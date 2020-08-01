Жена Картрайта отвергла обвинения в убийстве рэпера

Супруга украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) Марина Кохал не признает вину в убийстве мужа, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС заявил, что Кохал «вину не признала».

Напомним, Кохал утверждает, что нашла Юшко мертвым. Она решила, что у мужа была передозировка запрещенными препаратами. Женщина расчленила тело, пытаясь скрыть факт смерти Юшко. Анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга.