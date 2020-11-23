Полицейскому из Дагестана предъявлено обвинение по делу о терактах в метро Москвы в 2010 году

Начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявлено обвинение по делу о терактах на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года, при которых погибли 39 человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«По данным следствия, Исаев, являясь участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ террористическая организация), в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана. Он сам привез на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она выехала в Москву для совершения теракта.

«В настоящее время следователями Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; бандитизм; террористический акт)», – добавили в СК.

В марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошли два взрыва. 36 человек погибли на месте, из них 24 на станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.

Ранее ФСБ сообщила, что член «бандгруппы Вагабова», причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, был задержан в Дагестане.