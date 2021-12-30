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Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
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Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.
В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».
Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.
«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» – считает Fredbeare.
«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.
«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.
«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.
«У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!» – отмечает Looflirpa.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.
«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» – спросил smokiebrandy.
«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.
В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии «Зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.
«Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.
«Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
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Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
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Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.
«Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.
«Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.
«Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.
Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».
«Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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В Совфеде оценили планы Байдена позвонить Путину в полдвенадцатого ночи
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«Для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в четверг в 23.30 (мск).
«Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – поинтересовался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Кроме того, все прочие каналы связи между сторонами уже были использованы, после них «пошла бумага» – мы опубликовали наши требования по гарантиям безопасности. Весь мир знает, что мы предложили. Теперь интересно, с каким настроением Вашингтон собирается на это реагировать», – заявил собеседник, объясняя внезапное желание Байдена поговорить с Путиным в канун новогодних праздников.
По словам Климова, настрой американской стороны важно узнать, поскольку «дальше будет запуск рабочей группы, пойдет каскад переговоров». «Почти каждый день будут дискуссии: сначала с США, потом с НАТО, потом с ОБСЕ. Целых три формата», – указал замглавы комитета СФ.
«К этому надо готовиться, вот и все, – добавил он. – И вполне возможно, и было бы даже хорошо, если бы наши лидеры во время предстоящего звонка поздравили друг друга с наступающим Новым годом».
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.
До анонса телефонных переговоров высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден намерен заявить Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому интерес.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Президент признался, что ночует в Кремле часто.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Позднее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена
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Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена в четверг произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что разговор двух лидеров состоится за полчаса до полуночи, передает ТАСС.
«Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по мск) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», – передает слова Пескова РИА «Новости».
«Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что «любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».
По словам Пескова, Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
«Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров упомянутых выше», – сказал пресс-секретарь.
МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США обсудили ситуацию возле границ Украины и форматы диалога с Россией, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.
«Министр иностранных дел (ФРГ Анналена) Бербок сегодня вечером обсудила с коллегами... ситуацию возле границы Украины и предстоящие форматы диалога с Россией», – передает РИА «Новости» сообщение МИД.
Также главы МИД четырех стран обсудили «солидарность с Литвой в свете действий Китая, Иран и СВПД».
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
МИД дал совет Турции, как внести позитивный вклад в отношения России и НАТО
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Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения Москвы и альянса, что «реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних российских предложений по проблематике гарантий безопасности», передает ТАСС.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, однако Москва решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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В офисе Зеленского назвали причину массового оттока украинцев из страны
Украинцы массово уезжают с Украины из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив для себя и своих детей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет... Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», – сказал он в интервью сайту «Факты».
По его словам, тренд на миграцию набирал актуальность много лет.
Ранее сообщалось, что число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев.
Глава СНБО пообещал появление «свободной Ичкерии»
Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что якобы увеличение российских войск у украинских границ «не настолько критично», по его мнению, таким образом Москва добилась прямых переговоров с США, а произошло это из-за того, что на Россию давит мусульманский мир.
«Когда мы говорим, что войск становится все больше и больше, нужно понимать, насколько больше. Если было 90 тысяч, а стало 100 тысяч – это не увеличение. Это не настолько критично, как есть на сегодняшний день. Еще раз подчеркиваю: Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события», – рассказал Данилов в интервью.
«Я неоднократно говорил уже, что ситуация связана с тем, что мусульманский мир давит на Российскую Федерацию. Там могут происходить различные процессы. Я более чем уверен, что мы в ближайшее время увидим свободную Ичкерию», – добавил он.
По его словам, «ситуация на территории России крайне сложная. Чтобы удерживать внутреннюю ситуацию, нужен внешний враг».
«В Советском Союзе это были Соединенные Штаты, так называемый Запад, они постоянно им пугали. После 1991 года сначала это было Приднестровье – там они набезобразничали, потом была Грузия в 2008 году, сейчас это мы. Пугают внешним агрессором, тем, чего нет. Наша страна никогда не нападала на Россию. Вот россияне постоянно находятся в состоянии войны, потому что если они не будут в ней находиться, само существование Российской Федерации может быть очень-очень сложным», – сказал Данилов.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Захарова: Киев будет расстреливать украинцев из поставленного НАТО оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.
«Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?» – цитирует ее РИА «Новости».
Захарова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов.
«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», – прокомментировала она утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, согласно которой информационная политика России угрожает демократическим странам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.
На Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива
Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза, сообщается на сайте украинского интернет-ресурса, посвященного рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики Enkorr.
По данным Enkorr, с 23 декабря было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Кроме того, с рынка ушло около 50 частных заправок.
Директор «Укравтогаза» Александр Ватажишин сообщил, что родажи автогаза упали на 90% и всего планируется закрыть 66 точек.
«Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45», – сообщил он Enkorr.
По словам Ватажишина, неизвестно, когда возобновится работа станций, поскольку «за 45 гривен (1,6 доллара) мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
В США назвали «преимущество» перед Россией и Китаем
У США партнерские отношения с десятками стран по всему миру, что дает им явное преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта, пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
Он считает, что наличие соглашений с большим числом государств наделяет Соединенные Штаты возможностью предотвратить эскалацию напряженности с конкурентами. Так, по его словам, пример могут послужить недавние совместные учения США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, во время которых военные отрабатывали маневры на случай противостояния с Китаем, сообщает РИА «Новости».
«Учения длились несколько дней и были сфокусированы на усовершенствовании тактики связи на море, операциях радиоэлектронной борьбы и комплексных противовоздушных и противокорабельных операциях. Военные обеих стран уделяли особое внимание совместной наземной и воздушной интеграции, отрабатывая сценарии, при которых авианосная ударная группа США при поддержке союзных кораблей вступает в бой с китайским флотом», – написал Атламазоглу.
Ранее иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада.
Миллер заявил об исполненных Газпромом обязательствах перед Украиной по транзиту
Российская компания «Газпром» полностью выполнила свои обязательства по транзиту газа через Украину, заявил глава предприятия Алексей Миллер на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Газпром полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины, наш плановый объем 40 млрд кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 млрд кубометров», – цитирует Миллера РИА «Новости».
Глава компании отметил, что объем оперативного газа в российских ПХГ и суточная мощность отбора газа из них являются исторически рекордными для России.
«На начало периода отбора газа из подземных хранилищ оперативный резерв газа составил 72 млрд 638 млн кубометров, суточные производительности на отбор – 847,9 млн кубометров», – приводит слова Миллера ТАСС.
По его словам, со второй недели декабря в стране фиксировалось резкое снижение температуры, 23 декабря во всех регионах действия единой системы газоснабжения средняя температура воздуха составила минус 17 градусов, это на 9,3 градуса ниже климатической нормы.
«И в эти дни поставка газа на рынок российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России были максимальными за последние 10 лет, начиная с 2012 года», – указал он.
Объем отбора газа из ПХГ России на сегодняшний день составил 12,36 млрд кубометров, при этом российские ПХГ заполнены на 83%.
Также Миллер подчеркнул, что компания исполняет экспортные обязательства по долгосрочным двусторонним контрактам в соответствии с заявками.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
На Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ
Возрастающая цена на газ может остановить несколько предприятий из отрасли птицеводства на Украине, заявил исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов» Сергей Карпенко.
«Если в начале 2020 года в структуре себестоимости 1 кг мяса птицы стоимость газа составляла 1,6 гривны (0,05 доллара), то в начале этого года цена составляла 2,11 гривны (0,07 доллара), в ноябре – 4 гривны (0,14 доллара), в декабре – 6,4 гривны (0,23 доллара)», – сказал Карпенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он добавил, что при заявленных поставщиками ценах за газ на январь себестоимость производства мяса птицы составит 14 гривен (0,5 доллара), в таких условиях предприятия начнут сокращать производство или останавливать его.
«Наша отрасль является самым большим экспортером на мировые рынки, 40% мяса и 30% яиц экспортируются за пределы государства, и с такими ценами на газ мы станем абсолютно неконкурентоспособными, например, с Россией, Белоруссией, Польшей, Аргентиной», – отметил он.
Ранее в декабре украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
В Раде вспомнили пословицу на фоне переговоров России и США
Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США не следует воспринимать как провал, Киев сделал все, чтобы это воспринималось как благо, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин.
Волошин написал в Facebook, что его «умиляют» разговоры о том, что «опять переговоры об Украине без Украины». «Поздно уже по этому поводу рефлексировать», – считает он.
По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией, как альтернатива «решению украинского вопроса» Москвой, воспринимался как благо.
«Поверьте, вот уж точно: не до жиру – быть бы живу», – подытожил депутат.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Белый дом сообщил, что будут обсуждаться такие темы, как, в частности, контакты России с НАТО и ОБСЕ.
До этого президенты провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
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Путин: Мы свою задачу по «Северному потоку – 2» выполнили, теперь слово за европейцами
Российская сторона выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главой Газпрома Алексеем Миллером.
«Это вопросы, которые должны решить наши партнеры в Европе. Теперь слово за ними. Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток – 2» готов к работе», – цитирует Путина ТАСС.
Он поздравил компанию и партнеров по строительству газопровода с завершением работ.
Глава государства отметил, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, так «в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа».
Президент напомнил, что речь идет о 55 млрд кубометров в год.
Напомним, в ходе совещания Миллер заявил, что Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» и что газопровод полностью готов к эксплуатации.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.