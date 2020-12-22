Суд продлил арест полицейского из Дагестана по делу о терактах в Москве

Басманный суд Москвы продлил на четыре месяца срок ареста начальнику полиции Кизлярского района Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году, сообщили в пресс-службе суда.

«Срок ареста Исаеву продлен до 4 апреля 2021 года», – приводит ТАСС сообщение.

В ноябре Суд арестовал Исаева по делу о терактах в Москве до 4 января 2021 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о терактах на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года, при которых погибли 39 человек. По данным следствия, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана. Он сам привез на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она выехала в Москву для совершения теракта.

Напомним, в марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях Московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошли два взрыва. 36 человек погибли на месте, из них 24 на станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.