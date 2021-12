Российский космический корабль с японскими туристами вышел на орбиту

Ракета «Союз-2.1а» доставила на орбиту корабль «Союз МС-20» с туристами из Японии Юсаку Маэдзавой и Едзо Хирано, а также с российским космонавтов Александром Мисуркиным.

Носитель взлетел с площадки номер 31 Байконура в 10.38 мск, стыковка с Международной космической станцией запланирована на 16.41 мск, передает РИА «Новости».

Раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, включая панели солнечных батарей, прошло в штатном режиме.

По плану весь полет займет примерно шесть часов. На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube.

Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз» прилетят на Международную космическую станцию.