Меморандум о социальной рекламе в Сети появился в России

Ведущие интернет-компании России – Яндекс, Mail.ru Group и Rambler Group, а также Общественная палата (ОП) и «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») подписали Меморандум о социальной рекламе в Сети. Документ призван помочь некоммерческим организациям России в продвижении общественно-полезных инициатив в интернете.

Подписи под документом поставили генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин, председатель комиссии ОП по развитию некоммерческих организаций и поддержке СО НКО Елена Тополева-Солдунова, директор по взаимодействию с государственными органами компании «Яндекс» Игорь Алексеев, директор по связям с государственными органами Mail.ru Group Константин Голуб и исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, говорится на сайте АНО «ИРИ».

Для правовой и методологической реализации соглашения будет создан Экспертный совет из представителей компаний-участников Меморандума и АНО «ИРИ», а также с участием Координационного совета по социальной рекламе ОП.

В полномочия совета будет входить разработка подходов и стандартов поддержки проектов. Помимо этого, экспертный совет займется определением общих критериев отнесения рекламных материалов к социальной рекламе, контролем за соблюдением стандартов, правил и форматов размещения соцрекламы на площадках ресурсов, присоединившихся к Меморандуму.

Это поможет интернет-компаниям упростить проверку рекламы на предмет потенциального мошенничества и защитит добросовестных рекламодателей и пользователей.

В соответствии с подписанным документом, компании-участники самостоятельно определяют объем, формат и средства распространения социальной рекламы, в зависимости от особенностей собственных площадок, а экспертный совет организуют отбор социально-значимых проектов для последующего размещения на интернет-ресурсах участников Меморандума.

Меморандум открыт к присоединению новых участников – владельцев интернет-ресурсов, на которых предоставляется возможность для размещения и продвижения социальных проектов.

По мнению участников меморандума, документ позволит создать благоприятные условия для дальнейшего распространения социально-ориентированного контента в Рунете, опыт в поддержке которого уже есть у компаний, подписавших меморандум.

«Карантин в связи с COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн. Компании участники соглашения продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса. В результате действия подписанного меморандума благотворительные организации, волонтерские движения и социально ориентированные проекты получат более широкий доступ к аудитории и смогут сделать еще больше добрых дел, в рамках своей деятельности», – подчеркнула Елена Тополева-Солдунова.

«Подписание меморандума стало ярким примером самоорганизации отрасли, когда интернет-компании совместно с общественными организациями и производителями контента на добровольных началах договариваются о формировании общих подходов, прозрачного и корректного механизма исполнения действующего законодательства о рекламе применительно к интернету. Принятое соглашение позволяет заполнить ранее существовавший пробел в регулировании данной сферы. Мы искренне благодарны нашим партнерам и надеемся, что эта замечательная социальная инициатива в будущем будет поддержана другими российскими и зарубежными площадками, работающими на территории России. Тем более, что участие интернет-компаний в продвижении социальных инициатив широко распространено в международной практике, в том числе в США, Великобритании, Японии», – резюмировал Антон Ключкин.

Игроки рынка уверены, что рекламодателям, рекламопроизводителям и рекламораспространителям важно было на добровольных началах договориться о понятных условиях размещения социальной рекламы, ее проверки, модерации и дальнейшей оценки эффективности рекламных кампаний.