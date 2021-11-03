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Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Туман-долгожитель выявил серьезные проблемы российских аэропортов

Из-за тумана сотни рейсов были отменены, десятки перенаправлены на запасной аэродром Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Густой туман, опустившийся на Москву во вторник, на сутки парализовал авиационное сообщение столицы. Оказалось, что столичные аэропорты не оборудованы современными средствами рассеивания воды из воздуха. Поэтому десятки самолетов перенаправили в Нижний Новгород. Но и там возникли проблемы – пассажиров часами держали в самолетах без еды и воды. Кто и какие выводы должен сделать из произошедшего? Подробности...
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Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пройдет еще несколько лет, и дети, которые родились при Безосе и выросли при Гейтсе с Соросом, будут спрашивать: «Мама, а что это за серебряная птица летит высоко-высоко?». «Это называется самолет, доченька, на нем сам Безос летит, о нашем климате думает». Подробности...

Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
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Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее. Подробности...
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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    Туман-долгожитель выявил серьезные проблемы российских аэропортов

    Из-за тумана сотни рейсов были отменены, десятки перенаправлены на запасной аэродром
    		   3 ноября 2021, 08:50
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Николай Васильев

    Густой туман, опустившийся на Москву во вторник, на сутки парализовал авиационное сообщение столицы. Оказалось, что столичные аэропорты не оборудованы современными средствами рассеивания воды из воздуха. Поэтому десятки самолетов перенаправили в Нижний Новгород. Но и там возникли проблемы – пассажиров часами держали в самолетах без еды и воды. Кто и какие выводы должен сделать из произошедшего?

    В ночь с понедельника на вторник Москву накрыл плотный туман. Облака покрыли столицу на высоте примерно 120 метров, верхняя граница облачности располагалась ниже Останкинской телебашни, сообщили ТАСС в Российской телевизионной радиовещательной сети. Гидрометцентр зафиксировал ухудшение качества воздуха в Москве, около полуночи наблюдалось повышение уровня мелкодисперсных частиц, а с утра в некоторых районах Подмосковья ощущался запах гари.

    Вплоть до 10 часов утра видимость в Москве не превышала двух-трех метров. Туман оказался настоящим «долгожителем» – он стал рассеиваться лишь после 14.00. В связи с этим ГИБДД призвала граждан выходить на улицу в яркой и желательно светоотражающей одежде, а автомобилистов, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте. На дорогах, впрочем, наблюдались заторы.

    Но главная пробка, которая образовалась из-за тумана, оказалась авиационной. Утром в вторник в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны или отменены более двухсот рейсов. Самолеты, летевшие в столицу, перенаправляли в нижегородский аэропорт «Стригино». 

    Избежать перенаправления в Нижний Новгород десятков летевших в Москву авиалайнеров можно было только теоретически, полагает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Для этого нужны достоверные прогнозы о рассеивании тумана. Метеорологи, изначально обещали, что уже к 11 часам вторника видимость улучшится, но в ряде точек Подмосковья туман был до вечера», – сказал Пантелеев газете ВЗГЛЯД.

    «Очевидно, что из-за отсутствия достоверного прогноза командиры воздушных судов принимали решения о том, чтобы лететь в Москву, – полагает эксперт. – Прибывая в район аэродрома, они находились какое-то время в режиме ожидания. Но, получая негативный прогноз, уходили на запасные аэродромы. Поэтому единственная возможность избежать такой ситуации – это ждать получения подтверждения о погоде, позволяющей выполнить безопасную посадку».

    Метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, также считает, что экипажам авиалайнеров не оставалось ничего, кроме как уводить самолеты на запасные аэродромы. Но, полагает эксперт, с туманом можно справиться техническим путем.

    Крупные аэропорты необходимо оборудовать спецаппаратурой активного воздействия на туман, полагает Тишковец. Существует технология модификации атмосферы, где на туманы могут воздействовать твердой углекислотой, дымом йодистого серебра, чтобы создать в тумане ледяные кристаллы и таким образом рассеять его. Метеоролог напомнил, что подобные технологии уже используются в развитых странах при рассеивании облаков. Как ранее указывала газета ВЗГЛЯД, подобные технологии искусственного контроля облачности, собираются активно использовать в Китае. Такой же метод предлагался для решения водной проблемы Крыма – с целью искусственной концентрации дождевых туч в нужном месте.

    Атмосферное явление, которое наблюдалось в Москве, метеорологи называют «радиационным туманом». Впрочем, такой туман никак не связан с радиацией. «Понижается температура, образуется задерживающий слой, и при небольшом все-таки воздушном обмене воздух достигает состояния насыщения, образуется туман», - рассказала старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    По ее словам, считать произошедшее аномалией или каким-либо следствием изменения климата было бы преувеличением: «Нельзя каждое событие связывать с глобальным потеплением. Прежде всего, надо вспомнить, что туманы – это атрибут осени, и повторяемость туманов наибольшая как раз в это время года».

    Несмотря на то, что для данного времени года туманы - нормальное явление, столичные аэропорты вряд ли будут закупать оборудование для их разгона, считает Пантелеев.  «Если бы была возможность активно воздействовать на атмосферу с целью стимулирования выпадения осадков, это могло бы сократить потери авиакомпаний, – отметил эксперт. – Но для аэропортов нести такие расходы было бы чрезмерным».

    «Когда речь идет о подготовке инфраструктуры аэропортов, то системы светосигнального и радиотехнического оборудования оплачиваются в большинстве случаев государством. Операторы аэропортов отвечают за эксплуатационную часть расходов, за строительство и поддержание в должном состоянии аэровокзальных комплексов. Операторы аэропортов были бы не против получить дополнительные возможности, но не за свой счет», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт».

    По мнению Пантелеева, у авиаперевозчиков есть другая, перспективная возможность для того, чтобы их самолеты в будущем могли избежать потери ориентации в тумане. Эксперт отметил – авиапром развивается в сторону повышения возможностей систем навигации и внедрения систем повышения ситуационной осведомленности – в первую очередь за счет того, что называется «синтетическим зрением».

    Речь идет о технологии, при которой полученный с сенсоров сигнал сопоставляется (синтезируется) с предварительно загруженными данными о поверхности – в итоге экипаж самолета получает актуальное трехмерное изображение зоны посадки. «Даже в условиях слабой видимости это дает возможность пилотам видеть окружающую обстановку, и не зависеть от наличия в аэропорту химических средств для разгона тумана», – пояснил Пантелеев.

    Но это дело будущего, а сейчас речь идет о ситуации, требующей максимально быстрого решения, отмечают эксперты. «Регулятор – Росавиация – озабочен разрешением затора и тем, чтобы самолеты безопасно долетели до пункта назначения, – отметил главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров. – А проблема усугубляется еще и тем, что самолеты, которые не прилетели вовремя в Москву, не выполнили свои следующиерейсы. Значитеще несколько дней будут проблемы и с последующими рейсами, задержки или отмены. Надо будет вызывать дополнительные экипажи».

    Кто ответит за страдания пассажиров

    Нештатная ситуация оказалась тяжелым испытанием, в первую очередь, для пассажиров. Как сообщил портал канала НТВ, люди жаловались на то, что их по 6-8  часов не выпускали из самолетов. Источник телеканала передал, ребенку стало плохо на борту самолета, который более 7 часов ждет вылета из Нижнего Новгорода.

    «Рейс Минеральные Воды - Москва (Внуково)... приземлился в Нижнем Новгороде из-за московских туманов и до сих пор стоит в очереди на вылет. Вода и еда в самолете закончились, людей, среди которых есть маленькие дети и пожилые, не выпускают на улицу. Уже девять часов у людей нет свежего воздуха и банальной возможности поесть», – передавал Telegram-канал Mash

    Справедливости ради, отметим, что нижегородские власти приняли меры для разрешения проблемы. Оперативный штаб, созданный региональным руководством, и работающий в аэропорту, контролирует ситуацию, сообщил ТАСС. О том, что происходящее под контролем, заверили и в Росавиации.

    Всех пассажиров, ожидающих вылета в Москву, обеспечат горячим питанием. Средства будут выделены по поручению губернатора Никитина, передает пресс-служба регионального правительства. Тех, кто задержался более чем на 8 часов днем и свыше 6 часов ночью, обещали разместить в нижегородских гостиницах. Для перевозки пассажиров был выделен дополнительный поезд «Ласточка».

    В то же время в Роспотребнадзоре заявили о готовности помочь пассажирам составить претензии к авиаперевозчикам. Причины многочасовой задержки рейсов изучают в Следственном комитете России, сообщил ТАСС. Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте, в частности, проверяет информацию о том, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар - Москва.

    Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов. При этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров, отметили в пресс-службе управления СК на транспорте.

     «Обеспечивать пассажиров едой и водой – обязанность не аэропорта, а авиакомпании,

    – подчеркнул Гусаров. – Данная ситуация рассматривается воздушным законодательством как задержка рейса. Значит: каждые два часа – питье, каждые четыре часа – еду».

    Порядок такой: пассажиры имеют дело с авиакомпанией, авиакомпания имеет дело со своими подрядчиками, в том числе с аэропортом, добавил Гусаров. «В этой ситуации все, что должен был сделать аэропорт – принять самолеты, обеспечить им посадку. Все остальное заказывает авиакомпания. Подачу трапа, регистрацию и обслуживание пассажиров в терминале, питание», – подчеркнул эксперт.

    «Я предполагаю, что в аэропорту Нижнего Новгорода питание было, просто у администрации не хватило рук доставить его всем пассажирам. Если бы вдруг люди надолго оказались без воды и еды по вине аэропорта, а не авиакомпании, то к нему потом можно предъявлять иски, накладывать штрафы. Могут наказать руководство аэропорта. Но в данной ситуации авиакомпаниям, насколько известно, никто не мешал. Значит, они должны были сами заказать питание и воду у аэропорта или купить в городе. Нижний Новгород – не такой уж маленький город, чтобы авиакомпании нельзя было раздобыть для пассажиров хотя бы по сэндвичу и бутылке воды. Если авиакомпания не выполнила эти свои обязанности, пассажир вправе подавать жалобы и исковые требования в Ространснадзор, Росавиацию», – пояснил эксперт.

    «Есть хронические заболевания. Кому-то нужен инсулин. Кому-то нужно питаться регулярно. Понятно, что это рисковое дело – держать людей голодными. Если пассажиру всерьез стало плохо и этот факт очевиден, то экипаж должен вызвать «скорую» и такого пассажира снимают с борта. Но если пассажир просто говорит «мне душно, выпустите меня», то решение принимает экипаж или врач. И не факт, что выпустят», – предупреждает Гусаров.

    Комментируя жалобы многих пассажиров на духоту, Гусаров напомнил: «Даже если самолет находится на земле и его двигатель не работает, на борту есть вспомогательная силовая установка для кондиционирования воздуха. Эта установка обеспечивает жизнедеятельность пассажиров. Все самолеты такого класса, как те, что сели в «Стригино», были ею оснащены».

    Да, авиакомпаниям непросто при таких масштабах проблемы, признал эксперт. «У них сейчас просто земля уходит из-под ног. Но все равно это не снимает с них ответственности о здоровье пассажиров», – подытожил Гусаров.


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