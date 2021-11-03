Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву

Немецкий эксперт поддержал критику Греты Тунберг в адрес лидеров Запада

«Сегодня западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что их инициативы и реформы невозможно реализовать, так что конференция в Глазго может стать очередным «бла-бла-бла», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала стартовавшую в Британии Конференцию об изменении климата, использовав непечатное выражение.

«Западные страны в своем радикализме в вопросах климата ушли далеко вперед. Некоторые из них, например, Германия, хотят с опережением совершить революцию, отказавшись от углеводородов, и полностью перейти на зеленую экономику. Но для большинства восточных стран мира такой революционный путь не подходит», – полагает германский политолог Александр Рар.

«Более того, они не обладают теми финансовыми ресурсами, выгодными условиями налогообложения и другими возможностями, которые есть у стран Европы. Сначала им нужно дойти до соответствующего уровня благосостояния и только потом говорить о зеленой экономике», – отметил он.

По его словам, именно поэтому для многих стран мира дискуссии о климате, ведущиеся западными лидерами, кажутся роскошью. «Они не понимают, почему деньги, выделенные на борьбу с последствиями пандемии, должны быть направлены на «зеленые пакеты» и сделки», – пояснил Рар».

«Так что саммит в Глазго можно назвать встречей стран G7 в более широком формате, где лидеры Запада друг друга хлопают по плечу и много говорят о климате. С моей точки зрения, на конференции катастрофически не хватает представительства высокого уровня со стороны Индии, Китая, Бразилии, России и других крупных стран. От них гораздо больше зависит сохранение климата и окружающей среды, чем от маленькой Европы», – полагает эксперт.

При этом, по мнению Рара, в Европе есть и те, кто придерживается более радикальных позиций в вопросах климата. «Госпожа Тунберг на самом деле выполняет важную роль, являясь критиком позиции стран Запада. В этом плане я не вижу ничего плохого в словах Тунберг. Она говорит то, что думает. С ней можно даже согласиться в том, что конференция станет очередным «бла-бла-бла», потому что сейчас западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что зеленые инициативы и реформы невозможно реализовать, так как они застревают в деталях, нехватке механизмов и более того – в нежелании общества их принимать», – рассказал политолог.

«В Европе далеко не все даже мусор сортируют, многие выбрасывают отходы как попало. Поэтому то, какие решения принимает правительство – важно, но еще важнее, как общество воспринимает эти идеи», – подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, лучший пример ошибочных европейских решений – текущий энергетический кризис. «Европейские страны уже были готовы отказаться от углеводородов, в связи с чем построили ВИЭ и надеялись за счет этого закрыть все энергетические потребности. Но оказалось, что промышленные структуры просто не приспособлены для такого быстрого перехода от одних источников энергии к другим. Так что на конференции может быть много болтовни и пустых обещаний, а на самом деле останутся пробелы», – предполагает Рар.

Он также отметил, что Грета Тунберг представляет определенное радикальное экологическое движение и влиятельное «зеленое лобби» в Европе. «Меня поражает, как крупные технологические компании вроде Siemens, понимая, что ветер поменялся, и желая подстроиться под линию правительства в вопросах экологии, предлагают места в президиуме команде Тунберг, чтобы попиариться за их счет. Более того, нельзя забывать, что многие сторонники идей Тунберг, за которыми стоят влиятельные неправительственные организации, вошли в парламент Германии от партии «Зеленые», – заключил Рар.

Ранее экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, использовав непечатное выражение.

По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собираются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис».

Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен должно общество. Обращаясь к толпе, она использовала непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго. Тунберг заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».

Напомним, в COP26 участвуют более 25 тыс. человек из 196 стран. На конференции подводят итоги пятилетнего цикла, который был запущен в Париже подписанием Парижского соглашения по климату на COP21. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

В МИД назвали основные цели России на конференции в Глазго. Кроме того, указывается, что видеообращение президента России Владимира Путина будет приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов. Как рассказали организаторы, более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании.

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