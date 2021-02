Японский премьер осудил главу оргкомитета Игр в Токио за сексизм Глава оргкомитета Игр в Токио ушел в отставку из-за сексистских высказываний 12 февраля 2021, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори уходит в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. «С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями», – передает ТАСС слова Мори в ходе заседания Исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020». Глава оргкомитета «Токио – 2020», экс-премьер и видный деятель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мори оказался в центре скандала из-за высказываний о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Слова Мори вызвали скандал. Он уже несколько раз извинялся и допустил возможность ухода в отставку. Согласно данным социологического опроса агентства Киодо, почти 60% жителей Японии считают, что нынешний глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио не подходит для занимаемого им поста. Лишь 6,8% участников исследования заявили, что Мори удовлетворяет всем необходимым требованиям. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио – 2020» сохранено.

Москва предупредила о последствиях размещения бомбардировщиков США в Норвегии 11 февраля 2021, 17:26

Российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», – заявила дипломат на брифинге, передает РИА «Новости». Москва расценивает это решение как «еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей», указала представитель ведомства. Захарова отметила, что в норвежском регионе Тромсе заканчивается строительство порта для обслуживания атомных подводных лодок американцев. В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии. Небензя назвал Францию и Германию соучастницами преступлений Киева в Донбассе 11 февраля 2021, 20:48

Германия и Франция являются соучастниками преступлений Киева в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений. Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Германии и Франции не стали участвовать в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик. «Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают, вопреки фактам, ее болезненным фантазиям о «российской агрессии», не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», – передает слова Небензи на проходящем по российской инициативе заседании ТАСС. Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Стали известны подробности убийства иранского ученого-ядерщика «группой Моссада» 11 февраля 2021, 10:50

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит «группой Моссада» при помощи автоматического оружия весом в одну тонну, незаконно ввезенного в Иран по частям. По словам источников газеты Jewish Chronicle, в команде, осуществившей покушение, было более 20 человек, в том числе граждане Израиля и Ирана. «Слава Богу, мы вытащили всех наших людей, и они никого не поймали. Они даже и близко не подошли», – рассказал один из источников. Утверждается, что исполнители убийства наблюдали за Фахризаде в течение восьми месяцев. Во время нападения они управляли оружием на расстоянии. В результате ученый был убит очередью из 13 пуль из «сверхточного» оружия, ни его жена, ни 12 телохранителей не пострадали, передает MIGnews.com. Оружие было установлено на кузове грузовика Nissan и взорвалось после исполнения, таким образом улики были уничтожены. «Изготовленное на заказ оружие, которым агенты на земле управляли дистанционно, наблюдая за целью, было столь тяжелым, потому что в нем была бомба, уничтожившая улики после убийства», говорится в статье. Издание также уточняет, что США не были причастны к убийству. Израильские аналитики считают, что убийство Фахризаде увеличило время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия, с трех с половиной месяцев до двух-пяти лет. Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля. Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль убийством Фахризаде хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Москва осудила убийство ученого. Белоруссия собралась отобрать у российской Транснефти транзитный трубопровод 11 февраля 2021, 10:30

«Транснефть» рискует потерять идущий через Белоруссию транзитный продуктопровод УП «Запад-Транснефтепродукт» стоимостью почти 7 млрд рублей из-за увеличения налогов со стороны Минска и снижения загрузки. Республика может инициировать банкротство предприятия, а затем его национализацию. Оператор нефтепродуктопровода «Транснефти» на территории Белоруссии «Запад-Транснефтепродукт» может обанкротиться из-за повышения налогов в республике и административного давления на компанию, заявил «Коммерсанту» первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин. По этой трубе российское и белорусское дизтопливо поставляется в Венгрию и Латвию. С января 2020 года, помимо экологического налога в размере 0,35 рубля на 1 тонну нефтепродуктов на 100 км, Минск почти в три раза увеличил ставку налога на прибыль – с 18% до 50%. Под действие указа подпадают только национальное ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которое и так перечисляет прибыль в госбюджет, и «Запад-Транснефтепродукт». «Мы давно ведем работу через Минэнерго и комиссию высокого уровня по отмене этого налога, потому что он является дискриминационным. И если экологический сбор существенно снижал прибыль нашего предприятия, то рост налога на прибыль делает его работу убыточной на фоне снижения прокачки», – сообщил Гришанин. По данным «Транснефти», объемы транспортировки через «Запад-Транснефтепродукт» снизятся с 6 млн тонн в 2019 году до 3,4 млн тонн ежегодно в 2021-2024 годах. Убыток может составить до 800 млн рублей в год. Кроме этого, говорит Гришанин, беспрецедентно увеличилось административное давление на компанию. По данным «Транснефти», компания с начала 2020 года получила со стороны белорусских госорганов более 150 запросов (в 2019 году их было 27). Также в пять раз выросло число выездных проверок – до 20. «В такой ситуации нормально функционировать «Запад-Транснефтепродукт» не может, и мы не исключаем, что в перспективе власти Белоруссии потребуют банкротства компании, ссылаясь на то, что стоимость чистых активов предприятия стала отрицательной», – отметил Гришанин. Решить ситуацию могло бы увеличение транспортировки до 5 млн тонн или повышение действующего тарифа в 2,36 доллара за 1 тонну на 100 км на 80% – до 4,24 доллара, рассчитали в «Транснефти». Но рост стоимости прокачки, отмечает советник президента «Транснефти» Игорь Демин, может привести к оттоку объемов с этого маршрута. На данный момент, по словам Гришанина, «позиция белорусской стороны заключается в том, что богатая «Транснефть» как-то своей компании поможет и решит сложившуюся проблему». Он отметил, что «Транснефть» будет сопротивляться банкротству и последующей национализации оператора, в том числе через суды. Самой Белоруссии труба нужна для обеспечения сырьем из Европы своих НПЗ и прокачки нефтепродуктов в направлении Украины. По мнению юристов, «Транснефть» могла бы оспорить повышение фискальной нагрузки в суде, но вряд ли ее аргументы будут там услышаны. Кандидат в премьеры от партии Санду не получила ни одного голоса в парламенте 11 февраля 2021, 18:50

Парламент не поддержал кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра республики, заявила в четверг спикер парламента Зинаида Гречаный. «Я не увидела ни одной руки в поддержку правительства Гаврилицы, ноль голосов. Правительство не получило поддержки», – передает ее слова РИА «Новости». В конце января президент Молдавии Майя Санду объявила вице-председателя партии «Действие и солидарность» Гаврилицу кандидатом в премьеры. Партии «Действие и солидарность», «Платформа «Достоинство и правда», а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост главы правительства. Напомним, премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ. Песков прокомментировал манифест Богомолова о влиянии западных ценностей 11 февраля 2021, 13:31

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов, высказавшийся о новом миропорядке и влиянии ценностей Запада, имеет право на собственную точку зрения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Богомолов имеет свою точку зрения, не думаю, что этот вопрос стоит на повестке Кремля, чтобы комментировать эту точку зрения», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он с опубликованным манифестом. Представитель Кремля указал, что важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимание точку зрения друг друга. «И важно свои точки зрения высказывать таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон. В этой связи точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, и который имеет много поклонников, он имеет право на свою точку зрения», – добавил Песков, передает РИА «Новости». Режиссер Константин Богомолов выпустил манифест «Похищение Европы 2.0» на страницах «Новой газеты». В своем обращении он заявил об утрате современным западным обществом права на выражение личных чувств и мыслей, которые не совпадают с мнением большинства. В частности, Богомолов сравнил «современный Запад» с героем фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» Алексом ДеЛарджем, наказанным за свои преступления и получившим в результате отвращение к насилию. Европу Богомолов назвал «Новым этическим рейхом», где общество «заточено» на реализацию личностных свобод. Тоталитарная система нового этического рейха, по мнению режиссера, управляется с помощью соцсетей, где обитают активные граждане, которые реализуют свою «потаенную страсть к насилию» с помощью гаджетов, поддерживаемые «хозяевами интернет-гигантов». По мнению Богомолова, Россия стоит отдельно от Европы. В начале 90-х, когда наша страна стремилась стать частью западного мира, она быстро поняла, что его больше нет. Есть только новое общество, где каждый «перекраивает собственное тело и придумывает новый гендер». «Пора ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию вне радикальной ортодоксальности, но строго отстаивающие ценности сложного мира». По словам Богомолова, вагону под названием «Россия» нужно отцепиться от поезда, несущегося в мультикультурный ад, и начать строить собственную «Европу здорового человека». Газпром назвал предполагаемые сроки ввода «Северного потока – 2» 11 февраля 2021, 15:36

Газпром рассчитывает ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2» в текущем году, следует из презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова. Сообщение ТАСС аннулировано «в связи с отзывом спикером своей презентации». Оператор проекта строительства газопровода в настоящее время укладывает участок в территориальных водах Дании. Завершение работ на этом участке планируется в апреле, передает ТАСС. К настоящему времени из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км – в водах Германии. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Объявивший себя убийцей летчика Пешкова турок Челик вышел на свободу 11 февраля 2021, 12:29

Взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году турецкий гражданин Альпарслан Челик вышел на свободу, сообщил его адвокат Мурат Устюндаг. «Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения», – сказал Устюндаг РИА «Новости». Напомним, семеро из 18 человек, включая Альпарслана Челика, которого считали главным подозреваемым в убийстве Пешкова, были осуждены по статье о незаконном хранении оружия и приговорены к пяти годам тюрьмы. Еще один был приговорен к полутора годам, двое получили 10 месяцев лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика Олега Пешкова. Минченко объяснил «шумиху» вокруг манифеста Богомолова 11 февраля 2021, 14:58

«Для либералов манифест Богомолова стал ударом в спину от «своего», – заявил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко, комментируя публикацию режиссером Константином Богомоловым манифеста «Похищение Европы 2.0», где он высказался о новом миропорядке и влиянии ценностей Запада. «Поколение Богомолова узнало, что такое Запад, из видеосалонов конца 80-х – начала 90-х годов. Тогда Запад воспринимался как пространство полной свободы слова, самовыражения, предпринимательства. Именно этот дух свободы и подтолкнул то поколение к переменам. Сейчас, когда тот самый идеальный Запад так радикально меняется, естественно наступает ощущение разочарования», – объяснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Однако, считает собеседник, при всей обоснованности критики в адрес современной Европы и Америки, не они одни сталкиваются с описанными Богомоловым явлениями. «Справедливости ради, надо признать, что практически везде, в том числе и в России, возникают вопросы: эффективна ли демократия и можно ли жить без цензуры. Все чаще мы видим наступление на свободу слова повсюду, не только на Западе. Если бы Богомолов выступил с более развернутой критикой того, что происходит в мире, он был бы более убедительным», – полагает Минченко. Эксперт отметил, что наиболее справедливой реакцией на манифест режиссера является ответ лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева. «Действительно, России есть за что критиковать Запад. Но в первую очередь нам нужно пытаться выстраивать диалог, делать Россию более открытой миру и не забывать о том, что наша страна – часть мирового сообщества, а не анклав с претензией на роль мессии, поучающего Европу ее истинным ценностям», – сказал Минченко. «Конечно, Богомолову, как большому бизнесу, машине по зарабатыванию денег, нужно было идеологическое обоснование своего существования. Но это спровоцировало очень бурную реакцию, ведь он традиционно относился к тому кругу российской интеллигенции, которая воспринимала Запад как некую обетованную землю. Этот манифест стал для них ударом в спину от «своего», – заключил политолог. Ранее режиссер Константин Богомолов выпустил манифест «Похищение Европы 2.0» на страницах «Новой газеты». В своем обращении он заявил об утрате современным западным обществом права на выражение личных чувств и мыслей, которые не совпадают с мнением большинства. В частности, Богомолов сравнил «современный Запад» с героем фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» Алексом ДеЛарджем, наказанным за свои преступления и получившим в результате отвращение к насилию. Европу Богомолов назвал «Новым этическим рейхом», где общество «заточено» на реализацию личностных свобод. Тоталитарная система нового этического рейха, по мнению режиссера, управляется с помощью соцсетей, где обитают активные граждане, которые реализуют свою «потаенную страсть к насилию» с помощью гаджетов, поддерживаемые «хозяевами интернет-гигантов». По мнению Богомолова, Россия стоит отдельно от Европы. В начале 90-х, когда наша страна стремилась стать частью западного мира, она быстро поняла, что его больше нет. Есть только новое общество, где каждый «перекраивает собственное тело и придумывает новый гендер». «Пора ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию вне радикальной ортодоксальности, но строго отстаивающую ценности сложного мира». По словам Богомолова, вагону под названием «Россия» нужно отцепиться от поезда, несущегося в мультикультурный ад, и начать строить собственную «Европу здорового человека». Манифест Богомолова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что режиссер имеет свою точку зрения, однако этот вопрос не относится к повестке Кремля. Он также добавил, что важно с уважением относиться к любой точке зрения, принимать во внимание точку зрения друг друга и высказывать свое мнение «таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон», – передает РИА «Новости». Манифест «Похищение Европы 2.0» вызвал также бурную реакцию со стороны представителей российской либеральной общественности. Германию предостерегли от попыток испортить отношения России и Белоруссии 11 февраля 2021, 17:55

Министерство иностранных дел России предостерегает Германию от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска на фоне общения немецких властей с белорусской оппозицией, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Мы хотели бы просто предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками», – цитирует РИА «Новости» Захарову. Накануне канцлер Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ приняли план действий о предоставлении убежища и стипендий в поддержку оппозиции Белоруссии. Также власти Германии упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии. Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии. Миссия ОБСЕ не нашла в Донбассе российских военных 11 февраля 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

Глава спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик на заседании СБ ООН сообщил, что утверждения о присутствии российских военных в Донбассе не подтверждаются наблюдателями. На заседании Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Норвегия и Великобритания заявили о том, что в Донбассе якобы присутствует «российская военная техника и персонал». Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил о словах экс-главы миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана, который указывал, что «СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений в Донбассе». Чевик, комментируя «вопрос о российском присутствии», подтвердил, что знает о заявлениях Апакана. В ходе работы самого Чевика на посту главы мониторинговой миссии, по его собственным словам, «случаев, когда наблюдались бы российские военные», в докладах миссии ОБСЕ «зарегистрировано не было», передает РИА «Новости». Напомним, Небензя заявил, что Германия и Франция являются соучастниками преступлений Киева в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта на востоке Украины. Лукашенко ответил цитатой из фильма «Москва слезам не верит» на письмо ЕС о пандемии 11 февраля 2021, 14:23 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на письмо от представителей Евросоюза с предложением обсудить вопросы борьбы с пандемией репликой героини из фильма «Москва слезам не верит». «Недавно я получил письмо от некоторых западных деятелей <...> Это из Евросоюза пришли предложения нам, они очень выгодны, обсудить вопросы с пандемией», – цитирует ТАСС Лукашенко. По его словам, Белоруссии требуется помощь на дальнейшее развитие здравоохранения, поскольку «огромные деньги» были выделены на лечение инфицированных коронавирусом. «Если готовы – пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как у нас говорят, не учите нас жить, а помогите материально», – заявил белорусский лидер. Также Лукашенко отметил, что в письме к нему обратились как к президенту республики и председателю Содружества независимых государств. «Пишут одно, а на Западе приветствуют других президентов и говорят о другом. Я читаю и думаю: а где же правда? Ну хотя бы написали экс- президенту, бывшему или вообще белорусскому народу адресовали. Но тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин», – заключил он. Ранее Лукашенко заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать Североатлантический альянс на восток. По его словам, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется. Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ 12 февраля 2021, 06:58

Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ. Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС. При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы. New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября. 2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия констатировала начало политических репрессий в США 11 февраля 2021, 22:58 Текст: Антон Антонов

Хотя американский президент Джо Байден уверял в важности свободы слова в США, в стране начались политические репрессии, а его администрация тесно связана с IT-гигантами, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Со ссылкой на Fox News он сообщил, что во Флориде ФБР «на днях арестовало местного журналиста Дугласа Мэки за распространение интернет-мемов, высмеивающих» демократов. Лукашевич при этом напомнил о словах Байдена, заявлявшего «о свободе слова как основном принципе американской демократии». Однако в США «фактически начались политические репрессии и тотальный зажим свободы выражения мнения», сказал постпред на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ. Лукашевич посчитал неубедительными попытки представительницы Вашингтона откреститься от роли властей в цензурировании, которое осуществляют цифровые платформы. Он указал на опубликованную изданием Protocol инфографику, демонстрирующую связи администрации Байдена с Google, Facebook, eBay. Как заявил Лукашевич, «это во многом объясняет нынешнюю редакционную политику цифровых платформ», передает РИА «Новости». Лукашевич отметил, что вице-президент Facebook по международным делам и коммуникациям Ник Клегг – «один из ближайших друзей» Байдена, у Марка Цукерберга долго работала племянница вице-президента США Камалы Харрис. «А ее муж до сих пор трудится на руководящей должности в отделе глобальных партнерских отношений и рекламных технологий», – сказал Лукашевич, добавив также, что Николь Вонг из переходной команды Байдена была юридическим директором по продукции в Twitter. Он отметил, что «в целом в составе группы оказалось значительное число руководителей технологических компаний». Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. 10 января популярное среди сторонников Трампа мобильное приложение Parler заблокировали в магазине приложений Google Play. Позже Apple удалила сервис микроблогов Parler из магазина мобильных приложений App Store. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google. Лингвист сравнил влияние трансгендеров и коммунистов на русский язык 11 февраля 2021, 20:40

Сфера официального документооборота в русском языке в большей степени и так является гендерно нейтральной, но на грамматическом уровне гендер навсегда останется в любом языке, заявил газете ВЗГЛЯД проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Михаил Осадчий, комментируя происходящие в английском языке изменения в связи с политикой политкорректности к трансгендерам. В рамках новой политики дружественного отношения к трансгендерам от персонала британских университетских больниц Брайтона и Сассекса потребовали отказаться от нескольких фраз. Так, например, термин «грудное молоко» будет заменен на «человеческое», а «материнское» на «перинатальное». «В обозримой перспективе гендерно нейтральным язык не станет, потому что гендер является категорией, которая соотносима с очень важной грамматической категорией – категорией рода. Особенно в таком языке, как русский, категория рода пронизывает всю языковую систему, и взять и изъять ее из языка просто невозможно. То есть как минимум на грамматическом уровне гендер останется в любом языке», – говорит Осадчий. Он рассказывает, что в угоду политическим, социальным, культурным задачам и раньше вносились изменения в стандарты употребления тех или иных языковых единиц. Он приводит в пример эксперимент, который был поставлен над русским языком в начале XX века, когда большевики решили упразднить систему обращений. Тогда вместо чинов, званий, титулов достаточно было употребить единое бесполое обращение «товарищ». Такой термин нравился далеко не всем гражданам, но из-за того, что это была официальная позиция власти, его активно использовали. «Стоит обратить внимание на то, что обращение быстро ушло из оборота, как только стало понятно, что коммунизма как главенствующей идеологии больше в нашей стране нет. Словом «товарищ» никто не хотел пользоваться, потому что оно никому не нравилось, в том числе из-за того, что оно является гендерно нейтральным. Все-таки человек не любит эти искусственные конструкции и хочет, чтобы язык был ближе к его природе и в большей степени отвечал представлению человека об окружающей действительности», – объясняет собеседник. Поэтому, когда человеку говорят, что в жизни гендер, пол есть, а в языке его быть не должно, то он начинает сомневаться, что это правильно, поясняет лингвист. Также он отметил, что нередко эксперименты с языком приводят к не самым лучшим последствиям. Так, например, русский язык является единственным крупным языком на Земле, где отсутствует нормальная система обращений. Это стало результатом попытки ввести гендерно нейтральное обращение «товарищ». «Тем не менее, сфера официального документооборота в большей степени является гендерно нейтральной. То есть у нас нет традиции наименовать одну и ту же должность в двух вариантах как «директор-директорка». У нас лишь есть профессии, которые именуются по мужскому (инженер) и женскому (няня) типам. То есть в принципе русский язык избегает задвоения. Возможно, это со временем изменится, но быстро это сделать не получится – большая часть языкового коллектива будет возражать», – заключил Осадчий. Ранее общественная организация попросила российское правительство запретить употребление терминов «толерантность» и «гендер» в учебной литературе и официальных документах органов власти.