли Третий энергетический проект, указала она. «У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в «опасных водах». С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским Союзом», – сказала канцлер.
Она добавила, что обсуждала вопрос с французским лидером Эммануэлем Макроном. У Франции есть собственная атомная энергетика, потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая заканчивает использование атомной и угольной энергетики. Германии нужен газ как «переходный источник» к возобновляемой энергетике, подчеркнула Меркель.
Во вторник СМИ сообщили, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию Nord Stream 2 в случае сокращения транзитных поставок через Украину.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
Украине предсказали африканские зарплаты
Сырьевой характер экономики Украины не позволяет ей надеяться на европейский уровень зарплат, с существующей структурой производства республика может рассчитывать на обеспечение работой и деньгами не более 5 – 7 млн человек, считает украинский экономист Юрий Гаврилечко.
«Достичь хоть какого-то позитивного экономического результата нам мешает отсутствие, с одной стороны, адекватной социально-экономической политики, а с другой, вообще какой-либо политики по развитию государства. Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши – это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет. Единственное, что нас ждет – падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», – цитирует эксперта «Главред».
Гаврилечко обратил внимание на то, что Украина в последние годы активно деиндустриализовалась, а единственным поддерживаемым экономику сектором была сельскохозяйственная промышленность, которая, впрочем, держалась за счет продажи сырья. Также, по наблюдениям экономиста, население республики на протяжении последних 30 лет «с удовольствием голосует за одни и те же политические проекты, реализующие одну и ту же политику продажи ресурсов. Гаврилечко отметил, что Украина – единственная из стран бывшего Советского Союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и которая имеет только треть от него. «Более того, последние десять лет уровень зарплат у нас остается на одном и том же месте в долларовом эквиваленте и, увы, в ближайший десяток лет нас ждет то же самое», – констатировал экономист.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту.
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. В то же время советник президента республики по экономическом вопросам Олег Устенко предрек рост украинской экономики.
Президент ФРГ выступил против разрушения сотрудничества России и ЕС
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Энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой, который не следует разрушать, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя призывы к прекращению строительства «Северного потока – 2».
«После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься о том, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост. Я считаю, что разрушение мостов - не признак силы. Как нам оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы разрубим последние связи?» – сказал Штайнмайер в интервью газете Rheinische Post, передает РИА «Новости».
Штайнмайер добавил, что в германо-российских отношениях были как периоды «плодотворного партнерства», так и периоды «ужасного кровопролития». В этой связи он указал, что, несмотря на «сложные отношения» между странами в настоящем, «есть прошлое до этого и будущее после».
Президент ФРГ заявил также, что арест и осуждение Алексея Навального «не имеют ничего общего с правовым государством».
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости».
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Макрон поддержал позицию Меркель по «Северному потоку – 2»
Французский лидер Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2».
«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ является частью энергии этого перехода», – заявил Макрон, передает РИА «Новости».
По его словам, необходимо укрепить энергетический суверенитет Европы. Париж и Берлин тесно скоординированы по этому вопросу, указал французский лидер.
Ранее Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется.
До этого СМИ сообщали, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзитных поставок через Украину.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.