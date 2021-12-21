Подстрекавшего ко взрыву в метро в Москве приговорили

Военный суд в Москве во вторник приговорил к 11 годам лишения свободы уроженца Дагестана Юсупа Юсубова, признав его виновным в том, что он подговаривал земляков устроить взрыв на станции метро «Киевская» в Москве, сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

«Судом по делу вынесен обвинительный приговор. Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а 8 лет – в колонии строгого режима», – передает ТАСС слова Жирновой.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Прокурор в ходе прений сторон просил осудить Юсубова на 12 лет колонии. Подсудимый вину не признал.

Юсубов обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению террористического акта). По версии следствия, обвиняемый в 2019-2020 годах пытался уговорить другого выходца из Дагестана Руслана Кайбакова напасть на полицейского, убить его, отобрать пистолет, после чего отправиться к зданию ФСБ в Москве и расстрелять других сотрудников правоохранительных органов. Супруга Кайбакова в это время должна была устроить взрыв на станции метро «Киевская».

В итоге Кайбаков сдался правоохранительным органам, став свидетелем по делу Юсубова и дав изобличающие его показания.

Ранее Басманный суд Москвы продлил на четыре месяца срок ареста начальнику полиции Кизлярского района Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году.

Напомним, в марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях Московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошли два взрыва. 36 человек погибли на месте, из них 24 на станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.