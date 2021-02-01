Эксперт оценил значение закона о социальной рекламе в интернете

«Новый закон позволит навести порядок в этой области и приведет к росту количества и качества социальной рекламы в сети», – сказал исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков, комментируя идею законодательно урегулировать размещение социальной рекламы в интернете.

«На сегодняшний день все размещение социальной рекламы в интернете ведется несистемно. Каждая интернет-площадка самостоятельно выбирает НКО, фонды и проекты для поддержки. Это несет определенные риски, потому что каждый такой проект требует проверки и авторизации», – сказал исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.

Эксперт убежден, что принятие соответствующего закона позволит добиться порядка и системности в этой сфере. «Распределением рекламы будет заниматься оператор рекламной системы. Такая же схема действует в наружной рекламе, и она уже показала свою эффективность. Операторы наружной рекламы выделяют 5 % площадей на социалку, а распределением этих площадей, например, в Москве занимается департамент по рекламе и информации», – пояснил собеседник.

«Закон будет принят, – полагает Смоляков. – Он приведет к увеличению социальной рекламы в сети. Сегодня социальная реклама не вычерпывает свои 5 %. Потому с появлением системы ее количество и качество возрастет».

Ранее замглавы Минцифры Бэлла Черкесова заявила о том, что ведомство поддержало идею законодательно урегулировать размещение социальной рекламы в интернете.

«Должны появиться понятные инструменты оценки объемов размещения социальной рекламы в интернете. Мы поддерживаем инициативу представителей индустрии по созданию меморандума о социальной рекламе, который был подписан «Яндексом», Mail.ru Group, Rambler Group, Институтом развития интернета и Общественной палатой России. И считаем, что некоторые подходы могут быть закреплены также и законодательно», – сказала Черкесова.

Со своей стороны заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что участники индустрии уже продемонстрировали самоорганизацию в рамках создания меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в целях создания и продвижения социальной рекламы в интернете, далее работа может быть продолжена уже в законодательной плоскости. «Подходы должны быть прозрачными и равно применимыми для всех участников рынка, также должны строго соблюдаться требования к размещаемому контенту», – сказал Субботин.

В сентябре Институт развития интернета (ИРИ), Общественная палата России, а также «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group подписали меморандум, который призван помочь всем некоммерческим организациям России в продвижении своих общественно-полезных инициатив в интернете.

Компании-участники договорились самостоятельно определять объем, формат и средства распространения социальной рекламы в зависимости от особенностей собственных площадок, а экспертный совет организует отбор социально значимых проектов для последующего размещения на интернет-ресурсах участников меморандума. Сам меморандум открыт к присоединению новых участников – владельцев интернет-ресурсов, на которых предоставляется возможность для размещения и продвижения социальных проектов.