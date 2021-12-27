Песков ответил на вопрос о подготовке к выборам президента Путин выразил озабоченность ситуацией на афганско-таджикской границе 27 декабря 2021, 15:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация на афганско-таджикской границе вызывает озабоченность и тревогу. Он также сообщил о поставках военной техники в Таджикистан для укрепления границ на фоне ситуации в Афганистане и обеспечения безопасности, сообщает РИА «Новости». По словам Путина, российская военная база в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности в регионе. «Наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там для того, чтобы они жили в нормальных условиях», – передает его слова ТАСС. В сентябре Путин и Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.

Путин заявил о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон» 24 декабря 2021, 17:34

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил, что в пятницу утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли успешно. «Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», – приводит РИА «Новости» слова Путина. «Это большое событие в жизни страны. И существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности», – добавил президент. После своего поздравления президент России добавил, что намерен позвонить министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившейся на полигоне в Архангельской области. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. На Украине предсказали «большую сделку» России и США 25 декабря 2021, 02:36 Текст: Алексей Дегтярев

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев. «Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ». По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности. «При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он. По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами. «Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо 24 декабря 2021, 17:19

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо. «По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС. Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже. «А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин. Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. Путин рассказал, от кого зависит ответ России на расширение НАТО 26 декабря 2021, 12:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. «Он (ответ России) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1» в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости». Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата. «Но, я надеюсь, что все-таки – и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – подчеркнул глава государства. Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину 25 декабря 2021, 04:31 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус». Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится. Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным. Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков. До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным. Рейтинг доверия к Путину вырос почти до 67% 24 декабря 2021, 16:29

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Показатель доверия к президенту России Владимиру Путину на этой неделе, когда прошла его пресс-конференция, составил 66,9%, свидетельствуют данные ВЦИОМ. «Показатель одобрения деятельности президента 23 декабря 2021 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 65,5%. Уровень доверия составил 66,9%», – говорится на сайте ВЦИОМ. Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19 декабря составлял 60,5%, о своем доверии президенту заявляли 64,7% опрошенных. «Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 38,8% (+0,5 п. п. за неделю) и 31,9% (-0,2 п. п. за неделю) соответственно», – сказано в сообщении. Опрос проводился методом телефонного интервью, участие в нем в течение семи дней приняли 11,2 тыс. человек. Погрешность составляет 1%. Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года. Песков рассказал о планах Путина на Новый год 25 декабря 2021, 13:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как президент отметит праздник, что Путин проведет его «традиционно – с родными и близкими, с друзьями», передает ТАСС. При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме, он редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», отметил представитель Кремля. «Я думаю, что первые несколько дней он (Путин) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», – добавил представитель Кремля. Он пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, «тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам». Кроме того, Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Песков не исключает, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний, по его словам, пока не запланировано. Он уточнил, что в планах главы государства на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах. Путин и ас-Сиси обсудили строительство египетской АЭС 25 декабря 2021, 22:20 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили сотрудничество между странами, в том числе строительство первой АЭС в Египте «Эль-Дабаа», сообщила пресс-служба Кремля. «Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также главы государств отметили, что Египет будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Главы государств затронули и международные темы. Лидеры констатировали близость подходов России и Египта в отношении урегулирования в Ливии. Президенты условились и далее поддерживать тесные контакты. Напомним, предыдущий разговор египетского и российского президентов проходил в середине ноября. Тогда лидеры отметили важность дальнейшей координации при урегулировании кризисов в Африке и на Ближнем Востоке. Путин заявил о необходимости наращивать инновационный потенциал регионов 24 декабря 2021, 16:44 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо и дальше наращивать инновационный потенциал регионов России, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. «Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населенных пунктов в целом на основе современных технологических и экологических стандартов, широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни. В этой связи еще одна важнейшая тема нашей встречи – дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны», – передает его слова ТАСС. Путин пояснил, что речь идет не только о создании новых знаний и технологий: «Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении, образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач». Глава государства добавил, что развивать страну и регионы возможно только вместе с наукой, именно поэтому на протяжении последних двух десятилетий власти «последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах». «В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ. При этом совместные задачи уже объединяют вузы, научные институты и компании из разных регионов. Такое сотрудничество будем поощрять и в будущем», – заключил президент. Ранее Путин дал оценку состоянию экономики России в условиях пандемии. Песков рассказал о графике зарубежных поездок Путина 25 декабря 2021, 20:30 Текст: Вера Басилая

У президента России Владимира Путина не запланированы международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Открытие Олимпиады в Пекине пока является единственной поездкой российского президента Владимира Путина в его графике на 2022 год, но планируются международные контакты в России», – приводит ТАСС слова Пескова. Ранее президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае. Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине. Путин и Лукашенко обсудили по телефону программу предстоящих переговоров 25 декабря 2021, 18:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. «Президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в частности, в оборонной сфере», – говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого». Ранее была названа дата встречи Путина и Лукашенко. Президент Белоруссии 28 декабря приедет на неформальный саммит СНГ, а 29 декабря встретится с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что российской и белорусской сторонам удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран. Путин и Вучич обсудили ВТС и дополнительные поставки газа 25 декабря 2021, 14:04 Текст: Александра Юдина

Президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поставки ПТРК «Корнет», а также поднял вопрос поставок дополнительных объемов газа в Сербию, сообщили в пресс-службе сербского лидера. «Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьезным усилением для сербской армии. Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, начатый месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Также Вучич и Путин отметили постоянный рост экономических связей. Президенты подчеркнули, что ожидают скорого подписания соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве и позитивно оценили соглашение, подписанное в пятницу «Газпромом» и сербским производителем нефтехимической продукции компанией HIP Petrohemija («Петрохемия»). Кроме того, в пресс-службе добавили, что в разговоре была отмечена готовность стран к дальнейшему близкому сотрудничеству по всему спектру отношений. Вучич поблагодарил Путина за поздравления с Новым годом и Рождеством и в свою очередь пожелал Путину доброго здоровья и много успехов в 2022 году на благо российского государства и российского народа, а также российско-сербских отношений. Утром сербский президент сообщил, что намерен позвонить российскому коллеге и обсудить дополнительные поставки газа в Сербию. «У нас будет больше, чем 6 млн кубометров газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным», – сказал он. Напомним, встреча Путина и Вучича проходила в ноябре. После встречи Вучич сообщил, что стороны договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эта цена за газ – самая низкая в Европе, не считая Белоруссии. Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь 26 декабря 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин в шутку заявил, что будет слушать обращение президента в новогоднюю ночь. «Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Также глава государства отметил, что выбирает подарки на Новый год внукам сам. По его словам, он не ходит по магазинам, но на сегодняшний день есть возможность другими способами что-то выбрать. «Я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится», – заявил Путин. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких. Путин: Предложения России по безопасности используют для затягивания процесса 26 декабря 2021, 15:30 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин, говоря о предании гласности предложений России по вопросам безопасности и «красным линиям», заявил, что это не совсем обычный способ вести дискуссию, но есть опасения, что любое предложение России будет использовано для затягивания процесса и накачивания соседней страны современными системами вооружения. «С этим связано и предание гласности наших предложений, которые мы сделали. Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. Но у нас опасения существуют, что, как я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории», – сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», сообщает РИА «Новости». Он добавил, что «будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать. Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозу для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить». Поэтому, по словам президента, «наше предложение – оно открытое, понятное». Путин подчеркнул, что Москва хотела бы, чтобы общественность России, Украины, Европы и США поняли идею системы гарантий безопасности России. «Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, Соединенных Штатов поняли, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу», – сказал он. Путин заявил, что военно-технический ответ в отсутствии гарантий безопасности России может быть самым разным, но он надеется, что удастся достичь дипломатического переговорного результата.



«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты... Но я надеюсь, что все-таки, и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – добавил глава государства. Он пояснил, что система гарантий безопасности ставит всех участников этого процесса в определенные рамки, но для России важно достичь договоренностей о безопасности России. Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Песков заявил о пока не определенном месте встречи Путина и Байдена 25 декабря 2021, 01:37 Текст: Алексей Дегтярев

Вопрос о месте новой встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пока не обсуждался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Об этом пока даже речи не идет, даже близко», – сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о месте проведения следующей встречи. Ранее Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет.