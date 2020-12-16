Минцифры поддержало идею законодательного регулирования размещения соцрекламы в интернете

Минцифры поддержало идею законодательно урегулировать размещение социальной рекламы в интернете, заявила в среду замглавы ведомства Бэлла Черкесова на расширенном заседании комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«На телевидении механизм размещения социальной рекламы уже отработан. В результате у нас значительно вырос объем соцрекламы на ТВ. Напомню, что квота составляет 5%, но некоторые каналы не ограничиваются этим объемом», – приводит ее слова ТАСС.

«Должны появиться понятные инструменты оценки объемов размещения социальной рекламы в интернете. Мы поддерживаем инициативу представителей индустрии по созданию меморандума о социальной рекламе, который был подписан «Яндексом», Mail.ru Group, Rambler Group, Институтом развития интернета и Общественной палатой России. И считаем, что некоторые подходы могут быть закреплены также и законодательно», – добавила Черкесова.

Со своей стороны заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что участники индустрии уже продемонстрировали самоорганизацию в рамках создания меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в целях создания и продвижения социальной рекламы в интернете, далее работа может быть продолжена уже в законодательной плоскости. «Подходы должны быть прозрачными и равно применимыми для всех участников рынка, также должны строго соблюдаться требования к размещаемому контенту», – сказал Субботин.

Законопроект, отмечено на заседании, будет прорабатываться в диалоге с интернет-индустрией. Он предложит инструментарий для измерения социальной рекламы в интернете и будет нести принципы равноприменимости норм для всех игроков, как российских, так и иностранных.

В сентябре Институт развития интернета (ИРИ), Общественная палата России, а также «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group подписали меморандум, который призван помочь всем некоммерческим организациям России в продвижении своих общественно-полезных инициатив в интернете.

Компании-участники договорились самостоятельно определять объем, формат и средства распространения социальной рекламы в зависимости от особенностей собственных площадок, а экспертный совет организует отбор социально значимых проектов для последующего размещения на интернет-ресурсах участников меморандума. Сам меморандум открыт к присоединению новых участников – владельцев интернет-ресурсов, на которых предоставляется возможность для размещения и продвижения социальных проектов.