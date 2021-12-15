Юрист дал совет, как не лишиться работы из-за опоздания в снегопад

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как действовать, если по вине коммунальных служб опоздали на работу.

«В Трудовом кодексе нет четко закрепленного понятия «опоздание». Однако, исходя из анализа норм трудового законодательства, можно с уверенностью говорить о том, что опоздание – это дисциплинарный проступок. При поступлении на работу гражданин подписывает трудовой договор или контракт, в котором закрепляются его обязанности соблюдать режим труда и отдыха, а также установленные в организации правила. Поэтому сотрудникам кадрового подразделения не составляет большого труда найти стопроцентные формулировки приказа о наложении дисциплинарного взыскания на сотрудника даже за однократное опоздание. Здесь, как говорится, было бы желание», – передает ФАН слова Соловьева.

Юрист отметил, что сотрудник должен быть под роспись ознакомлен с правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. А вот уже неоднократное зафиксированное нарушение трудовой дисциплины может стать причиной для увольнения сотрудника.

«Поскольку Трудовой кодекс определяет прогул как отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд, опозданием является такое отсутствие в течение менее четырех часов подряд. К сожалению, мы нигде не найдем перечня уважительных причин опоздания на работу. Однако они уже давно сложились благодаря судебной практике и обычаям делового оборота», – рассказал он.

Среди уважительных причин опоздания на работу могут быть болезнь работника, болезнь или смерть его близких, нарушения в работе транспорта, техногенные аварии, тяжелые погодные условия, чрезвычайные ситуации.

Если взаимоотношения с работодателем носят формальный характер, то необходимо письменно подтвердить причину опоздания. Это могут быть медицинские документы, свидетельства, выдаваемые органами ЗАГС, справки из транспортных организаций, отметки о задержках авиа- и железнодорожных рейсов, справки из гидрометеослужбы или жилуправления об аварии в доме.

«Что касается плохой работы коммунальных служб, например, по расчистке снега, то такие аргументы могут быть учтены при наличии [некоторых] обстоятельств. Так, например, Верховный суд, рассматривая дело об увольнении сотрудницы из-за того, что та не смогла добраться до работы из-за неубранного снега, отметил, что истица не смогла выехать из деревни из-за неочищенной после сильного снегопада дороги, а в деревне, где она находилась, такая дорога одна на въезд и выезд. Этот факт стал уважительным для вынесения решения в пользу работника. Однако, если возможностей передвижения несколько, то, скорее всего, аргументы работника могут быть и не приняты. Работодатель может сказать: «Вы же видели, что выпал снег (пошел дождь), и должны были выйти пораньше»», – пояснил юрист.

В любом случае суды при рассмотрении таких дел учитывают следующие обстоятельства: причина отсутствия работника; предупредил ли он начальника об опоздании; какие действия сотрудник предпринял, чтобы попасть на работу; отношение к работе в целом.

Оценке всегда подлежит соразмерность поступка и наказания. Так что, если не можете вырваться из снежного плена, – не беда. Уведомляйте начальника, документируйте обстоятельства задержки и все же постарайтесь прийти на работу, чтобы не было прогула.

Напомним, в январе Верховный суд России признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве и отправил дело о ее споре с работодателем в суд первой инстанции на новое рассмотрение.