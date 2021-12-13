Переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител

Граждане, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат, заявила на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». Соотносить эти данные с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год», – цитирует ее ТАСС.

Голикова добавила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат на полгода.

«Для этих граждан будет предложено тоже сдать тест на антитела при информированном добровольном согласии о передаче этих данных в систему Минздрава и затем на госуслуги. Этим гражданам также будет оформлен документ о перенесенном заболевании, но сроком действия полгода», – приводит ее слова РИА «Новости».

Кроме того, Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.

По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.