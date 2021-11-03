Ядерный центр Росатома придумал снаряд для ловли дронов режущей сетью

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3 ноября, среда | Последнее обновление — 12:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 40,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку.
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Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее.
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Ядерный центр Росатома придумал снаряд для ловли дронов режущей сетью
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Ученые федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики из Снежинска (Челябинская область) создают боеприпас против беспилотников и авиабомб.
Как ожидается, снаряд сможет эффективнее бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами за счет повышения площади поражения. Вдоль оси его корпуса расположены метательные блоки, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы – грузы, соединенные гибкими режущими элементами, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.
На подлете к цели взрывчатка срабатывает, и грузы попарно выстреливаются и растягиваются в режущую сеть. В настоящее время ученые готовятся к изготовлению и испытаниям снаряда.
Целесообразность этого изобретения объясняется тем, что традиционные средства поражения оказывают не столь значительное поражающее действие на цель из-за малой эффективной площади проекции воздушной цели и особенностей конструкции ее аэродинамических поверхностей, как правило, выполненных из легко пробиваемого пластика.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, ее отдельные элементы уже прошли испытания.
Назван первый штатный подводный носитель ракет «Циркон»
Атомная подлодка «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», сообщил источник в ОПК.
Источник ТАСС отметил, что «Пермь» «конструктивно будет немного отличаться от предшественниц». АПЛ планируется передать Военно-морскому флоту в 2025 году. Сейчас в составе ВМФ находятся головные подлодки проектов 885 и 885М «Северодвинск» и «Казань». Первая серийная АПЛ проекта 885М «Новосибирск» проходит испытания, еще шесть строятся.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
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Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал транзит в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщила пресс-служба флота.
«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney ... начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Напомним, в субботу флагманский командный корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминец ВМС США Porter направились в Черное море.
Австралия обвинила Францию в неспособности выполнять обязательства в срок
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Контракт на строительство дизельных подлодок, заключенный Австралией и Францией в 2016 году, был обременен множеством серьезных проблем, обязательства по нему выполнялись с большими задержками, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
«Контракт, который мы заключили с Naval (Group), имел очень серьезные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств <...>, с задержками в реализации проекта и, конечно же, с (возросшими) затратами. Это и побудило меня 18 месяцев назад <...> принять решение о том, что может потребоваться альтернатива этому контракту. Кроме того, у нас всегда было стремление иметь атомную подводную лодку и потому я начал изучать возможности для этого», – передает ТАСС ответ Моррисона на вопрос о справедливости обвинений Парижа в том, что решение о разрыве контракта на строительство субмарин было принято задолго до публичного заявления об этом.
Австралийский премьер также подчеркнул, что разрыв контракта с Naval Group и решение о строительстве атомных подводных лодок по американской технологии в рамках созданного в сентябре партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) было инициативой Австралии, а не ее партнеров. «Соединенные Штаты и Великобритания не настаивали на том, чтобы мы разорвали контракт с Naval Group. Австралия инициировала это», – сказал Моррисон.
Он также отметил, что из-за многочисленных задержек французские подводные лодки стали бы не тем, в чем нуждается Австралия. «Первая субмарина, построенная в рамках этого контракта, была бы спущена на воду только в конце следующего десятилетия, возможно к 2038 году. То есть она бы устарела уже в ту минуту, когда коснулась воды», – сказал премьер-министр, добавив, что не станет извиняться за желание обеспечить обороноспособность своей страны.
«Я понимаю, что он (президент Франции Эммануэль Макрон) очень расстроен и потому сделал несколько личных замечаний, но я не собираюсь отвечать тем же. Австралия с радостью будет работать с Францией над проектами, представляющими взаимный интерес. Ясно, что обида (французской стороны) все еще очень сильна, но мы подождем, пока она пройдет. У нас есть много проектов, над которыми нужно работать, <...> и мы остаемся заинтересованы в нашем партнерстве с Францией», – сказал Моррисон.
Премьер-министр отметил, что трудные решения, принятые им для обеспечения обороноспособности Австралии, не всем нравятся и не «делают всех счастливыми». «У нас должны быть силы, чтобы смириться с обидой, которую они могут вызвать, силы, чтобы справиться с этим. Я совершенно уверен в том, что принятое мной решение правильное, оно соответствует интересам Австралии <...> и служит обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул он.
Напомним, Макрон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.
Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В понедельник Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Великобританией AUKUS.
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В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
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В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.
Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».
Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Эксперт объяснил намерение США провести ревизию ядерной политики
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«Европейцы боятся сворачивания американского присутствия в Старом Свете по аналогии с тем, как это произошло в Афганистане и на Ближнем Востоке. Поэтому они подняли волну негодования с помощью лоббистских структур», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в США сообщили о ревизии своей военно-ядерной политики на фоне призывов союзников не исключать упреждающий ядерный удар по России.
«Есть проблема, которая беспокоит европейцев. Это вопрос о том, что будет со «стратегическим зонтиком» США над Европой. Существует фобия, что американцы свернут присутствие в Старом Свете – так же, как они уходят из Афганистана и не только. В том числе – с Ближнего Востока. Например, в бюджет не заложен 1 млрд долларов для переоснащения израильской системы «Железный купол» и на поставки установок Patriot для Саудовской Аравии. Поэтому союзники «подняли волну» с помощью лоббистских групп», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.
«Все знают, что ресурсов у США для присутствия в разных регионах мира недостаточно. Сейчас идет серьезная полемика о том, стоит ли сместить военный баланс в сторону Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем», – указал эксперт.
Поэтому речь не идет о том, что европейцы боятся, будто бы «завтра Россия нападет с ядерным оружием или с танками». «Дело в том, что с 80-х годов прошлого века американский «стратегический зонтик» всегда шел в комплекте с «эмиссионным зонтиком», а валюта евро – дополнением долларовой экономики. С тех пор стало понятно, что США забирают свои ресурсы из региона», – указал Дробницкий.
Несмотря на развитие долларовой инфляции, всем понятно, что поддержка из США – это важный источник существования нынешней Европы. «Поэтому начинаются такие разговоры: «Что делает администрация Байдена? Давайте объясним им, что снижать уровень своего присутствия в Старом Свете нельзя», – отметил эксперт.
Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим. Источник назвал упомянутую ревизию рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.
Как утверждает издание Financial Times, с просьбой о пересмотре военно-ядерной политики к Вашингтону обратились именно европейские союзники (упомянуты Британия, Германия и Франция), а также Япония. Партнеры Соединенных Штатов считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым. Ранее стало известно, что союзники призвали США не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России.
Добавим, что в минувший четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что Североатлантический альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
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Россия допустила возможность поставки С-500 Китаю и Индии
Россия может поставить новейшие зенитные ракетные системы С-500 Китаю и Индии, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможным ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы», – передает РБК слова Шугаева.
Он добавил, что ФСВТС намерена «рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае».
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения этой системы составляет около 600 километров.
Напомним, в понедельник президент Владимир Путин сообщил о планах поставить в армию первый серийный образец С-500.
Российский адмирал назвал причину столкновения подлодки Connecticut с подводной горой
Экипаж американской подлодки Connecticut хотел скрыть свое присутствие в Южно-Китайском море, поэтому мог и не заметить подводную гору, с которой столкнулась субмарина, считает начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.
Ранее Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.
«Вероятно, они активный режим гидроакустического комплекса не использовали, шли в режиме шумопеленгования... скрытность соблюдали... Шумопеленгование, естественно, не позволяет обнаружить что-то», – цитирует РИА «Новости» Кравченко.
По словам адмирала, подводная гора действительно могла отсутствовать на американских картах, потому что «горы растут, это вполне возможно». Он также не исключил ее искусственное происхождение – гору мог «навалить» Китай, чтобы исключить прохождение подводных лодок.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков.
Как отмечает CNN со ссылкой на заявление ВМС, подлодка Connecticut, получившая повреждения в результате столкновения, прибыла на базу на острове Гуам. По данным телеканала, подлодка добралась до базы ВМС США своим ходом.
Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующего на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.
В организации «Военно-морской институт США» сообщили, что атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut в результате столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море в начале октября повредила балластные цистерны.
Перспективный истребитель Checkmate решили впервые показать за рубежом
Перспективный легкий истребитель пятого поколения Checkmate впервые покажут на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщил источник в российской авиастроительной отрасли.
Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.
«Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Эмираты - отличная площадка, для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций-участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ», – сообщил источник РИА «Новости».
Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где он был представлен в виде функционального макета.
В перспективном самолете использованы наработки по истребителю Су-57, и он внешне похож на него, однако будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии «стелс», получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.
Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
Ранее ФСВТС рассказала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.
Путин рассказал о скорой поставке в армию ракетной системы С-500
Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
«В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Кроме того, Путин заявил об угрозе для России размещения ракет США в Европе.
«Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», – заявил он.
Ранее сообщалось, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Китаю предложили задуматься о покупке С-500.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
США начали учения ядерных сил Global Thunder
В понедельник стартовали командно-штабные учения Global Thunder 22 с акцентом на готовность ядерных сил, сообщило Стратегическое командование вооруженных сил США.
Ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, как указывается в сообщении, позволят оценить способность отдельных компонентов командования осуществлять сдерживание и проводить совместные операции при агрессии против США или кого-то из союзников Вашингтона, передает РИА «Новости».
В рамках учений планируется использовать «опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами», службами и агентствами США для «сдерживания» и «обнаружения», а «при необходимости» и для «отражения стратегических атак».
Напомним, сейчас администрация Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года. По словам источников, партнеры американцев считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым.
Дроны-камикадзе для охраны границ решили создать в России
В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов; ее отдельные элементы уже прошли испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота», – сообщил источник РИА «Новости».
Источник пояснил, что одно из главных преимуществ системы – это низкая цена применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы стоят значительно дешевле по сравнению с противокорабельными ракетами.
«При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения», – добавил он.
По словам собеседника, введение в строй такой системы резко сократит желание иностранных партнеров нарушать морские границы России.
Барражирующие боеприпасы – класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета «воздух – поверхность», полностью уничтожаясь сам.
В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов.
Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет».
Беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на учениях
Воздушную мишень – имитатор вертолета (ВМ-В) разработки холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» впервые применили на военных учениях для имитации воздушного налета условного противника. Беспилотники послужили мишенями для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», сообщили в пресс-службе «Технодинамики».
По данным холдинга, беспилотные вертолеты, «не имеющие аналогов в России, впервые были задействованы для имитации воздушного налета условного противника в ходе российско-сербских учений «Славянский щит – 2021», передает ТАСС.
По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, применение в учениях воздушных мишеней - имитаторов вертолета выполнило две задачи. «С одной стороны, ВМ-В позволила участникам учений отработать практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника. С другой стороны, была проведена проверка функциональных возможностей и тактико-технических характеристик беспилотного летательного аппарата в условиях горной местности, где проходили учения», – приводит пресс-служба слова Насенкова.
Воздушная мишень – имитатор вертолета входит в состав комплекса с беспилотными летательными аппаратами – имитатора воздушных целей, разработанного и созданного в центре «Динамика». Беспилотный вертолет способен находиться в воздухе не менее 2 часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность его радиосвязи составляет 100 км. ВМ-В предназначена для применения в качестве мишени – имитатора цели при проведении испытаний. Первая партия многофункциональных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа была передана на вооружение ВКС в конце 2020 года.
Ранее сообщалось, что для российских военных создадут бесшумный вертолет, который обеспечит малозаметность для противника.
В Госдуме сочли провокацией направление флагмана Шестого флота ВМС США в Черное море
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что направление флагманского командного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса носит провокационных характер, но Россия всегда готова к любым вызовам.
«Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Однако хочу напомнить Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам. Мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море – тем более», – добавил политик.
Ранее шестой флот американских ВМС сообщил о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.
Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему воздушно-космической обороны
Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России требует совершенствовать российскую систему воздушно-космической обороны, заявил президент России Владимир Путин.
«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса.
Ранее Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.
ТОФ пообещали в 2022 году два атомных подводных крейсера
Судостроители в 2022 году передадут Военно-морскому флоту России две атомных подводных лодки – стратегическую «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») и ударную «Красноярск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»), сообщил близкий к российскому военному ведомству источник.
«В существующих планах на 2022 год предусмотрена передача флоту одного «стратега» – атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» – и одного «ударника» – многоцелевой атомной подводной лодки «Красноярск», – приводит слова источника ТАСС. Как утверждает источник, обе подлодки войдут в состав Тихоокеанского флота.
В прошлую среду начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М».
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. В мае стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел в море на испытания. Еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
В настоящее время в постройке находятся семь многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 и 885М «Ясень» и «Ясень-М». Головная АПЛ проекта 885М «Казань» вошла в состав ВМФ России 7 мая. В марте стало известно, что первая серийная АПЛ проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М – крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».
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