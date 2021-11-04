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Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС
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Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND.
По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, «шокировало» Киев, передает РИА «Новости».
«Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Украиной в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский «Нафтогаз» потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что «Северный поток – 2» «никогда не должен вводиться в эксплуатацию», добавил он.
Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. «»Северный поток – 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие», – заключил Мельник.
В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.
Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ
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Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».
«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.
По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.
«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.
Появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2»
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Процесс сертификации немецким регулятором «Северного потока – 2» может продлиться до 8 мая 2022 года; ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться, отмечает Bloomberg.
Агентство Bloomberg отмечает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам, передает ТАСС.
«Российскому «Северному потоку – 2» может потребоваться еще несколько месяцев... трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время», – говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс сертификации зависит в том числе от энергетической ситуации в Европе, а она может усугубиться.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.
Украинский генерал пообещал России «кровавую баню»
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В случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье для издания «Главред».
«Безусловно, они (ВС России – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», – приводит мнение Романенко РИА «Новости».
Украинский военачальник выступил с утверждением, что Россия якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель. «В целом новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – заключил автор статьи.
Напомним, в понедельник глава «Нафтогаза» увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Зеленского пообещали России поражение в случай войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Украина обвинила Россию в инциденте с отсутствием Зеленского на сессии в Глазго
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обвинил Россию в дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. По его словам, Украина предупредила организаторов, что президент Владимир Зеленский не успевает приехать на сессию конференции.
Кулеба пояснил в Facebook, что плавающий график украинского лидера связан с большим количеством встреч на конференции в Глазго. Во время сессии, которую Зеленский пропустил, президент Украины проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уточнил министр. По его словам, переговоры были очень предметными и долгосрочными, поэтому плавающий график не позволил вовремя попасть в зал.
Министр считает, что якобы именно российские СМИ начали распространять информацию «о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины».
«Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было. Нормальный организационный момент. Конференция подобного уровня и масштаба – это очень динамичное мероприятие, и там происходят самые разнообразные вещи, график плавает. Ничего страшного абсолютно не произошло», – сказал Кулеба.
Во вторник Зеленского не оказалось на сессии климатической конференции СOP26, когда его позвал выступить модератор мероприятия, экс-госсекретарь США, а ныне спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
Накануне Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго.
На Украине пообещали Зеленскому «очень плохой» конец
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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Экс-парламентарий выразил мнение, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением, передает РИА «Новости».
«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», – отметил политик.
По его мнению, нынешний украинский лидер также, как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», – предположил Мураев. Он также предупредил, что ситуация на Украине обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны между соседями.
Напомним, в сентябре экс-депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что высокие цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. В том же месяце депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству Зеленского в Россию.
Между тем сам Янукович подчеркнул, что главной ошибкой Украины за 30 лет «независимости» стал отказ от добрососедских отношений с Россией.
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США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного мира» с Россией
Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией в Киеве могут воспринять как предательство.
Портал указал на статью New York Times про переговоры между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, направленные, как утверждает американское издание, на снижение напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Издание отмечает, что такие перемены в политике произошли после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА «Новости».
«Вскоре после этого произошла первая крупная «зрада» (предательство) <…> Байден отказался от санкций против «Северного потока – 2», а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями. <…> США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что в Украине, как показала договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», могут расценить как новую зраду», – пишет портал.
Как отметил в разговоре с изданием политолог Руслан Бортник, непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном могут оказаться опасными для Украины.
«Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти. И именно, что и по Украине о чем-то могут договориться. <…> Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону – ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействию ковиду, и национальных интересов по усилению США и России», – заявил Бортник.
По мнению Бортника, такое развитие событий показывает на категорическое изменение в политической реальности, в том числе и для Украины. «(Ведение переговоров между Россией и США) говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения «режима» внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины», – пояснил эксперт. На это, в частности, показывает ситуация с «Северным поток – 2», заключил Бортник.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» заявил, что Россия представила Соединенным Штатам конкретные идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом на саммите «Двадцатки» (G20) в Риме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, состоялся «непродолжительный, но полезный разговор», в ходе которого Байден «передал наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».
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Киев намерен переименовать русские названия населенных пунктов
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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке, сообщает его пресс-служба.
«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Омбудсмен предложил переименовать названия таких населенных пунктов, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск.
По его мнению, раньше населенные пункты имели «прекрасные названия», например, Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.
Закон о запрете коммунистической символики на Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.
При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности за использование символики этих нацистских подразделений.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Она назвала Гоголя трагической личностью в украинской культуре.
В украинский черный список внесли актеров фильма «Крым»
Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило черный список российских деятелей культуры. Всего в перечне числятся 258 человек.
Министерство по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) добавило в список еще 30 человек, среди которых российские актеры, передает РИА «Новости».
По заявлению СБУ, все попавшие в перечень «представляют угрозу национальной безопасности Украины». В список вошли: звезда сериала «Военный госпиталь» Татьяна Бурнакина, исполнитель одной из ключевых ролей в блокбастере «Турист» Сергей Воробьев, актер фильма «Крым» Илья Домбровский, а также Анастасия Бакланова, Павел Богомолов, Илья Власов, Константин Гапонов, Михаил Грищенко, Роман Гусев, Александр Загуляев, Вячеслав Земляной, Александр Классен, Юрий Котов, Евгений Кузьмин, Александр Лапшов, Игорь Лучихин, Владимир Миллер, Катерина Насонова, Роман Никифоров, Андрей Пензин, Егор Попов, Михаил Разикин, Александр Романов, Андрей Скабара, Валентин Томусяк, Евгений Федоров, Андрей Фомин, Дмитрий Чудин, Максим Шпаковский и Людмила Яковлева.
В 2015 году на Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
Украинская ведущая оказалась участницей обнаженной фотосессии в Дубае
Участницей скандальной обнаженной фотосессии на балконе одного из высотных зданий в Дубае оказалась украинская ведущая FashionTV, модель Анжелика Левко из Киева.
В течение некоторого времени девушка была ведущей украинского телеканала FashionTV. Также она стала участницей шоу «ФешнРеалити», главными героинями которого являются светские львицы столицы, блоггеры, а также победительницы конкурсов красоты, передает Life.ru со ссылкой на Yobajur.
Участницы реалити узнали свою коллегу по татуировке на среднем пальце в виде единорога – с такой же татуировкой была и девушка, фото и видео которой топлесс доступны пользователям Интернета.
В новой серии реалити-шоу модель рассказала о похожих вечеринках в стиле ню и объяснила свое присутствие присутствие на мероприятиях подобного формата. Другим участницам реалити ее версия правды не понравилась, поэтому они приняли коллективное решение выгнать ее из шоу.
Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет.
В ФРГ сочли контрпродуктивным торможение запуска «Северного потока – 2»
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) считает совершенно контрпродуктивным препятствование запуску «Северного потока – 2» по политическим мотивам, следует из заявления председателя организации Оливера Хермеса.
«При ускоренном переходе с угля на природный газ в ближайшие годы можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO2. В этой связи было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, такие как «Северный поток – 2», – отметил глава комитета. «Природный газ прокладывает нам мост в мир свободных от CO2 или климатически нейтральных газов, например, водорода», – цитирует ТАСС Хермеса.
По его мнению, запланированный ЕС механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM) не должен «вести к изоляции ЕС от таких стран, как Россия или Украина».
Ранее сообщалось, что процесс сертификации немецким регулятором «Северного потока – 2» может продлиться до 8 мая 2022 года; ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться.
Накануне премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.
В Кремле ответили на претензии Украины на «военное присутствие у границ»
Россия сохраняет свое военное присутствие у границ там, где это необходимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление минобороны Украины о российском военном присутствии у границы.
«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе якобы находятся около 90 тыс. российских военных.
Напомним, американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной. Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области.
Песков заявил, что публикации о якобы присутствии российской военной техники «у границ Украины» являются некачественными вбросами, на которые даже не стоит тратить время.
На Украине пожаловались на недостаточную помощь Запада
Страны Запада демонстративно выступают на стороне Украины, но не настроены активно с ней сотрудничать, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» политолог Андрей Ермолаев.
Эксперт считает, что если бы Европа действительно стремились помочь Киеву, то уже давно можно было начать контакты по инвестиционным программам поддержки наравне, в частности, с Польшей, передает РИА «Новости».
«В Брюсселе, в Нью-Йорке, в Лондоне независимо от политеса, который мы слышим на публичных мероприятиях, по сути, глубоко по барабану реальное положение дел в Украине. <...> Максимум помощи, которую мы видим, это несколько сот миллионов на поддержание штанов, когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, то есть "стреляйте и выживайте», – высказался Ермолаев.
Он отметил, что «никакой Макрон и Байден» не будут решать украинские проблемы, например, в Донбассе. По его мнению, украинским властям необходимо самим приложить усилия для деэскалации, сделав свою позицию «более адекватной и внятной».
Ранее США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного мира» с Россией.
Андрей Таран уволен с поста главы Минобороны Украины
Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с поста министра обороны Украины. По данным местных СМИ, новым главой ведомства должен стать бывший вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Это решение было поддержано 3 ноября 341 парламентарием при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.
Ранее главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, сообщил, что президент страны Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру на пост главы ведомства. Им должен стать бывший вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Журналист заявил, что Зеленский захотел на место министра обороны «говорящего» политика вместо «молчащего» Тарана.
Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, об этом написал представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что политолог Михаил Погребинский назвал причины отставки Тарана. По словам эксперта, министр показал себя слабым пиарщиком, поэтому будет заменен на Алексея Резникова, который умеет вести себя в кадре.
Зеленский предложил Раде кандидатуру Резникова на пост главы МО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить новым министром обороны страны Алексея Резникова, который являлся экс-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Проект постановления внесен президентом Владимиром Зеленским.
«Проект постановления о назначении Резникова А.Ю. министром обороны Украины», – передает РИА Новости со ссылкой на сайт парламента. Проект постановления внесен президентом Владимиром Зеленским.
В среду Верховная рада Украины уволила Резникова с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Решение было поддержано 329 парламентариями.
Резников занимал пост вице-премьера с марта 2020 года, также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Контактной группы по Донбассу.
Ранее сообщалось об отставке министра обороны Украины Андрея Тарана. 3 ноября его официально уволили с занимаемой должности.
Газета ВЗГЛЯД писала, что по данным политолога Михаила Погребинского, смена министра могла произойти по причине того, что бывший глава ведомства показал себя слабым пиарщиком.
Рада отправила в отставку главу минэкономики Любченко
Верховная рада Украины уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьера, министра экономики Украины.
Решение поддержало большинство депутатов. Любченко возглавил ведомство 20 мая. До этого он руководил государственной налоговой службой, сообщает ТАСС.
Ожидается, что новым главой минэкономики станет Юлия Свириденко, на данный момент она работает замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее во вторник глава минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. До этого парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере.