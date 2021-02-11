Постпред России при ЕС оценил перемену отношения к «Спутнику V» в Европе

Перемена отношения к российской вакцине «Спутник V» в Евросоюзе от подозрительного и враждебного к почти восторженному является осознанием того, что западные вакцины не гарантируют успех, сказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Мы с интересом наблюдали за тем, как менялось отношение здесь, в Евросоюзе, к российскому препарату, который в течение нескольких месяцев, то есть практически с момента его появления, воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью. И все это теперь сменилось формулировками, что «Спутник V» – крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времен запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

По его словам, такая перемена позиции – не просто «прозрение», а осознание того, что западные вакцины не гарантируют успех. «Наверное, за этим стоит не просто прозрение в отношении достоинств нашей вакцины. Пришло осознание, что альтернативные варианты, а именно вакцины западных стран, на поставки которых Еврокомиссия заключила полдюжины контрактов и заплатила авансом 2 миллиарда 700 млн евро, не получив до сих пор адекватного объема поставок в ответ, не гарантируют успех», – подчеркнул Чижов.

По его мнению, это подтверждает российскую позицию, что «в условиях пандемии надо не соперничеством заниматься, не гонку вакцин устраивать, а налаживать широкое международное сотрудничество с целью преодоления пандемии, вести совместную неполитизированную и неидеологизированную борьбу с нашим общим врагом, каковым является этот коронавирус».

Тем временем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.