Рашкин подал в суд на Госдуму

Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Госдуме и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе за то, что его адвокатов не пустили на заседание, сообщил его коллега по фракции КПРФ Сергей Обухов.

По его словам, Рашкин, будучи не осведомленным в полной мере в юридических тонкостях, еще 21-го числа просил Аршбу «обеспечить в заседании участие его представителей – профессиональных адвокатов», передает РИА «Новости».

«Вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба своим ответом № вн 4.1-8/37 от 22.11.2021 года отказал Валерию Рашкину в представительстве его интересов профессиональными адвокатами», – отметил он.

По словам Обухова, Рашкин в иске указал, что «он был заведомо поставлен в неравное отношение, поскольку не обладая опытом и юридическими познаниями в степени необходимой для профессионального состязательства с представителями государственного обвинения, которые принимали участие в заседании комиссии, он не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от огульно выдвинутых в отношении него обвинений».

В Тверском суде Москвы сообщили, что иск зарегистрирован, однако пока не решено, будет ли он принят к производству.

Напомним, в четверг стало известно о возбуждении уголовного дела против Рашкина о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после задержания по подозрению в незаконной охоте на лося. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Краснов обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.