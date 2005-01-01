Задержан член банды, причастной к взрывам в метро Москвы

Член «бандгруппы Вагабова», причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане, сообщили в ФСБ.

«ФСБ РФ в целях реализации принципа неотвратимости наказания во взаимодействии с СК РФ задержан в Хасавюртовском районе Республики Дагестан член «бандгруппы Вагабова». Названная преступная группа, главарь которой уничтожен в 2010 году, причастна к организации взрывов, совершенных террористками-смертницами 29 марта 2010 года в городе Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», – говорится в сообщении.

Подозреваемый доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий. При этом в ведомстве не уточнили, причастен ли подозреваемый непосредственно к совершению данных терактов.

В марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошли два взрыва. Погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.

По данным силовиков, на станции «Лубянка» подорвала себя уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Взрыв на станции «Парк культуры» совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева).

Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова – одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.