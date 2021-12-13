Закон о QR-кодах на транспорте решили не рассматривать в Госдуме

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», – написал Володин в своем Telegram-канале, уточнив, что это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». «Благодаря обратной связи замечания были услышаны», – подчеркнул председатель палаты.

«В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», – добавил Володин.

Спикер также напомнил, что президент России Владимир Путин в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений. «И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», – процитировал Володин главу государства.

Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.

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