Инфекционист сказал, как защититься от омикрон-штамма коронавируса

Для наилучшей защиты от нового штамма коронавируса «омикрон», следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, пройти вакцинацию или ревакцинацию, а также можно принимать препарат «Мир 19», рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что единственный способ защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» – ревакцинация. Однако глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что эффективным средством против данного вида COVID-19 станет препарат «Мир-19».

«Не так уж много у инфекционных заболеваний способов профилактики. Один из этих способов называется химиотерапия профилактическая, примером которой может выступить препарат «Мир-19», а второй – вакцинация. Одно другому не мешает, они действуют по совсем разным механизмам. То есть для большей защиты можно использовать и одно, и второе», – говорит Малышев.

Кроме того, для достижения наилучшей защиты врач порекомендовал не забывать и про классические меры защиты: ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, а также стремление избегать мест, где много людей.

«То есть мы продолжаем соблюдать меры, вакцинируемся или ревакцинируемся, а также можем принимать препарат «Мир-19», который предназначен для профилактики и лечения коронавируса», – резюмировал профессор.

Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.

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