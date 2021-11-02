Метеоролог объяснил появление «радиационного тумана» в Москве

Солнечного тепла не хватает, чтобы рассеять радиационный туман, который окутал столицу с вечера понедельника, поэтому он держится гораздо дольше, нежели обычно, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что густой туман, который наблюдается в Москве с вечера понедельника, называется радиационным, однако никакого отношения к радиации он не имеет, передает РБК.

«Радиационный туман – это туман, который появляется в результате радиационного охлаждения земной поверхности. То есть земля излучает из себя в темное время суток тепло, которое накапливается днем, так называемую радиацию. В результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до так называемой точки росы, когда воздух насыщается до критической влажности, воздух конденсируется и превращается в гидрометеоры, которые формируют густые дымки, переходящие в туман», – рассказывает Тишковец.

Он объясняет, что есть три вида тумана: слабый (видимость 500–1000 метров), средний (видимость 100–500 метров) и сильный (видимость менее 100 метров). В столице и многих регионах Центральной России наблюдается третий вид тумана.

«Ему благоприятствует антициклональная погода: малооблачно, наблюдались условия штиля (безветрие), а также температура была близка к нулю и даже достигала слабых отрицательных значений. Эти три фактора благоприятствуют формированию таких радиационных туманов. В Москве видимость ухудшилась с полуночи, до настоящего момента туман стоит, прошло более 12 часов», – говорит метеоролог.

Такое явление является необычным, его собеседник называет туманом-долгожителем, поскольку, как правило, радиационные туманы рассеиваются через час-два после восхода солнца. В осенний сезон на рассеивание тумана обычно уходит не более трех часов. Отмечается, что восход был в 7:40.

«То есть солнце восходит, начинает прогревать воздух, и туман постепенно рассеивается. Для осени туманы – обычное дело, но, конечно, такой сильной интенсивности и продолжительности – история довольно редкая, которая происходит в ноябре не чаще одного раза в пять лет. Поскольку мы все еще можем наблюдать туман в столице, солнечного тепла не хватает для того, чтобы его рассеять: лучи скользят по земле и эффекта должного не дают», – поясняет Тишковец.

Он полагает, что туман начнет рассеиваться к часу в центре Москвы и на севере столицы. На юге города и в Подмосковье он может продержаться до 15:00, а в некоторых районах юго-востока до 17:00–18:00.

«Прогнозировать такие туманы несложно, есть определенные методики. Более того, что МЧС, что Гидрометцентр предупреждали о них заранее. Однако не ожидалось, что туман продержится так долго», – делится эксперт.

Главная опасность таких туманов, по словам специалиста, плохая видимость. Так, он настоятельно рекомендует автомобилистам держать большую дистанцию на дорогах и быть внимательнее и осторожнее. Также метеоролог обращает внимание на то, что такие туманы угрожают авиационной безопасности.

«Для каждого аэропорта существуют так называемые минимумы погоды, которые состоят из двух факторов: нижняя граница облачности и видимость. Соответственно, при несоблюдении одного из них воздушное судно не может совершить посадку, его отправляют на запасной аэродром», – рассказывает Тишковец.

Кроме того, он подчеркнул, что, по его мнению, крупные аэропорты необходимо оборудовать спецаппаратурой активного воздействия на туман. То есть существует технология модификации атмосферы, где на туманы могут воздействовать твердой углекислотой, дымом йодистого серебра, чтобы создать в тумане ледяные кристаллы и таким образом рассеять его. Он отмечает, что подобные технологии используются при рассеивании облаков. По его словам, подобные технологии уже используются в развитых странах.

Из-за тумана на столичных дорогах затруднена видимость, в связи с чем в ГИБДД настоятельно порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам посоветовали надеть яркую одежду. Кроме того, из-за погодного явления задержаны или отменены более 100 рейсов в трех московских аэропортах.

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