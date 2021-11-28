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В Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота
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Задержаны трое кандидатов в депутаты Киргизии по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти, сообщил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.
«Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту», – приводит слова секретаря Совбеза Киргизии ТАСС.
Он также подчеркнул, что «к ответственности должны быть привлечены» и те, кто «подбивал» кандидатов к деструктивным действиям. «Я не думаю, что эти молодые [люди] сами додумались, наверное за ними стоит организатор, идеологически кто-то наверное подковывал и задача сейчас выявить этих людей, вывести их на чистую воду», – заявил Иманкулов.
В пятницу старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Суваналиев на заседании ЦИК сообщил, что три кандидата из списка «Партии зеленых» фигурируют в уголовном деле по статье о приготовлении к насильственному захвату власти. Он отметил, что подозреваемые на данный момент не задержаны, и попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. Центризбирком удовлетворил эту просьбу.
Напомним, в пятницу в Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти. По данным ГКНБ, группа лиц планировала организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в Киргизии сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти. По версии следствия, в руководство этой группы входят депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.
Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как страны Запада финансируют оппозицию в Белоруссии, выделяя миллионы на СМИ, фонды и НПО.
«(Telegram-канал) «Незыгарь» анонимненько написал о том, что «Офис Тихановской» (это уже мем* из ситкома) получил 4,5 млн долларов от зарубежных фондов на организацию кампании по подсчету голосов на предстоящем референдуме. Честно говоря, не понимаю, кому и зачем понадобилось «раскрывать карты», когда игроки давно не стесняются сдавать крапленые», – написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что в Вене прошло «диковатое мероприятие», в ходе которого «Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию».
«Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил Telegram-канал белорусской оппозиции в изгнании. Задумка участников считывается элементарно – убедить белорусов в древней мудрости о том, что «заграница им поможет». А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. Это же не 3 тыс. мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро», – отметила представитель МИД.
Она указала, что «вполне себе официально» в открытых источниках можно найти, «кто и сколько вкладывает в антибелорусский проект». Например, глава Евросовета Шарль Мишель «обещал выделить «народу Белоруссии» 53 млн евро с целью поддержки мирного перехода власти в стране».
«Кому конкретно из народа будут эти деньги перечислены, он не уточнил. Вряд ли той его части, которая ежедневно вкалывает на заводах. Этим раздадут санкции. И Евросоюз этого не скрывает. Ибо почти 4 млн Брюссель сразу готов кинуть на поддержку «жертв политрепрессий» и независимым СМИ – классика», – добавила Захарова.
Вместе с тем Германия «обещала выделить 21 млн евро на развитие «гражданского общества» в стране» в дополнение к уже обещанным «3 млн евро по линии Восточного партнерства и Европейского фонда за демократию».
«То, как «гражданское общество» понимают в Берлине, давно известно. Кого туда включать, тоже решать будут, конечно, не белорусы», – указала дипломат.
Польша «не жалеет денег на «оппозицию» в соседней стране», Варшава заложила 13 млн в бюджет на госпрограмму «Солидарность с Белоруссией», «пообещали выделить 5 млн евро на поддержку и трудоустройство почти 2 тыс. студентов и преподавателей». Также там «не забыли и о пропаганде – 11 млн евро поляки регулярно платят из своего кармана на развитие телеканала «Белсат» и других «независимых» СМИ».
Конгресс США «много лет подряд, каждый год, закладывает в бюджет миллионы долларов на поддержку «независимых» СМИ, в т.ч. новых (включая Telegram-каналы), в 2020 году по этим статьям было освоено 4 млн долларов, в 2021 – пока только 3 млн долларов».
Британия «в два раза увеличил свои дотации «демократической Белоруссии» – до 3 млн фунтов стерлингов», дополнительно пообещала выделить «0,5 млн евро в бюджет «Международной платформы для Белоруссии по привлечению к ответственности» – еще одной оппозиционной зарубежной структуре».
Канада в 2020 году «расщедрилась на 0,5 млн долларов на развитие «независимых» белорусских СМИ и прав женщин, в этом году пообещали еще 2 млн долларов – «гражданскому обществу».
Нидерланды выделили «около 1 млн евро на продвижение «свободной информации» через расположенные в Варшаве НПО».
«Вообще уже не стесняются», – прокомментировала это Захарова.
Чехия «создала целый «Фонд помощи белорусам, подвергшимся преследованию со стороны режима» и сразу зачислила туда почти 0,5 млн евро», кроме того, «еще 0,5 млн евро – от минобразования Чехии, 0,2 млн евро получила из бюджета еще одна платформа – «Гражданская Белоруссия».
Литва, Латвия, Эстония не выделяют много средств, но трио «приютило на своей территории «Офис Тихановской»: оплачивает расходы, охрану, снимает жилье», а зарплату экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «получает из литовского бюджета».
«Очевидно, что все это – только малая часть средств, идущих на содержание «патриотов». Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним», – заключила Захарова.
Ранее постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском. При этом днем ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе с Тихановской.
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Пережившие коронавирус начали сталкиваться с «ковидным туманом»
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Переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут сталкиваться с паническими атаками и «ковидным туманом», заявил главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева («Кащенко») Георгий Костюк.
У пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести могут возникать серьезные психические расстройства на фоне инфекционного процесса, заявил Костюк в интервью РБК.
При этом большее число переболевших на этапе выздоровления могут столкнуться с «мягким когнитивным снижением», добавил эксперт.
«Это состояние, когда невозможно сосредоточиться, не дается умственная работа, невозможно собраться с мыслями, привычные автоматизированные действия деавтоматизируются. То, что наши пациенты называют «ковидным туманом», – пояснил врач.
У многих больных после инфекции иногда возникали приступы учащенного сердцебиения, это также может стать триггером для формирования панических атак.
«И число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось. Но это обратимые расстройства, если люди все-таки прибегают к медицинской помощи, то с этим можно справиться довольно быстро», – сказал он.
Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказывал о том, как убедиться, что в отсутствии в организме человека частиц вируса после перенесенного COVID-19.
Участница «Битвы экстрасенсов» предсказала сроки окончания пандемии COVID-19
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Участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Ольга Якубович обозначила сроки окончания пандемии COVID-19, изучив предсказания и карты.
Якубович верит: «в каждом из нас живет добро, которое способно растопить все проблемы на пути». По ее словам, именно эти силы помогут победить пандемию. «Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается. Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие», – передает «СтарХит» мнение ведьмы.
Кроме того, участница нового сезона заглянула в будущее и сообщила, в следующем году наша жизнь сильно не поменяется. «Так, 2022 будет сложный. Он будет такого же типа, как и предыдущие два. Вирус никуда не денется. Начнутся споры между людьми относительно вакцин, будет прыгать курс валюты. Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся», – добавила Якубович.
Также Ольга призналась, что последние несколько месяцев рассуждала о появлении пандемии: «почему она появилась сейчас, кто послал ее человечеству, почему мы переживаем это время?» Представительница магии пришла к выводу, что «это высшая сила намекает нам: мы уничтожаем планету». «Человек – самое чудовищное существо, которое воплощено здесь. Поэтому мы заслужили то, что получили. Все по справедливости, ведь ничто не может нарушить равновесия», – резюмирует Якубович.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов не исключил «самоудушения» COVID-19. «Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла», рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины.
Орфографическая комиссия раскритиковала новые правила русского языка
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Орфографическая комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русского языка, дополняющий правила 1956 года с учетом современных реалий.
Члены Орфографической комиссии РАН опубликовали в соцсетях открытое письмо к Минпросвещения с требованием «отозвать» проект новых правил русской орфографии, ранее опубликованный ведомством, передает «Коммерсант».
Авторы обращения пришли к выводу, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», который был подготовлен в 2006 году Институтом русского языка РАН имени Виноградова и считается подписантами обращения «самым известным и авторитетным», однако его принципы при разработке проекта были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений». Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.
«В проект не вошли целые разделы, например правила написания аббревиатур. Полностью отсутствует научный аппарат (...) Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки деятельности как ученых-лингвистов, так и госструктур, ответственных за утверждение правил русского правописания», – говорится в тексте письма.
В Минпросвещения заявили, что проект правил выступает «частью масштабной работы (...) которая охватит обновление списка грамматик, словарей и справочников».
«Проект активно обсуждается с экспертным сообществом (...) Важно, что такая работа уже началась, и министерство планирует продолжить ее», – заверили в ведомстве.
Проект появился сайте regulation.gov.ru 9 ноября 2021 года, к нему прилагался 131-страничный «свод орфографических правил» с десятками параграфов. Например, в параграфе о названии торговых марок предложено писать их с большой буквы, но «названия самих изделий» – со строчной (в пример приводятся «тойота», «вольво» и «панасоник»). При употреблении твердого и мягкого знаков как разделителей «ъ» предлагается использовать «при передаче иноязычных собственных имен и производных от них слов». В пример приводился город Кизилюрт и его новое написание «Кизилъюрт».
Также проект фактически реабилитировал букву «ё». Предполагается, что ее употребление больше не будет факультативным, как это было до сих пор.
Нарышкин: Украина для США - расходный материал
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«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».
«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.
Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».
«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.
Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.
В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
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Столтенберг напомнил о нераспространении на Украину базового принципа НАТО
Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются», – цитирует Столтенберга «Страна.ua».
Он напомнил, что принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Вместе с тем НАТО «всецело поддерживает Украину», заключил глава организации.
Ранее в НАТО заявили, что утверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте могут стать одной из тем обсуждения на полях встречи министров иностранных дел стран Альянса.
Янукович оспорит свое отстранение с поста президента через суд
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Четвертый Президент Украины Виктор Янукович заявил о своем намерении оспорить в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности в 2014 году, сообщил его представитель Юрий Кирасир.
«Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый Президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства», – сообщается в Facebook представителя Януковича.
В сообщении указано, что решение о Постановлении «О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов Президента Украины», которое приняли 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады является антиконституционным. «Принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это Постановление можно смело переименовать в «Постановление о государственном перевороте», – отмечается в сообщении.
При этом написано, что в Верховной Раде понимали, что «законно отстранить от власти демократически избранного Президента путем импичмента не удастся», рассматривали два варианта: «физически устранить Виктора Януковича» или «растоптав закон захватить власть». По словам Кирасира, парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем и «вверг Украину в катастрофу».
«Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионов украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета – ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ, всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов», – указано в сообщении.
Ранее генпрокуратура пригрозила Януковичу и еще нескольким чиновникам пожизненным заключением по делу «евромайдана».
Госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Взрывы произошли на оборонном заводе в Дзержинске
Несколько взрывов произошло на заводе имени Свердлова в Дзержинске, есть пострадавшие, сообщили в МЧС.
В ведомстве сообщили, что утром в субботу «на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков», в результате ЧП есть пострадавшие, передает ТАСС.
В пресс-службе администрации Дзержинска подтвердили информацию, добавив, что после начался пожар.
Источник в экстренных службах сообщил, что угрозы для жизни населения нет.
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.
Напомним, в октябре в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 16 человек, еще один умер в больнице. Здание цеха было полностью разрушено.
Глюкоза предложила сделать в школах площадки для курения
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Наталья Ионова, известная как Глюкоза, в Youtube-шоу «Джарахов» потребовала организовать в школах площадку для курения, потому что ее дочь за эту привычку в очередной раз отчислили из учебного заведения.
Глюкоза пожаловалась, что ее дочь отчислили из очередной школы из-за курения. 14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения.
«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями – там не могут. Из школы не выпускают. Ну, сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», – цитирует звезду «Комсомольская правда».
Певица уверена, что курят очень многие подростки – тайно, а действуют открыто – единицы. Их и наказывают, хотя все прочие тоже курят. И запретами тут ничего не сделать.
По словам Глюкозы, сама она в подростковый период проявляла себя не лучшим образом: плохо училась, употребляла алкоголь, могла что-то украсть, состояла на учете в детской комнате милиции.
14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения. Лида – очень современная девушка: она делает себе экстремальные прически и носит эпатажные наряды. Она планирует быть певицей и уже выступает под псевдонимом Lidus.
Между тем, вице-премьер России Татьяна Голикова предложила проверять школьников на курение и разработать соответствующий законопроект.
Ранее Минздрав заявлял о росте никотиновой зависимости среди школьников. Это произошло из-за появления на рынке электронных сигарет.
Осквернившего портрет ветерана в Измайлово блогера арестовали на два месяца
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Блогер, справивший нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны.
Напомним, в четверг столичная полиция начала проверку после появления в интернете видео, где блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»)», нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.
Позже полиция задержала осквернившего портрет ветерана блогера.
Уволенного за банкет в траур мэра кузбасского Прокопьевска исключили из «Единой России»
Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину за банкет в траур исключили из «Единой России», оба лишатся должностей в муниципалитете, заявил секретарь Кузбасского реготделения партии, сенатор Алексей Синицын.
«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», – приводит РИА «Новости» сообщение партии.
Синицын отметил, что именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева об объявлении траура, добавив, что и Старченко, и Бурдина покинут свои должности в муниципалитете.
Между тем, отправленный в отставку за банкет в день траура по погибшим в шахте «Листвяжной» с поста мэра города Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео, которое послужило причиной его увольнения, а также заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Фото и видео с банкета оказались в соцсетях.
Губернатор Сергей Цивилев назвал ситуацию в Прокопьевске трудно объяснимой.
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.
Уволенный мэр кузбасского Прокопьевска опроверг присутствие на банкете в день траура
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Отправленный в отставку за банкет в день траура по погибшим в шахте «Листвяжной» с поста мэра города Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео, которое послужило причиной его увольнения, а также намерен обратиться в правоохранительные органы.
«Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели видео, меня там нет. Там кого угодно можно написать. Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео», – заявил «Известиям» Старченко.
Экс-мэр отметил, что собирается обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым для того, чтобы прояснить ситуацию.
«У губернатора очень тяжелый период в связи с трагедией, поэтому, я думаю, попытаюсь с ним встретиться и объективно разобраться в сложившейся ситуации», – отметил он.
Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Фото и видео с банкета оказались в соцсетях.
Сергей Цивилев назвал ситуацию в Прокопьевске трудно объяснимой.
Ранее инспектора Ростехнадзора арестовали на два месяца по делу о взрыве на шахте «Листвяжная».
Стало известно, что число госпитализированных после ЧП на «Листвяжной» выросло до 15 человек.
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.
Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола
Новый штамм коронавируса «Омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола, и стать таким же заразным как «дельта», заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола», – рассказал Монтгомери в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».
По его словам, насколько опасен новый штамм, точных данных пока нет, но, судя по всему, он очень быстро распространяется, в самом начале мир пандемии мир недооценил ее масштабы.
«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился «дельта», крайне заразный штамм», – заявил глава WMA. Он не исключил, что повторную вакцинацию, вероятно, потребуется проводить ежегодно.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
Новый штамм COVID-19 «Омикрон» добрался до Германии и Чехии
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У жителя Германии, который вернулся из поездки в ЮАР выявлен, предположительно, новый штамм коронавируса «Омикрон», сообщил министр ФРГ по соцвопросам земли Гессен Кай Клозе. Также новый штамм, возможно, выявили у жительницы Чехии, которая вернулась из Египта, сообщил представитель министерства здравоохранения республики Даниэл Кэппл.
Клозе сообщил, что «инфицированный изолирован». При этом, по его словам, итоговые результаты анализов еще не получены, передает «Московский Комсомолец».
Кэппл сообщил, что «у вернувшейся в республику (из Египта жительницы Чехии) возникло обоснованное подозрение на заражение штаммом «Омикрон», передает ТАСС.
Информация об этом будет подтверждена или опровергнута в ближайшее время, когда будут готовы окончательные результаты ее анализов.
Местные СМИ выяснили, что речь идет о жительнице города Либерец на севере Чехии. Она находилась в Египте по турпутевке.
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Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
Президент США Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
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Профессор из ЮАР заявил об эффективности вакцин против нового штамма «омикрон»
Существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон», заявил член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне.
«Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом. Сейчас среди госпитализированных в ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса 75% не имеют прививок от COVID-19», – сказал Санне, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным местной телекомпании INCA, большая часть болеющих коронавирусом в стране – молодые люди до 35, 62% из них не были вакцинированы.
Всего на данный момент в ЮАР порядка 150 человек, зараженных «омикроном».
Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.