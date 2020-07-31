Сожительнице Картрайта предъявлено обвинение в убийстве рэпера

Сожительнице украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) предъявили обвинение в убийстве супруга, сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

«В настоящее время ей предъявлено обвинение», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Убийство музыканта, по версии следствия, произошло в ходе ссоры с супругой.

«По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее с целью сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения», – уточнили в СК.

Расчлененное тело рэпера несколько дней пролежало в квартире в Санкт-Петербурге. Сожительница рэпера заявляла, что обнаружила его мертвым. По засохшей пене у рта музыканта она решила, что у него произошла передозировка запрещенными препаратами. Тогда женщина решила расчленить тело, на помощь ей пришла мать.

При этом первичный анализ крови показал отсутствие наркотиков в организме, планируется проведение более тщательного анализа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил, что если в смерти Картрайта действительно никак не замешана его сожительница, то ей грозит лишь штраф.