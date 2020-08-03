Суд арестовал супругу рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал супругу украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) Марину Кохал, которую обвинили в его убийстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. <...> Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен, не работает. <...> Суд удовлетворил ходатайство следствия», – приводит сообщение объединенной пресс-службы судов города ТАСС.

Срок избранной меры – до 30 сентября. Адвокаты обвиняемой просили отправить Кохал под домашний арест.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По словам Кохал, она предположила смерть супруга от передозировки запрещенными препаратами, поэтому решила расчленить тело, пытаясь скрыть факт смерти. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга, однако вину она не признает.

Позже адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа.

По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись с ней и уйти к новой возлюбленной.