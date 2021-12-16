Дело против тещи рэпера Картрайта прекратили

Уголовное преследование Елены Кохал, тещи погибшего в июле 2020 года рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), прекращено, женщину обвиняли в пособничестве в убийстве, сообщил адвокат Юрий Авдеев.

«Наши ближайшие действия – реабилитация, возмещение морального вреда и восстановление прав Елены Михайловны на опеку над внуком», – приводит ТАСС слова Авдеева.

Юрист также уточнил, что из-за уголовного преследования матери и бабушки ребенок восемь месяцев провел в детском доме, после чего его опекуном стал сам Авдеев.

Обвинение в убийстве по-прежнему предъявлено дочери Елены Кохал Марине. Ранее Елену Кохал подозревали в пособничестве предполагаемому преступлению. По мнению защитника, уголовное дело в отношении Елены Кохал было возбуждено с целью давления на ее дочь Марину, которая не признает вины в убийстве рэпера.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года, однако точная причина смерти артиста не установлена до сих пор.

В августе суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве музыканта Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.