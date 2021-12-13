В России за сутки выявили 29,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 29 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2328 (7,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2894, Московской области – 1999, Санкт-Петербурге – 1968.

Всего в стране выявлено 10 046 454 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксирован 1121 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 290 604 человека.

Накануне в России выявили 29 929 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 371.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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