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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 09:06 | vz.ru
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Мясников назвал единственный способ защиты от штамма «омикрон»
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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон».
«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в беседе с «Общественной службой новостей».
Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем «дельта».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Противники вакцинации атаковали Макаревича за пост в Facebook
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Противники вакцинации против коронавируса раскритиковали лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который высказался в пользу вакцины.
На своей странице в Facebook Макаревич отметил, что уже много десятков лет человечество «дышит черт знает чем», «поглощает килограммы антибиотиков с мясом» и «добровольно в произвольном порядке по случаю любого насморка».
«Мы глотаем тяжелые металлы с океанской рыбой и массу паразитов – с пресноводной. Мы съедаем жуткое количество всевозможной химии с овощами, взращенными на гидропонике. Это все ничего. А вот с вакциной – нашла коса на камень. Вот что это???» – написал он.
В комментариях противники вакцинации раскритиковали позицию Макаревича.
«Всю эту химию с едой человек поглощает сам, без принуждения. И никто ему не ставит ультиматумов. С прививкой-принуждение и ультиматум», – отметила пользователь Светлана Орехова.
«Вы предлагаете не есть, не пить и не дышать? Посвятить свою жизнь борьбе за экологию? Что по Вашему должен сделать человек, чтобы избежать всего этого? Умереть с голоду или переехать на остров и заняться натуральным хозяйством?», – добавила Наталья Береза.
«Чипы двух противоборствующих сторон внедрены и уже борятся за нас. Осталось взять попкорн, расслабиться и получать удовольствие. Мы все заочно на передовой», – заявил Vitaly Fish.
«Все, что мы едим, пьем и чем дышим выводится из организма например через голодание. «Вакцина» с недоказанной эфыективностью и подрзрительно быстро сваренная, за даром насильно навязываемая, проникает через оболочку клетки в ядро», – отметила Ксения Ефимова.
Ранее звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
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Стало известно о подготовке новых ограничений из-за штамма «омикрон»
Россия рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», заявил замглавы МИД Евгений Иванов.
«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», – передает РИА «Новости» ответ Иванова на вопрос о возможных ограничениях
Ранее ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Центр Гамалеи перечислил меры профилактики «омикрона»
Поднимать панику из-за штамма коронавируса «омикрон» не стоит, меры профилактики сохраняются, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин.
«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику, все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок», – передает РИА «Новости» заявление Гущина в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что сейчас можно рекомендовать всем, кто не вакцинировался, сделать это и пройти ревакцинацию тем, у кого прошло 6 месяцев с момента прививки. По словам Гущина, люди, имеющие иммунитет к COVID-19, существенно лучше нейтрализуют варианты вируса, в том числе те, которые на сегодня вызывают опасение.
По словам Гущина, существующие вакцины против новой коронавирусной инфекции защитят от тяжелого течения ковида, вызванного заражением омикрон-штаммом.
«Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжелого течения, как это было по опыту со всеми предыдущими вариантами вируса, это самое главное», – передает ТАСС слова Гущина.
Ранее ВОЗ сочла высоким степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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В Кремле рассказали о мерах в связи со штаммом «омикрон»
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Дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас на самом деле весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. В данном случае вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе: весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», – передает его слова РИА «Новости».
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Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что Россия рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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РФПИ назвали сроки модификации «Спутника V» для борьбы со штаммом «омикрон»
Несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«В Институте Гамалеи считают, что Спутник V и «Лайт» нейтрализует «омикрон», поскольку они обладают наибольшей эффективностью... В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз [модифицированной вакцины] Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», – приводятся его слова в официальном Twitter вакцины.
Ранее в компании BioNTech объявили о старте изучения нового штамма коронавируса «омикрон», а также о работе над адаптацией вакцины, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с вирусом.
ВОЗ после экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 получил название омикрон.
Также в организации отметили высокий риск, если новый вид вируса будет распространяться по всему миру. Отмечается, что пока ни одного случая смерти от «омикрона» не было зафиксировано. Вирус могут выявлять большинство существующих тестов на коронавирус.
Скворцова испытала на себе препарат от COVID «МИР 19»
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что использовала препарат «МИР 19», чтобы не заболеть после контакта с пациентом с COVID-19.
«Да, я пробовала, я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», – цитирует ее РИА «Новости».
Скворцова рассказала, что несколько часов контактировала с заболевшим коронавирусом, который не знал о своем диагнозе и при этом имел очень высокую концентрацию вируса, после того как стало известно о его болезни, применила препарат «МИР 19» и не заболела.
Глава Федерального медико-биологического агентства пояснила, что после контакта с заболевшим нужно подышать препаратом и вирусная нагрузка резко падает. Препарат имеет сладковатый вкус, вдыхать его нужно раз в 4-5 часов несколько дней, уточнила она.
Ранее Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» станет эффективным средством против нового штамма коронавируса «омикрон».
Напомним, 15 октября институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19».
Юрист: Родители ничего не должны подписывать при отказе вакцинировать ребенка от COVID
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В случае обнаружения побочных эффектов у подростков от прививки против коронавируса страховка обеспечит полный спектр медицинской помощи и компенсирует расходы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко.
В Сети родители активно обсуждают вопросы вакцинации подростков против коронавирусной инфекции. Родители обеспокоены, что при введении препарата у их детей могут возникнуть побочные эффекты и они хотели бы иметь гарантию от государства, что в этой ситуации все расходы на лечение ребенка будут компенсированы.
«При наборе пациентов для клинических испытаний в обязательном порядке в соответствии с законом оформляется страхование, которое в случае каких-либо побочных эффектов все покрывает. Причем оно распространяется на полный спектр побочных эффектов: от легких до тяжелых», – говорит Карпенко.
Специалист отмечает, что когда вакцина для подростков уже будет выведена в оборот, то в случае появления у привитого каких-либо побочных эффектов он получит полный спектр медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Более того, производитель препарата обязан будет заранее указать все возможные побочные эффекты, а значит, предупредить вакцинируемого о возможности их появления.
«Однако поскольку в нашей стране нет обязательной вакцинации ни для взрослых, ни для подростков, ни для детей, то в случае отказа от прививки никаких санкций применяться не будет. Родители при этом не должны подписывать какие-то бумаги в случае отказа, это их право: хочешь – делай ребенку прививку, не хочешь – не делай. Единственное, непривитые не смогут получить QR-код по факту вакцинации, но ни в какие службы опеки или еще куда-то факт отказа от вакцинации сообщаться не будет. Такого у нас нет», – рассказывает юрист.
Собеседник подчеркнул, что в текущем законодательстве не предусмотрена какая-либо ответственность для граждан, которые не прививаются и потенциально могут заразить коронавирусом других, поэтому отказ от вакцинации себя или своего ребенка человеку ничем не грозит. Тем не менее статистика, связанная с вакцинацией, которая набрана за сто лет, говорит о том, что польза от вакцинации превышает возможный вред, отмечает эксперт.
Вакцину для подростков от 12 до 17 лет зарегистрировали 24 ноября. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первые партии препарата уже готовы и проходят контроль качества, передают РИА «Новости».
Песков пошутил о планах «переименовать» QR-коды
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Власти не планируют отказываться от использования термина «QR-код» в документах о вакцинации или перенесенном коронавирусе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что QR-код используется, во многих сферах и в шутку предложил «переименовать компьютер».
«Его можно как угодно называть, но суть не меняется, это технология действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе, и на фоне пандемии, в условиях которой мы живем. QR-код используется при банковских переводах, используется для рекламы, для информации и так далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор – может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что российские власти обсуждают название документа, по которому привитые или переболевшие COVID граждане смогут посещать общественные места и мероприятия, при этом упоминание термина «QR-код» планируется свести к минимуму, поскольку этот термирн в обществе приобрел негативную окраску.
Стало известно об отмене Универсиады в Люцерне из-за штамма «омикрон»
Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон», и связанными с ними ограничениями на выезд, сообщается на сайте Федерации университетского спорта Швейцарии.
Организаторы Универсиады сообщили, что были вынуждены пойти на такой шаг в связи с «очень динамичным развитием пандемии и связанными с ней ограничениями на въезд», передает РИА «Новости».
Универсиада должна была пройти с 11 по 21 декабря.
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Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что Россия рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Законодатели захотели свести к минимуму упоминание термина «QR-код» в документах
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Российские законодатели обсуждают название документа, по которому привитые или переболевшие COVID граждане смогут посещать общественные места и мероприятия, при этом упоминание термина «QR-код» планируется свести к минимуму.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Отмечается, что QR-код – это просто инструмент передачи информации, как, например, флешка. Один из собеседников издания пояснил, что сам разрешающий документ должен называться как-то иначе.
Сейчас проводятся социологические исследования с целью определения наиболее подходящего названия, в числе вариантов – «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.
Один из источников уточнил, что название документа, скорее всего, будет закреплено официально. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Власти стремятся отказаться от термина «QR-код», поскольку многие люди относятся к нему негативно, говорит один из собеседников издания, ссылаясь на закрытые социсследования. Согласно их данным, отрицательно к этому термину относятся чуть более 50% россиян, в их числе как вакцинированные, так и нет.
Часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод, объяснил источник.
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Напомним, 12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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Гинцбург назвал положительные свойства штамма «омикрон»
Большое количество мутаций нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что тяжелое течение COVID-19 при заражении данным видом вируса может развиваться дольше, чем при дельта-штамме, считает директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Больше [мутаций] еще не значит, что хуже. Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу), [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма «дельта», то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», – рассказал он ТАСС.
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Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.
До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
В Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом
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Встретиться с Дедом Морозом в Великом Устюге смогут только посетители, предъявившие QR-код на входе или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, заявили власти Вологодской области.
Требования распространяются на туристов в возрасте от 18 лет. При отсутствии кода или справки о перенесенном коронавируса достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого должен быть 72 часа, передает URA.ru в Telegram-канале.
Отмечается, что правило посещения не касается детей, но их коснулись другие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Так, все организованные детские экскурсии в Великоустюгский район запрещены. В пресс-службе добавили, что отдельно туристы или семьи с детьми могут самостоятельно посетить район вне групп.
Ранее сообщалось о запуск спецпоезда «Мороз-экспресс», который будет курсировать между Москвой и Великим Устюгом в новогодние праздники. «Мороз-экспресс» стартует из Москвы 3, 4, 5 и 8 января в 16.15. В Великий Устюг поезд прибудет на следующий день после отправления в 10.00. В обратный путь состав отправится в 18.00 и уже в 10.13 вернется в столицу.
Препарат от COVID «МИР 19» назван эффективным средством против штамма «омикрон»
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» станет эффективным средством против нового штамма коронавируса «омикрон».
«Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у «омикрона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Скворцовой в эфире канала «Россия 24».
Эксперт ответила утвердительно на вопрос, поможет ли новая разработка при лечении штамма «омикрон».
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Ранее в Кремле заявили о планах в связи с появлением нового штамма коронавируса, выявленного в Африке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшие шаги России после выявления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Кремль разъяснил эмоциональную реакцию рынков на штамм «омикрон»
Реакция рынков на штамм «омикрон» чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видим, что на рынках это реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, насколько, с точки зрения Кремля, новый штамм вызывает опасения в плане экономики и энергетики.
Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли он, что эта реакция рынков кратковременная, Песков сказал: «Безусловно, это чисто эмоциональная реакция».
По словам Пескова, регионы постоянно информируют федеральный центр о темпах вакцинации своих жителей от коронавируса.
«Естественно, постоянно идет информация от регионов о темпах вакцинации», – сказал Песков.
Напомним, в пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 «омикрон». Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что «омикрон» опаснее и заразнее «дельты», что потенциально грозит новыми локдаунами.
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ВОЗ сочла высоким степень глобального риска из-за штамма «омикрон»
Общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», оценивается как «очень высокий», вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«Вероятность потенциального дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне высока... Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом «омикрон», считается очень высоким», – передает РИА «Новости» текст документа ВОЗ.
ВОЗ также не исключает серьезных последствий в случае возникновения крупной вспышки COVID-19, вызванной штаммом «омикрон».
«В зависимости от характеристик (нового штамма) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за «омикрона», – говорится в докладе организации.
ВОЗ сообщила также, что на сегодня не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом коронавируса «омикрон».
«В связи с риском того, что туристы, прибывающие из районов, где выявлена передача штамма «омикрон», могут завезти вирус, странам стоит увеличить тестирование таких туристов», – говорится в докладе.
Отмечается, что положительные образцы должны пройти секвенирование, которое позволит определить наличие штамма.
ВОЗ также рекомендовала странам обновить стратегию тестирования на коронавирус и подготовиться на случай возможного спроса на тестирование.
Ранее ВОЗ допустила заражение штаммом «омикрон» переболевших COVID-19.
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