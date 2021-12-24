Эксперт: Россия будет совершенствовать законодательство о регулировании в интернете

В России возник, по-моему, самый свободный в мире сегмент Интернета, но нужно, чтобы право на самовыражение не приводило к распространению запрещенной информации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Гребенников. Накануне на большой пресс-конференции президент Путин призвал найти в вопросах регулирования интернета «золотую середину».

«После недавнего вступления в силу закона о «приземлении» интернет-гигантов наше законодательство в этой области наверняка будет и дальше совершенствоваться. Появляются новые технологии, и необходимо идти в ногу со временем», – считает член Общественной палаты, замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

«Внутри РАЭК идут разговоры о подготовке технологичного законодательства, которое должно следовать актуальным тенденциям. Наша законодательная машина до сих пор работала исключительно на латание дыр, но теперь есть все возможности работать на опережение, – убежден эксперт. – Нужно не только вводить ограничения, но развивать, стимулировать с помощью законов рост рынков».

Как заявил накануне на ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин, Россия и впредь будет настаивать на том, чтобы мировые IТ-гиганты подчинялись требованиям нашего законодательства. Президент напомнил, что в других странах в качестве наказания для IT-платформ применяют такие меры, как замедление трафика или даже блокировку. В России, по его словам, власти не хотят прибегать к крайним мерам, но им придется реагировать, если IТ-гиганты будут и дальше пренебрегать законами. «Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам», – сказал президент.

Путин призвал найти «золотую середину» в вопросах регулирования интернета – не подавлять свободу, но при этом защитить общество от негативных явлений. «Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже. Отсюда и требование «приземления» этих платформ, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству», – пояснил глава государства.

В пятницу один из мировых судов в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Впервые был наложен оборотный штраф – самая строгая мера по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Ранее Google и другим платформам назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Оборотные штрафы назначаются за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Подчинение происходящего в интернете общим правилам, о которых говорил президент, зависит не только от рядовых пользователей, но и от действий государства и бизнеса, подчеркнул Гребенников.

Соблюсти золотую середину между свободой выражения и защитой общества от сетевого негатива можно за счет повышения «общего уровня культуры населения страны», считает эксперт. «Решение проблемы заключается не в полном удалении определенного контента, а в предоставлении пользователю альтернативного варианта.

Чтобы в Сети звучало больше позитива и поменьше негативных комментариев, нужно повышать общий уровень культуры и образования»,

– предлагает он. В данный момент нигде в мире нет такого свободного интернета, как в России, отметил Гребенников. «Разрешено у нас практически все. И что мне нравится – благодаря современному законодательству мы так или иначе уже как раз и способствуем росту образования пользователей, развитию критического мышления людей. Например, прежде чем кого-то грубо покритиковать публично, в комментариях, пользователь теперь задумывается: а правильно ли поступать таким образом?» – сказал замдиректора РАЭК.

«Недавно Институт развития интернета (ИРИ) получил большое финансирование, благодаря чему в ближайшее время он сможет выдавать больше грантов на «крутые» проекты. Кстати, проекты сможет предложить кто угодно, вплоть до самозанятых, а не только НКО, как это происходит в случае с Фондом президентских грантов», – отметил Гребенников. По его мнению, ИРИ как раз и мог бы выдавать гранты на развитие проектов, которые бы способствовали воспитанию критического мышления рядовых пользователей.

Есть и еще одна проблема, напомнил эксперт: «В погоне за технологиями мы порой забываем о человеческих отношениях. Мне кажется, что в ближайшие годы мы все-таки осознаем, что технологии нужны только затем, чтобы улучшать нашу жизнь. При этом не нужно «зависать», зацикливаться на этих технологиях. Все-таки онлайн должен использоваться в первую очередь для работы, а не для коммуникации друг с другом».

Уже сейчас интернет занимает большую часть жизни многих людей, особенно молодых, потому что «там мы общаемся, получаем образование и работаем», напомнил замдиректора РАЭК. «Интернет отчасти заместил все, что раньше мы делали в офлайне. Наступил момент, когда хочется, чтобы часть нашей активности вернулась из онлайна в реальную жизнь», – призывает собеседник.