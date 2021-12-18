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Из-за дефицита угля власти Украины решили перевести Луганскую ТЭС на газ
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Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) приняла решение о переводе Луганской ТЭС на газ из-за дефицита угля, сообщило 18 декабря Министерство энергетики Украины.
«Возможность замещения угля газом в первую очередь внедрена именно для Луганской ТЭС», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства Украины.
Отмечается, что другой возможности обеспечить достаточный запас топлива на станции нет. В министерстве добавили, что до 15 декабря было дано протокольное поручение профильным ведомствам разработать соответствующий механизм замещения топлива.
«Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий России», – говорится в сообщении Минэнерго.
Подчеркивается, что использовать этот механизм на других ТЭС Украины не будут.
Ранее сообщалось, что из-за прекращения поставок угля на Луганскую ТЭС Луганская область Украины находится на грани «техногенной катастрофы». Под угрозой оказались 12 тыс. человек, 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.
Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
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Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.
«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.
Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
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Украина находится на грани энергетического кризиса из-за критически низких запасов угля, это может стать причиной остановки теплогенерирующих предприятий, сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет СБУ.
Одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона стало «непринятие надлежащих мер по накоплению угля» на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря на складах имелось 486 тыс. тонн угля при плане в 2,6 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».
В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки оказались несколько регионов, которые обеспечиваются расположенными там ТЭС и ТЭЦ. Так, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС – в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ – в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов вообще нет.
В СБУ предупредили, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Отмечается, что ситуация может стать причиной роста социальной напряженности среди населения и дискредитировать органы власти.
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
На Украине зафиксировали рекордный за 11 лет отток населения
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Число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев, сообщает сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.
«За десять месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», – передает ТАСС сообщение.
По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. «Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», – отмечает ресурс.
Согласно прогнозу «Опендатабота», если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
Ранее стало известно, что число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс. человек.
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.
Голосование прошло в четверг. В поддержку резолюции высказались 64 страны, против – 20, воздержались – 93, передает ТАСС.
В тексте резолюции утверждается, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму, в том числе украинцев и крымских татар.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин подверг документ критике перед его вынесением на голосование: «Представленный проект резолюции по Крыму –часть этой антироссийской кампании».
Он отметил, что после воссоединения Крыма с Россией уровень жизни на полуострове постоянно повышается, а права человека неукоснительно соблюдаются, и каждый желающий может убедиться в этом сам.
«Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент», – отметил дипломат.
Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Хотя документ и принимается, каких-либо конкретных действий со стороны всемирной организации это не влечет.
Ранее в США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом.
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В России озаботились решением Украины создать новый род войск
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Украина может с помощью нескольких дивизионов ракет «Нептун» нанести серьезный урон российским кораблям в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Киев сообщил о планах создать новый род войск – береговые ракетные войска Украины. В их состав войдут три дивизиона ракетного комплекса «Нептун».
«Нептун» – это модификация ракеты «Уран», которая была создана в СССР. Модернизированный «Уран» и сейчас стоит на вооружении российского флота. В воздушном исполнении ракета называется Х-35, это аналог американской ракеты «Гарпун», – пояснил военный эксперт Константин Сивков.
Впрочем, по его словам, учитывая состояние украинского ВПК, модернизация ими была проведена по минимуму – только, чтобы отойти от некоторых советских стандартов. «К примеру, глубокая модернизация головки самонаведения для ракеты у них вряд ли получилась. То есть обеспечить помехоустойчивость и радикально изменить режим ее работы, скорее всего, не вышло», – детализировал собеседник.
При этом даже в нынешнем состоянии ракета способна нанести весомый ущерб интересам России в Черном или Азовском море. «Нептун» – ракета дозвуковая, идущая на предельно малых высотах. Поэтому массированный удар ими в количестве 25-30 ракет может представить серьезную опасность для нашего флота и портовых сооружений», – пояснил эксперт.
Для материковой части России эти ракеты угрозу не представляют, поскольку не обладают мощной боевой частью. «Но и того, что есть, для противодействия российскому военному флоту в Черном море будет достаточно – они, кстати, могут даже попытаться каким-то образом перекрыть Севастополь, используя в том числе новые береговые ракетные войска», – сказал эксперт.
Также Украина может применить эти ракеты в ходе специально созданной провокационной ситуации, отправив свои корабли в Керченский пролив, уверен Сивков.
«Когда наши пограничники пресекут их движение, ВСУ в ответ могут нанести удары не только по российским военным кораблям, но и по гражданским, например – торговым судам. Ни гражданские суда, ни катера Погранслужбы ФСБ не имеют защиты от «Нептуна», поэтому даже одиночные залпы станут для наших кораблей фатальными. В таком случае нам придется отвечать ракетно-авиационными ударами по позициям их войск на берегу», – добавил аналитик.
Накануне пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что новый род войск Украины – береговые ракетные войска – находится в стадии развития и будет сформирован к 2026 году. «В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» заявление оборонного ведомства Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
ВЗГЛЯД писал, что «Нептун» – это «творческая переработка» ПКР Х-35. «У Украины была документация, были возможности произвести электронику, был доступ к западным комплектующим, был «Мотор-Сич», который до сих пор остается одним из мировых лидеров в производстве короткоживущих турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Таким образом, создание своей версии такой ракеты для Киева было чисто организационным вопросом», – говорилось в публикации.
По словам экспертов, она должна быть хуже, чем Х-35, это явным образом следует из того, что Украина и опыта производства этих ракет не имеет, и сама находится в упадке. Украинцы повторили российскую ошибку с Х-35У – «ужав» массу боевой части до 150 кг (в РФ – 145 кг), они «добрали» освободившуюся массу топливом и, если им верить, получили дальность полета 280 километров (у нас Х-35У имеет 260 км). «Нептун» развивает скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
«Но 145-150 килограммов – это очень мало. У самой Х-35, при всех ее достоинствах, именно масса БЧ была и остается главным проблемным местом. Для корабля-цели намного опаснее одна мощная ракета, чем несколько слабых, об этом говорят и результаты стрельб по мишеням, и реальный боевой опыт тех же американцев», – подытоживает автор материала.
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В Минобороны Украины заявили о создании нового рода войск
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Новый род войск Украины – береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
«В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оборонного ведомства Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Зеленский уточнил, что Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. По его словам, в украинских ВМС появятся и корветы, и военные катера, и малые подводные лодки.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
Украинская ракета комплекса «Нептун» Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ.
В Киеве подсчитали, сколько солдат необходимо России для вторжения на Украину
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет признаков того, что наступление России на Украину неизбежно, но он озвучил примерное количество солдат, которое необходимо для нападения.
«России понадобится не менее 500–600 тысяч солдат, «чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления», – цитирует Данилова агентство «Униан». Интервью было дано Reuters.
Украина считает, что сейчас у ее границ присутствует 92 тыс. военных России. При этом Киев все же обеспокоен действиями Кремля, заявил Данилов. Секретарь СНБО подтвердил, что со времени переговоров Байдена и Путина, которые состоялись 7 декабря, ситуация не изменилась.
«Было некоторое увеличение, но не настолько критическое, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение – прим. ВЗГЛЯД) произойдет сейчас», – ответил Данилов.
По словам Данилова, Россия может быстро увеличить количество военных в любой момент, но на это уйдет более 24 часов.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178
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Начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.
Процесс власти Перу начали 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит 5 тыс. долларов, за третий, четвертый и пятый – 35 тыс. долларов, между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долларов. По истечении года заказчик расторгнет контракт, который был подписан в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Infodefensa.
Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала перуанцев, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. Самолет на деле готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих.
«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн долларов.
Ан-178 – это украинский самолет на базе Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.
Ранее Россия предложила Перу замену украинским Ан-178.
В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
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В Раде предположили побег Порошенко в Москву
Бывший президент Украины может попытаться сбежать из страны и правосудия в Москву, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ [Facebook] и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» – написал депутат в своем Facebook.
Он прикрепил к посту фото из киевского аэропорта Борисполь, на котором Порошенко стоит в очереди в терминале.
Накануне Порошенко покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, это подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».
В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».
Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.
Транзит газа через Украину в 2021 году сократили на треть
Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», – передает ТАСС со ссылкой на пост Макогона в Facebook.
Транзит газа из России по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что станет минимумом за последние шесть лет. Макогон добавил, что физический транзит газа через Украину составляет менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов.
Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Выразив надежду, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам.
Украина заявила о готовности стать лидером в водородной энергетике
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Восточного партнерства» заявил, что Украина может стать лидером в развитии водородной энергетики, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании шестого саммита Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе... Владимир Зеленский рассказал, что на следующий год в Украине начнется большая термомодернизация. Также наша страна готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности», – сообщила пресс-служба.
Отмечается, что во время выступления в Брюсселе Зеленский заявил о важности привлечения ЕС к модернизации инфраструктуры на украинских границах, передает РИА «Новости».
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что водородные планы Украины зависят от российского газа.
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Зеленский выступил против военного противостояния с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией и выступает против военного противостояния с соседней державой.
«Мы все-таки верим именно в дипломатический формат», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Глава государства отметил, что детально обсудил в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе возможную военную эскалацию между Украиной и Россией.
Президент Украины заявил, что большинство стран Евросоюза поддерживают именно позицию Украины. «Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерь жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», – сказал Зеленский.
Он признал, что украинская армия уступает по численности российской, которую он назвал «одной из самых мощных армий». «Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о присутствии российских войск в Донбассе является ошибкой: они не находились там и не находятся.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
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Макрон призвал вернуть Россию к дискуссии в нормандском формате
Французская сторона рассчитывает, Москва вернется к дискуссиям в нормандском формате по Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
«[Необходимо] вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, Минские соглашения и нормандский формат. Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели», – цитирует президента Франции ТАСС.
В Белом доме заявляли, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата.
При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.
Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.
Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.