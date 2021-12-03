Участники форума «Мы вместе» выучили гимн «Большой перемены» на языке жестов

Школьники, преподаватели и гости международного форума «Мы вместе» в ходе работы стенда всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход» – проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» выучили традиционный гимн «Большой перемены» на языке жестов.

Мастер-класс для гостей форума «Мы вместе» провел полуфиналист «Большой перемены» среди студентов СПО Данил Бондарев, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он учится в колледже для ребят с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Данил – активный участник сообщества «Большой перемены». На полуфинале он вдохновился атмосферой конкурса и предложил провести мастер-класс по изучению основ языка жестов, чтобы гимн «Большой перемены» был доступен всем ребятам, в том числе тем, у которых есть трудности со слухом.

Мастер-класс Данил провел вместе со своим педагогом-наставником Кристиной Гореловой. Гимн «Большой перемены» на языке жестов вместе с ними исполнили участники конкурса и другие гости форума.

«Я очень рад, что «Большая перемена» помогает каждому школьнику или студенту СПО показать свои таланты и способности. Сегодня у меня была уникальная возможность научить ребят основам жестового языка, потому что это важно не только для меня, но и для других глухих ребят, которые хотят, чтобы их понимали. Так, мы при помощи сурдопереводчика выучили припев гимна «Большой перемены» на языке глухих и исполнили его вместе. Я счастлив, что смог наглядно показать ребятам, что общаться – это просто, важно иметь желание, и для этого нет преград», – поделился Данил Бондарев.

Он добавил, что на конкурсе он познакомился с ребятами, которые его поддерживали и многому научили. «Я надеюсь, что в следующем году в «Большой перемене» будет еще больше участников с ограниченными возможностями здоровья», – отметил Данил.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.